ZUS wypłaca nawet 500 zł miesięcznie bez terminu końcowego. Wielu seniorów nie wie, że może dostać ten dodatek
W Polsce funkcjonuje świadczenie, które może zwiększyć miesięczne dochody seniorów nawet o 500 zł. Co ważne, w niektórych przypadkach pieniądze mogą być wypłacane bezterminowo. Wiele osób uprawnionych wciąż jednak nie wie, że może ubiegać się o takie wsparcie.
Dodatek ten to tzw. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Program jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne instytucje emerytalno-rentowe.
Celem świadczenia jest pomoc osobom, które ze względu na stan zdrowia potrzebują stałej opieki lub pomocy przy codziennych czynnościach.
Kto może otrzymać 500 zł miesięcznie
Prawo do świadczenia nie przysługuje wszystkim emerytom. O dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Może to być między innymi orzeczenie o:
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
niezdolności do samodzielnej egzystencji
całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z niezdolnością do samodzielnego funkcjonowania
Dokument taki wydaje lekarz orzecznik ZUS lub inny uprawniony organ.
Dochód także ma znaczenie
Aby otrzymać pełną kwotę dodatku, trzeba spełnić kryterium dochodowe. W 2026 roku pełne 500 zł przysługuje osobom, których łączne świadczenia emerytalne lub rentowe nie przekraczają określonego limitu.
Przed marcową waloryzacją próg wynosił 2052,39 zł brutto. Po podwyżce świadczeń ma wzrosnąć do około 2187,67 zł brutto.
Jeżeli dochód przekroczy limit, dodatek jest pomniejszany według zasady „złotówka za złotówkę”.
Kto jeszcze może otrzymać świadczenie
Prawo do dodatku mają osoby mieszkające w Polsce, które:
posiadają obywatelstwo polskie
mają prawo pobytu w krajach UE lub EFTA
przebywają legalnie w Polsce jako cudzoziemcy
Świadczenie nie przysługuje osobom odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem sytuacji objęcia dozorem elektronicznym.
Jak złożyć wniosek
Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek ESUN. Można to zrobić na kilka sposobów:
osobiście w oddziale ZUS
pocztą
elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan zdrowia oraz informacje o pobieranych świadczeniach.
Decyzja w sprawie przyznania dodatku wydawana jest zazwyczaj w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności.
Czy pieniądze mogą być wypłacane do końca życia
Tak, jest to możliwe. Wszystko zależy od rodzaju orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, świadczenie będzie wypłacane do końca jego ważności.
Jeżeli natomiast orzeczenie ma charakter bezterminowy, dodatek może być wypłacany przez całe życie bez konieczności ponownego składania wniosku.
Co to oznacza dla seniorów
Świadczenie uzupełniające może znacząco poprawić sytuację finansową osób wymagających stałej opieki. W praktyce oznacza to dodatkowe 500 zł miesięcznie, które można przeznaczyć na leki, rehabilitację lub codzienne potrzeby.
Eksperci podkreślają, że wiele osób spełniających warunki wciąż nie składa wniosku, ponieważ nie wie o możliwości uzyskania tego dodatku. Warto więc sprawdzić swoje uprawnienia w ZUS lub skonsultować się z pracownikiem instytucji.
