ZUS wypłaca nawet 1900 zł miesięcznie. Musisz spełnić jeden warunek
Od marca 2025 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rent z tytułu niezdolności do pracy. Dzięki nim wiele osób z chorobami przewlekłymi, urazami lub schorzeniami zawodowymi może otrzymać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nawet 1900 zł miesięcznie. Aby uzyskać to wsparcie, wystarczy orzeczenie lekarskie potwierdzające całkowitą lub częściową niezdolność do pracy.
1900 zł miesięcznie dla osób niezdolnych do pracy
ZUS przyznaje dwa rodzaje rent:
- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1878,91 zł brutto miesięcznie,
- renta częściowa – 1409,18 zł brutto miesięcznie.
Choć w mediach przyjęło się mówić o „1900 zł miesięcznie”, faktyczna kwota świadczenia zależy od stopnia niezdolności do pracy i stażu ubezpieczeniowego. Dla wielu osób to realne wsparcie finansowe, które pozwala utrzymać się mimo problemów zdrowotnych i braku możliwości zarobkowania.
Kto może otrzymać rentę z ZUS
Świadczenie przysługuje osobom, które:
- utraciły zdolność do wykonywania pracy w całości lub części,
- uzyskały orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,
- mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn),
- a niezdolność powstała w trakcie ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy po jego zakończeniu.
W przypadku długiego stażu lub chorób zawodowych wymóg 18 miesięcy nie obowiązuje.
Choroby, które kwalifikują do renty
ZUS przyznaje świadczenie w oparciu o szeroki katalog schorzeń. Najczęściej dotyczą one:
- chorób układu krążenia, np. niewydolności serca, nadciśnienia, choroby wieńcowej,
- chorób neurologicznych, takich jak padaczka, stwardnienie rozsiane czy udar,
- chorób nowotworowych, zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu,
- zaburzeń psychicznych – m.in. depresji, schizofrenii, zaburzeń afektywnych i nerwic,
- chorób układu ruchu, zwyrodnień stawów i kręgosłupa,
- chorób płuc, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i pylicy,
- schorzeń wzroku i słuchu, które uniemożliwiają wykonywanie pracy.
Renta może zostać przyznana także w przypadku chorób zakaźnych, chorób skóry czy długotrwałych powikłań po wypadkach przy pracy.
Renta przy uzależnieniach – tylko w określonych przypadkach
Co ważne, ZUS dopuszcza przyznanie renty również osobom uzależnionym od alkoholu, jeśli schorzenie spowodowało trwałe uszkodzenia organizmu, np. marskość wątroby lub encefalopatię alkoholową. Warunkiem jest jednak udokumentowany staż ubezpieczeniowy i potwierdzenie, że skutki zdrowotne są nieodwracalne.
Jak uzyskać świadczenie
- Złóż wniosek o rentę w oddziale ZUS.
- Dołącz dokumentację medyczną i zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9).
- Poczekaj na decyzję lekarza orzecznika.
- Jeśli orzeczenie potwierdzi niezdolność, ZUS przyzna rentę na określony czas – zwykle do 5 lat.
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia można ponownie złożyć wniosek o przedłużenie świadczenia lub zmianę stopnia niezdolności.
Co warto wiedzieć
Renta z tytułu niezdolności do pracy nie jest uzależniona od wieku, lecz od faktycznego stanu zdrowia. Może być przyznana zarówno osobom młodym po wypadkach, jak i seniorom, u których choroba uniemożliwia dalsze zatrudnienie. Świadczenie to jest jednym z najczęściej wypłacanych przez ZUS – każdego roku korzysta z niego ponad 700 tysięcy Polaków.
Nowe przepisy wprowadzone w 2025 roku ułatwiły dostęp do świadczenia oraz skróciły czas oczekiwania na decyzję. Warto więc sprawdzić, czy twoje schorzenie znajduje się na liście kwalifikującej do renty – bo wystarczy jedna z tych chorób, by co miesiąc otrzymywać nawet 1900 zł wsparcia od ZUS.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.