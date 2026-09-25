Trump ogłasza kolejne szczyty z Xi Jinpingiem. Kulisom wizyty w Waszyngtonie towarzyszy rozejm handlowy
Przywódca Chin Xi Jinping zakończył trzydniową, oficjalną wizytę w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump poinformował we wpisie na platformie Truth Social, że w bieżącym roku spotka się z szefem chińskiego państwa jeszcze dwukrotnie – podczas listopadowego szczytu APEC w Shenzhen oraz na grudniowym szczycie G20 w Miami na Florydzie. Choć trzydniowym rozmowom w Białym Domu towarzyszył wyjątkowo bogaty ceremoniał, w tym przelot myśliwców i uroczysta kolacja, światowi komentatorzy zwracają uwagę na powściągliwość w podawaniu twardych ustaleń. Przedłużono jednak rozejm w wojnie handlowej do 10 stycznia i zapowiedziano obniżenie ceł na wybraną grupę towarów.
Handel, Tajwan i wojna w Ukrainie. Sytuacja geopolityczna i ramy prawne
Podczas spotkań w Waszyngtonie delegacje obu mocarstw omówiły kluczowe zagadnienia globalnego bezpieczeństwa oraz gospodarki. Donald Trump zasugerował zwiększenie zakupów amerykańskich płodów rolnych przez Pekin oraz wskazał na rozmowy dotyczące sztucznej inteligencji i konfliktu z Iranem. Z kolei chińska agencja Xinhua poinformowała, że Xi Jinping wezwał Waszyngton do zachowania ostrożności w kwestii Tajwanu i sprzeciwu wobec jego niepodległości, a także do powrotu do negocjacji z Teheranem oraz wymiany poglądów na temat wojny w Ukrainie.
Kluczowym wymiernym efektem dyplomatycznym jest wydłużenie zawieszenia broni w sporze celnym na podstawie międzynarodowych porozumień handlowych oraz zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO). Normy te reguluje m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz.U. z 2023 r. poz. 1582 z późn. zm.). Analitycy podkreślają, że stabilizacja relacji między dwiema największymi gospodarkami świata ma bezpośredni wpływ na globalne łańcuchy dostaw oraz ceny surowców i technologii.
Wpływ relacji USA-Chiny na polski biznes. Co szczyt oznacza dla Woli, Mokotowa i Śródmieścia?
Mimo że rozmowy odbywały się za oceanem, ich konsekwencje odczują polscy przedsiębiorcy i sektor korporacyjny. W stołecznych centrach biznesowych – na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu – mieszczą się siedziby międzynarodowych koncernów, firm technologicznych oraz instytucji finansowych, których budżety zależą od stabilności globalnego handlu.
W ambasadach i placówkach dyplomatycznych zlokalizowanych w Śródmieściu decyzje Waszyngtonu i Pekinu są uważnie analizowane pod kątem bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Z kolei dla spółek z sektora nowej technologii i logistyki na Mokotowie oraz Woli ewentualna stabilizacja ceł i handlu podzespołami elektronicznymi oznacza większą przewidywalność dostaw oraz ciągłość realizacji projektów cyfrowych.
Jak krok po kroku prześledzić najnowsze ustalenia szczytu USA-Chiny
Zobacz zestaw najważniejszych faktów i planowanych wydarzeń w relacjach Waszyngton-Pekin:
- Przedłużenie rozejmu handlowego do 10 stycznia – brak podwyżek ceł daje czas na negocjacje szczegółowych porozumień towarowych.
- Zapowiedź dwóch kolejnych spotkań w tym roku – szczyt APEC w Shenzhen (18-19 listopada) oraz G20 w Miami (14-15 grudnia).
- Zwiększenie importu amerykańskich produktów rolnych – Chiny zobowiązały się do rozszerzenia zakupów od dostawców z USA.
- Rozmowy na temat sztucznej inteligencji i Tajwanu – Chiny apelują o ostrożność w sprawach suwerenności, a USA podnoszą wątki bezpieczeństwa AI.
- Monitorowanie wpływów na warszawski biznes na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – stabilizacja handlu łagodzi presję na ceny technologii w Polsce.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.