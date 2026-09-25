ZUS wydał ważny komunikat do emerytów i rencistów. Od lipca zmienił się ten dokument. Nie każdy musi iść do urzędu
Emeryci i renciści mogą już otrzymywać legitymacje według nowego wzoru. ZUS potwierdził zmianę zarówno plastikowego dokumentu, jak i mLegitymacji w aplikacji mObywatel. Dla osób, które mają już starszą legitymację, najważniejsza jest jednak inna informacja: nie trzeba jej wymieniać ani składać nowego wniosku. Dotychczas wydane dokumenty zachowują ważność przez okres na nich wskazany.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty. Zmiana obowiązuje od 13 lipca 2026 roku i wynika z nowych przepisów. Obejmuje zarówno tradycyjną kartę, jak i jej elektroniczny odpowiednik dostępny w aplikacji mObywatel.
Nowe legitymacje już trafiają do świadczeniobiorców
Najbardziej widoczna zmiana dotyczy plastikowej karty. ZUS zastosował w niej dodatkowe zabezpieczenia, które mają utrudnić fałszowanie dokumentu.
Na nowej legitymacji znajdują się m.in. gilosz, czyli charakterystyczne cienkie linie tworzące tło, oraz mikrodruk, którego nie można swobodnie odczytać bez powiększenia. Każdy dokument otrzymuje również indywidualny numer nanoszony już podczas produkcji blankietu.
Zmiana nie dotyczy natomiast podstawowej funkcji dokumentu. Nadal służy on do potwierdzania statusu emeryta lub rencisty oraz związanych z nim uprawnień.
Masz starą legitymację? ZUS uspokaja
To właśnie ta informacja jest najważniejsza dla milionów świadczeniobiorców.
Nie trzeba iść do ZUS tylko dlatego, że pojawił się nowy wzór. Nie trzeba też składać wniosku o wymianę dokumentu.
Zakład jednoznacznie informuje, że wcześniej wydane legitymacje pozostają ważne do terminu wskazanego na dokumencie. Wprowadzenie nowego wzoru nie powoduje automatycznego unieważnienia starej karty.
Oznacza to, że senior, który posiada ważną legitymację według wcześniejszego wzoru, może nadal z niej korzystać.
Zmieniła się także mLegitymacja
Zmiany objęły również cyfrową legitymację emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel.
W nowym wzorze mLegitymacji uproszczono prezentowane informacje. Nie ma już danych dotyczących konkretnego oddziału ZUS, który wydał dokument.
Sam dokument nadal pozostaje cyfrowym potwierdzeniem uprawnień emeryta lub rencisty.
Kto dostanie dokument według nowego wzoru?
Nowy wzór dotyczy dokumentów wydawanych po wejściu nowych przepisów w życie.
Nie oznacza to więc wielkiej akcji wymiany wszystkich legitymacji w Polsce. Nowe karty będą sukcesywnie pojawiały się u osób, którym ZUS wydaje dokument po 13 lipca.
To istotne rozróżnienie, ponieważ część świadczeniobiorców po zobaczeniu innego wzoru może zastanawiać się, czy ich dotychczasowa karta nadal jest ważna.
ZUS odpowiada na to jednoznacznie: tak, jeśli nie upłynął termin jej ważności.
Po co wprowadzono zmianę?
Według ZUS podstawowym celem było zwiększenie bezpieczeństwa dokumentu oraz lepsza ochrona danych świadczeniobiorców.
Nowa plastikowa karta została przygotowana w sposób utrudniający podrobienie lub modyfikację dokumentu. Jednocześnie uproszczono elektroniczną wersję legitymacji.
Podstawą zmiany jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2026 roku zmieniające przepisy dotyczące legitymacji emeryta-rencisty.
Najważniejszy komunikat dla seniorów
Osoby posiadające dotychczasową legitymację nie powinny jej wyrzucać ani wymieniać wyłącznie z powodu pojawienia się nowego wzoru.
Jeżeli dokument nadal jest ważny, można się nim normalnie posługiwać. Zmiana odbywa się sukcesywnie, bez obowiązkowej wizyty w placówce ZUS i bez konieczności składania dodatkowego wniosku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.