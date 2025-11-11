ZUS ujawnił nowe dane. Tyle naprawdę wynosi średnia emerytura w Polsce w 2025 roku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił najnowszy raport dotyczący wysokości świadczeń emerytalno-rentowych oraz kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyniki mogą zaskoczyć – zarówno tych, którzy już pobierają emerytury, jak i osoby dopiero zbliżające się do wieku emerytalnego. Z danych wynika bowiem, że przeciętna emerytura w Polsce wzrosła, ale wciąż pozostaje poniżej poziomu najniższego wynagrodzenia.
Więcej ubezpieczonych, większe wpływy do ZUS
Z raportu ZUS wynika, że na koniec pierwszego półrocza 2025 roku w systemie ubezpieczeń znajdowało się 16,3 mln osób, co oznacza wzrost o blisko 24 tysiące w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni na etatach (71 proc.), a coraz większy udział mają również cudzoziemcy – ich liczba przekroczyła 1,2 mln osób, czyli 7,6 proc. wszystkich ubezpieczonych.
Najwięcej wśród nich jest obywateli Ukrainy (ponad 800 tys.) oraz Białorusi (ok. 136 tys.). Ten wzrost liczby ubezpieczonych przekłada się bezpośrednio na stabilniejszą sytuację finansową ZUS i poprawę bilansu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych coraz stabilniejszy
W pierwszym półroczu 2025 roku wpływy ze składek wyniosły prawie 190 mld zł, co stanowi wzrost o 9,3 proc. rok do roku. Największe znaczenie miały tu rosnące wynagrodzenia i wysoka aktywność zawodowa.
Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, podkreśla, że rosnąca liczba zatrudnionych oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 8,7 proc. w skali roku to fundament obecnej stabilności systemu.
Jak zaznaczył:
„Dynamika wpływów ze składek to najlepszy dowód na to, że rynek pracy wciąż się rozwija, a Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w coraz lepszej kondycji.”
Średnia emerytura w Polsce w 2025 roku
ZUS podał, że w pierwszym półroczu 2025 roku przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło 3986,91 zł brutto, co oznacza wzrost o 9,1 proc. względem analogicznego okresu 2024 roku. To największy wzrost od kilku lat i efekt zarówno marcowej waloryzacji, jak i poprawy sytuacji na rynku pracy.
Jednocześnie ZUS wypłaca co miesiąc:
-
6,4 mln emerytur,
-
1,2 mln rent rodzinnych,
-
ponad 480 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy.
Łączne wydatki FUS w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 223,6 mld zł, z czego aż 198 mld zł trafiło na emerytury i renty.
Emerytura wciąż niższa od pensji minimalnej
Mimo wzrostu świadczeń, średnia emerytura wciąż pozostaje niższa od płacy minimalnej, która w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto. Oznacza to, że przeciętny emeryt otrzymuje miesięcznie o około 680 zł mniej niż osoba zarabiająca najniższą krajową.
Ekonomiści zwracają uwagę, że różnica ta może się jeszcze pogłębiać, jeśli tempo waloryzacji emerytur nie nadąży za wzrostem wynagrodzeń. Dlatego coraz częściej podkreśla się potrzebę samodzielnego oszczędzania na przyszłość, np. poprzez Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) lub Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
Co to oznacza dla czytelnika
Nowe dane ZUS pokazują, że choć sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna, to wysokość emerytur wciąż nie gwarantuje bezpieczeństwa finansowego w przyszłości.
Warto już teraz zadbać o dodatkowe źródła oszczędzania i nie liczyć wyłącznie na świadczenie państwowe. Nawet kilkaset złotych odkładanych miesięcznie może w dłuższej perspektywie zapewnić realną różnicę w życiu po zakończeniu aktywności zawodowej.
