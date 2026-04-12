ZUS szykuje zmiany w emeryturach. Niektóre świadczenia mogą zniknąć z kont seniorów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozważa poważne zmiany w systemie emerytalnym. Chodzi o tak zwane emerytury groszowe, które dziś trafiają do części seniorów. Problem polega na tym, że koszt ich obsługi bywa wyższy niż sama wypłata. W praktyce oznacza to, że państwo ponosi większe wydatki na realizację przelewu niż wynosi przekazywana kwota. W skrajnych przypadkach świadczenie może wynosić zaledwie kilka groszy miesięcznie. Takie sytuacje nie należą do rzadkości i wynikają z bardzo krótkiego okresu odprowadzania składek.
ZUS od lat sygnalizuje, że system w tej formie jest nieefektywny. Wystarczy nawet jeden dzień pracy, aby nabyć prawo do minimalnego świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego. To powoduje narastanie liczby osób otrzymujących symboliczne kwoty, które nie mają realnego wpływu na ich sytuację finansową.
Rozważane zmiany mają na celu uporządkowanie tego obszaru. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie minimalnego okresu zatrudnienia lub określonego poziomu zgromadzonych składek, który dawałby prawo do wypłaty emerytury. Takie rozwiązania funkcjonują już w wielu krajach europejskich.
Jednocześnie pojawiają się głosy, że prawa już nabyte powinny zostać zachowane. Oznacza to, że osoby, które już otrzymują nawet najniższe świadczenia, nie powinny ich stracić. Kluczowe decyzje w tej sprawie należą jednak do ustawodawcy.
Skala zjawiska jest duża. Już kilka lat temu liczba osób pobierających bardzo niskie świadczenia liczona była w setkach tysięcy. Problem narasta wraz ze zmianami na rynku pracy i rosnącą liczbą osób z niepełnym stażem składkowym.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli pracujesz krótko lub nieregularnie odprowadzasz składki, warto sprawdzić swoją sytuację emerytalną. W przyszłości samo osiągnięcie wieku emerytalnego może nie wystarczyć do uzyskania świadczenia.
Podsumowując, ZUS chce uporządkować system, który generuje koszty i nie przynosi realnych korzyści części emerytów. Planowane zmiany mogą wpłynąć na zasady przyznawania świadczeń w przyszłości, dlatego warto śledzić dalsze decyzje w tej sprawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.