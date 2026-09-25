Tyle kosztuje ogrzewanie domu w Polsce. Pellet drastycznie podrożał, pompa ciepła bezkonkurencyjna
Wybór odpowiedniego źródła ogrzewania stał się jednym z najważniejszych wyzwań finansowych dla polskich rodzin. Najnowszy raport Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) przynosi porażające dane na temat kosztów eksploatacji popularnych urządzeń grzewczych. Choć najdroższy w zestawieniu pozostaje kocioł na olej opałowy, tuż za nim plasuje się kocioł na pellet. Skok cen tego paliwa o ponad połowę sprawił, że roczny koszt ogrzania modelowego domu o powierzchni 150 m² sięga już niemal 13 tysięcy złotych.
Wzrost cen pelletu o 52 procent. Prześwietlamy koszty gazu, węgla i pomp ciepła
Analiza PAS dotyczy budynku o powierzchni 150 m² ze średnim poziomem ocieplenia (roczne zużycie ciepła na poziomie 120 kWh/m²), zamieszkanego przez czteroosobową rodzinę. Wyliczenia wskazują, że w ciągu zaledwie roku cena pelletu wzrosła aż o 52 procent. W efekcie roczny koszt ogrzewania kotłem pelletowym wynosi obecnie ponad 12 800 zł. Wyższe rachunki generuje jedynie kocioł kondensacyjny na olej opałowy – około 14 800 zł rocznie. Z kolei ogrzewanie gazowe to wydatek rzędu 8700 zł, a tradycyjne kotły węglowe plasują się w środku stawki.
Zdecydowanie najtańsze w eksploatacji okazują się pompy ciepła – w zależności od typu roczne wydatki mieszczą się w przedziale od 4700 zł do 7200 zł. Liderem oszczędności jest gruntowa pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym. Wymóg racjonalnego zarządzania energią w budynkach oraz stopniowe wycofywanie wysokoemisyjnych źródeł ciepła wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 101 z późn. zm.) oraz lokalnych uchwał antysmogowych.
Paradoks w programie Czyste Powietrze i audyty energetyczne w Warszawie
Skala różnic w kosztach ogrzewania jest uderzająca. Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego, podkreśla, że ogrzewanie gruntową pompą ciepła jest aż o 8000 zł rocznie tańsze od ogrzewania pelletem, a nawet uchodzący za drogi gaz wygrywa z nim o ponad 4000 zł rocznie. Mimo to na rynku występuje zaskakujący paradoks: z danych rządowego programu „Czyste Powietrze” wynika, że prawie trzy czwarte składanych wniosków o dopłatę do wymiany pieca wciąż dotyczy kotłów na pellet, a jedynie około jedna czwarta – pomp ciepła.
Mieszkańcy stolicy planujący budowę domu lub modernizację ogrzewania w swoich nieruchomościach mogą skorzystać ze wsparcia ekodoradców. Punkty konsultacyjne funkcjonujące w urzędach dzielnicowych – m.in. na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu – pomagają przeanalizować bilans energetyczny budynku. Eksperci PAS zalecają, aby przed zakupem kotła wykonać profesjonalny audyt, który uchroni właścicieli przed drastycznym wzrostem wydatków eksploatacyjnych w trakcie sezonu grzewczego.
Jak krok po kroku wybrać najbardziej opłacalne źródło ciepła dla domu
Zobacz zestaw kluczowych zasad, które pozwolą uniknąć niespodzianek cenowych przy wyborze systemu grzewczego:
- Zamów profesjonalny audyt energetyczny budynku – określ dokładne zapotrzebowanie na ciepło przed podjęciem decyzji o zakupie pieca.
- Przeanalizuj realne roczne koszty paliw – pamiętaj, że gruntowa pompa ciepła generuje koszty niższe od pelletu aż o 8000 zł rocznie.
- Skonsultuj się z ekodoradcą w urzędzie dzielnicy na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – uzyskaj pomoc w dobraniu optymalnej technologii.
- Złóż wniosek o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” – pozyskaj dotację na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację.
- Zadbaj o właściwą izolację cieplną i ogrzewanie niskotemperaturowe – ocieplenie ścian i montaż ogrzewania podłogowego drastycznie obniżają rachunki.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.