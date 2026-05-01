ZUS wypłaca 336,16 zł na prąd! Od marca nowa stawka dodatku, bez względu na Twoje zarobki.
To ważna informacja dla tysięcy osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Od 1 marca 2026 roku obowiązuje nowa, wyższa kwota ryczałtu energetycznego. Pieniądze te mają pomóc w opłaceniu rachunków za energię elektryczną, gaz czy ogrzewanie. Co najważniejsze: w tym programie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Sprawdź, czy jesteś na liście uprawnionych.
Jak wynika z danych opublikowanych przez Forsal, ryczałt energetyczny jest corocznie waloryzowany. Od marca 2026 roku stawka tego dodatku została ustalona na poziomie 336,16 zł miesięcznie. Jest to stała kwota, która trafia bezpośrednio do beneficjentów wraz z ich podstawowym świadczeniem. W Warszawie, gdzie koszty utrzymania mieszkań systematycznie rosną, takie wsparcie stanowi realny zastrzyk gotówki dla domowego budżetu.
Kto może otrzymać 336,16 zł od ZUS?
Zgodnie z przepisami, ryczałt energetyczny nie jest przyznawany wszystkim emerytom. Prawo do dodatku mają ściśle określone grupy osób:
- Kombatanci i inne osoby uprawnione (np. więźniowie polityczni).
- Żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach czy zakładach rud uranu.
- Wdowy lub wdowcy pobierający emeryturę lub rentę po osobach wymienionych powyżej.
Kluczowe fakty o dodatku energetycznym:
- Brak progu dochodowego: Niezależnie od tego, czy Twoja emerytura wynosi 2000 zł czy 6000 zł, kwota ryczałtu jest taka sama i przysługuje Ci w pełnej wysokości.
- Automatyczna wypłata: Raz przyznany dodatek jest wypłacany co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą.
- Konieczny wniosek: Jeśli nabyłeś uprawnienia kombatanckie lub żołnierskie, musisz złożyć wniosek (formularz ZUS-ER-DKN) wraz z zaświadczeniem potwierdzającym Twój status.
Warszawa: Gdzie dopełnić formalności?
Mieszkańcy stolicy mogą składać dokumenty w dowolnej jednostce ZUS na terenie miasta. Warto jednak pamiętać, że do wniosku o ryczałt energetyczny należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza okresy działalności lub represji. W warszawskich oddziałach ZUS (np. na Pradze czy Woli) wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów.
Jeśli już pobierasz ten dodatek, nie musisz robić nic, ZUS automatycznie przeliczył Twoje świadczenie i od marca wypłaca je w nowej wysokości 336,16 zł. Kwota ta będzie obowiązywać do końca lutego 2027 roku, kiedy to nastąpi kolejna waloryzacja.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów serwisu Forsal.pl dotyczących wysokości ryczałtu energetycznego wypłacanego przez ZUS od 1 marca 2026 r.
