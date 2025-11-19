ZUS wypłaca 1900 zł miesięcznie dla chorych. Sprawdź, które schorzenia pozwalają na uzyskanie dodatkowych pieniędzy
Coraz więcej Polaków otrzymuje dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS. Renta z tytułu niezdolności do pracy może wynosić nawet 1900 zł miesięcznie i jest przeznaczona dla osób, które z powodu choroby nie są w stanie wrócić do pracy. Wsparcie obejmuje zarówno choroby fizyczne, jak i psychiczne, a liczba wniosków rośnie z roku na rok.
ZUS podkreśla, że świadczenie ma zapewnić stabilność finansową osobom, które utraciły zdolność do pracy na skutek poważnych schorzeń. Od marca 2025 roku renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 1878,91 zł brutto. Osoby częściowo niezdolne otrzymują 1409,18 zł brutto miesięcznie. Dla wielu chorych jest to jedyne stałe źródło dochodu.
Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest orzeczenie lekarza ZUS potwierdzające niezdolność do pracy. Wymagany jest również staż ubezpieczeniowy zależny od wieku oraz udokumentowanie, że choroba powstała w ciągu 18 miesięcy od zakończenia zatrudnienia lub prowadzenia działalności. W przypadku długoletniego stażu i chorób powstałych w wyniku wypadku zasady są łagodniejsze.
Lista schorzeń, które mogą kwalifikować do renty, jest bardzo szeroka. Wśród najczęściej pojawiających się diagnoz znajdują się choroby układu krążenia, przewlekła niewydolność serca, choroba wieńcowa, schorzenia neurologiczne takie jak stwardnienie rozsiane, padaczka czy choroba Parkinsona. Do świadczenia uprawniają też choroby układu oddechowego, liczne nowotwory, poważne choroby skóry, zwyrodnienia stawów, schorzenia kręgosłupa i trwałe uszkodzenia układu ruchu.
ZUS wypłaca także renty osobom z zaburzeniami psychicznymi. Depresja, schizofrenia, nerwice lękowe i inne zaburzenia mogą prowadzić do orzeczenia niezdolności do pracy, jeśli objawy uniemożliwiają wykonywanie jakiegokolwiek zawodu. W katalogu schorzeń znajdują się również uszkodzenia słuchu, wzroku oraz choroby zawodowe, takie jak pylica płuc czy przewlekłe uszkodzenia strun głosowych.
Lekarz orzecznik ZUS ocenia stopień niezdolności na podstawie dokumentacji, wyników badań i przebiegu leczenia. Całkowita niezdolność oznacza, że chory nie może wykonywać żadnej pracy, natomiast częściowa – że może pracować jedynie w zakresie znacznie poniżej dotychczasowych kwalifikacji. Renta przyznawana jest zwykle na okres do pięciu lat, ale w przypadku chorób nieodwracalnych może zostać zatwierdzona bezterminowo.
Wielu chorych nie wie, że nawet jeśli ZUS wyda decyzję odmowną, można się odwołać i przedstawić dodatkową dokumentację. W takich sytuacjach sądy bardzo często zmieniają decyzje na korzyść wnioskodawców, zwłaszcza gdy leczenie przebiega długo, a rokowania są niepewne.
Dla osób, które całkowicie utraciły zdolność do pracy, renta w wysokości około 1900 zł miesięcznie jest często jedyną szansą na zapewnienie sobie podstawowego bezpieczeństwa finansowego. Świadczenie pozwala pokryć koszty leków, rehabilitacji i bieżących wydatków, których chorzy nie są w stanie pokryć z własnej pracy.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli zmagasz się z przewlekłą chorobą lub stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz wrócić do pracy, możesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Warto skompletować dokumenty medyczne, historię leczenia i złożyć wniosek w ZUS. Nawet jeśli wcześniej zapadła decyzja odmowna, aktualna dokumentacja może zmienić wszystko. To realna szansa na wsparcie, które miesięcznie daje nawet 1900 zł.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.