ZUS wypłaca ponad 1300 zł miesięcznie na nową karierę! Sprawdź, jak otrzymać te pieniądze.
Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą kontynuować pracy w dotychczasowym zawodzie, mogą ubiegać się o rentę szkoleniową. Jest to świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które ma ułatwić przekwalifikowanie i zdobycie nowych kompetencji zawodowych.
Zgodnie z informacjami Business Insider, renta szkoleniowa jest specyficznym rodzajem wsparcia. Przysługuje ona ubezpieczonemu, który spełnia warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, ale w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.
Kluczowe warunki i czas trwania
- Celowość przekwalifikowania: Orzeczenie o celowości zmiany zawodu wydaje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS.
- Okres pobierania: Standardowo renta szkoleniowa jest przyznawana na 6 miesięcy.
- Możliwość przedłużenia: Na wniosek starosty okres ten może zostać przedłużony na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, jednak nie dłużej niż o 30 miesięcy (łącznie maksymalnie do 36 miesięcy).
- Skrócenie okresu: Pobieranie renty może trwać krócej niż 6 miesięcy, jeśli przed upływem tego czasu starosta zawiadomi ZUS o braku możliwości przekwalifikowania lub o tym, że osoba zainteresowana nie podjęła szkolenia.
Ile wynosi renta szkoleniowa?
Wysokość świadczenia jest ściśle określona przepisami. Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty. Istnieje jednak gwarantowany próg minimalny – kwota ta nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Obecnie, po waloryzacji, najniższa kwota tego świadczenia wynosi 1335,72 zł brutto.
W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta szkoleniowa jest wypłacana z funduszu wypadkowego i wynosi wtedy 100 proc. podstawy wymiaru renty.
Ważne ograniczenie: Zakaz dorabiania
Business Insider zwraca uwagę na istotne ograniczenie dotyczące tego świadczenia. Renty szkoleniowej nie można łączyć z osiąganiem przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. pracy na etacie czy zleceniu). W razie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w okresie pobierania renty szkoleniowej, prawo do tego świadczenia ustaje bez względu na wysokość osiąganego przychodu.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego zasad przyznawania renty szkoleniowej przez ZUS (05.05.2026).
