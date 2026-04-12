ZUS wydał ważny komunikat do rodziców. Chodzi o 800 plus
Rodzice mają czas tylko do 30 kwietnia, aby złożyć wniosek o 800 plus i zachować ciągłość wypłat. ZUS przypomina, że spóźnienie nie oznacza utraty świadczenia, ale może spowodować przerwę w przelewach. Sprawdzamy, co trzeba zrobić i jakie są konsekwencje przekroczenia terminu.
800 plus w 2026 roku. ZUS przypomina o ważnym terminie dla rodziców
Rodzice i opiekunowie mają coraz mniej czasu na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus na nowy okres. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że termin upływa 30 kwietnia. Od jego dotrzymania zależy ciągłość wypłat od czerwca.
Co się zmienia?
Nowy okres świadczeniowy programu 800 plus rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do końca maja 2027 roku. Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia.
ZUS wyraźnie wskazuje, że przekroczenie tego terminu nie oznacza utraty prawa do świadczenia, ale wpływa na termin wypłaty pieniędzy. Wnioski złożone w maju skutkują wypłatą dopiero w lipcu, z wyrównaniem za czerwiec. Oznacza to przerwę w otrzymywaniu środków, która dla wielu rodzin może mieć znaczenie dla bieżącego budżetu.
Fakty i tło sprawy
Program świadczeń na dzieci funkcjonuje w Polsce od 2016 roku, kiedy wprowadzono „Rodzina 500 plus”. W 2024 roku został on zastąpiony świadczeniem 800 plus.
Na początku z programu korzystało ponad 3,5 mln dzieci. Po rozszerzeniu zasad w 2019 roku liczba ta wzrosła do około 6,7 mln. Obecnie świadczenie obejmuje właśnie taką grupę uprawnionych. ZUS informuje, że do tej pory złożono blisko 3 mln wniosków na nowy okres, obejmujących ponad 4,3 mln dzieci. To oznacza, że część rodziców nadal nie dopełniła formalności. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Dostępne są cztery kanały: platforma PUE ZUS, portal Emp@tia, aplikacja mZUS oraz bankowość elektroniczna.
Z badań opinii publicznej wynika, że świadczenie nadal ma znaczące poparcie społeczne. Około połowa Polaków ocenia je pozytywnie, natomiast blisko jedna trzecia ma odmienne zdanie.
Chcesz zapewnić sobie ciągłość wypłaty 800+❓
⏰ Prześlij wniosek o świadczenie do końca kwietnia.
— ZUS (@zus_pl) April 7, 2026
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli chcesz otrzymywać świadczenie bez przerwy od czerwca, kluczowe jest dotrzymanie terminu 30 kwietnia. W praktyce oznacza to konieczność złożenia wniosku w najbliższych dniach.
Złożenie dokumentów po terminie nie powoduje utraty pieniędzy, ale opóźnia ich wypłatę. Środki trafią wtedy na konto dopiero w lipcu.
Aby uniknąć problemów:
- sprawdź, czy wniosek został już złożony,
- upewnij się, że dane są poprawne,
- wybierz najwygodniejszy kanał elektroniczny i złóż dokumenty przed końcem miesiąca.
Warto działać wcześniej, aby uniknąć przeciążenia systemów w ostatnich dniach.
Termin składania wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy zbliża się do końca. Dla zachowania ciągłości wypłat kluczowa jest data 30 kwietnia. ZUS apeluje, by nie odkładać formalności na ostatnią chwilę, ponieważ opóźnienie oznacza przerwę w otrzymywaniu środków.
