ZUS wypłaca nowe świadczenie w wysokości 1409 zł miesięcznie każdemu, bez względu na wiek! Mało kto wie, że można przedłużyć to nawet do 3 lat.

ZUS wypłaca nowe świadczenie w wysokości 1409 zł miesięcznie. Otrzymują je osoby, które spełniają określone warunki, a wiek nie ma tu żadnego znaczenia. Wypłaty trwają minimum pół roku, lecz część osób może przedłużyć je nawet do trzech lat.
Właśnie ten element budzi teraz największe zainteresowanie, ponieważ świadczenie trafia głównie do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jednocześnie daje realną finansową ulgę tym, którzy nagle utracili możliwość pracy.
ZUS podkreśla, że świadczenie aktywizacyjne ma pomóc w powrocie na rynek pracy. Otrzymuje je osoba, która podejmie zatrudnienie po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wsparcie jest wypłacane przez kilka miesięcy i stanowi dodatek do wynagrodzenia. Państwo chce w ten sposób zachęcić do szybszego podjęcia zatrudnienia zamiast czekania na kolejne etapy zasiłku. W wielu przypadkach jest to impuls, który pozwala odbudować stabilność finansową.
Wysokość świadczenia wynosi 1409 zł i jest stała dla wszystkich. Przepisy przewidują dwa podstawowe okresy wypłat. Pierwszy trwa pół roku i obejmuje osoby, które podjęły pracę u nowego pracodawcy. Drugi, dłuższy, może sięgać nawet trzech lat, ale dotyczy wyłącznie osób, które powróciły do byłego pracodawcy. ZUS tłumaczy, że to rozwiązanie ma ograniczyć utratę specjalistów oraz ułatwić powrót do pracy po trudniejszym okresie życiowym.
Dla wielu osób najważniejsze jest to, że świadczenie nie zależy od wieku. Otrzymują je zarówno młodsi pracownicy, jak i osoby po pięćdziesiątce, które często mają większe trudności w znalezieniu zatrudnienia. Wsparcie obejmuje także osoby pracujące na część etatu, o ile ich umowa spełnia kryteria aktywizacyjne. To sprawia, że świadczenie stało się jednym z najbardziej elastycznych narzędzi rynku pracy w ostatnich latach.
W praktyce proces uzyskania świadczenia jest prosty. Kluczowe jest zgłoszenie przez urząd pracy podjęcia pracy zarobkowej i spełnienie warunku wcześniejszego pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Po potwierdzeniu informacji ZUS rozpoczyna wypłatę w comiesięcznych transzach. W wielu powiatach zainteresowanie rośnie, ponieważ na rynku pojawia się coraz więcej krótkich kontraktów i ofert pracy tymczasowej.
Wprowadzenie świadczenia zmienia układ sił na rynku pracy. Pracodawcy zgłaszają, że osoby powracające po przerwie są bardziej zmotywowane i rzadziej rezygnują w pierwszych tygodniach zatrudnienia. Ekonomiści zauważają, że takie wsparcie stabilizuje sytuację finansową gospodarstw domowych, szczególnie w okresach rosnących kosztów życia. ZUS zaznacza, że celem programu jest aktywizacja, a nie pasywne wspieranie bezczynności zawodowej.
Co to oznacza dla Ciebie jako czytelnika
Jeśli straciłeś pracę albo planujesz wrócić na rynek pracy, świadczenie aktywizacyjne może dać Ci realną finansową poduszkę bezpieczeństwa. Możesz zyskać dodatkowy dochód, który pomoże pokryć rachunki, zanim nowe zatrudnienie się ustabilizuje. Jeśli wracasz do poprzedniego pracodawcy, masz szansę na dłuższe wsparcie nawet do trzech lat. Warto sprawdzić, czy Twoja umowa spełnia wymagania i czy urząd pracy może zgłosić Twoje zatrudnienie do ZUS. Jeśli jesteś pracodawcą, możesz zyskać pracownika, który ma wsparcie finansowe i łatwiej odnajduje się w nowej sytuacji.
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.