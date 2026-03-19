ZUS wypłaca prawie 7 tys. zł miesięcznie. Wystarczy spełnić jeden warunek
ZUS wypłaca specjalne świadczenie, które może wynieść niemal 7 tysięcy złotych miesięcznie – i nie wymaga ani jednego dnia pracy. Wystarczy spełnić jeden warunek, by otrzymywać je do końca życia, a co ważne, można je łączyć z innymi świadczeniami.
Emerytura honorowa 2026. Nawet 6938 zł miesięcznie bez stażu pracy
W polskim systemie świadczeń istnieje rozwiązanie, które znacząco wyróżnia się na tle standardowych emerytur. Chodzi o tzw. świadczenie honorowe, które przysługuje osobom po ukończeniu 100 lat. Co istotne, nie jest ono uzależnione ani od stażu pracy, ani od wysokości wcześniejszych zarobków.
Co się zmienia?
Od 1 marca 2026 roku, po waloryzacji świadczeń, emerytura honorowa wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Kwota ta jest taka sama dla wszystkich uprawnionych i podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak inne świadczenia wypłacane przez ZUS.
Świadczenie to nie zastępuje standardowej emerytury – jest dodatkiem. Oznacza to, że osoby, które już pobierają emeryturę lub rentę, otrzymują dodatkowy przelew co miesiąc.
Komu przysługuje świadczenie?
Zasady są bardzo proste. Emerytura honorowa przysługuje każdej osobie, która ukończyła 100 lat. Nie ma znaczenia:
- czy ktoś pracował,
- ile wynosi jego dochód,
- czy wcześniej pobierał inne świadczenia.
To jedno z nielicznych świadczeń w systemie, gdzie jedynym warunkiem jest wiek.
Fakty i tło sprawy
Choć zasady są proste, liczba osób pobierających to świadczenie jest niewielka. Według danych z końca 2025 roku, emeryturę honorową otrzymuje nieco ponad 4 tysiące osób w Polsce.
To naturalne, ponieważ osiągnięcie wieku 100 lat wciąż należy do rzadkości. W praktyce oznacza to, że świadczenie trafia do bardzo wąskiej grupy seniorów.
Warto też zwrócić uwagę, że większość osób pobierających to świadczenie to kobiety, co wynika z ich statystycznie dłuższego życia.
Kiedy ZUS przyznaje świadczenie automatycznie?
W większości przypadków nie trzeba składać żadnego wniosku. Jeśli dana osoba pobiera już emeryturę lub rentę z ZUS albo KRUS, świadczenie honorowe zostanie przyznane automatycznie po ukończeniu 100 lat.
To oznacza, że dodatkowe pieniądze trafiają na konto bez konieczności załatwiania formalności.
Kiedy trzeba złożyć wniosek?
Inaczej wygląda sytuacja osób, które nie pobierają żadnego świadczenia. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku do ZUS.
Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia, np. odpis aktu urodzenia. Dopiero wtedy możliwe jest przyznanie świadczenia.
Szacuje się, że w Polsce jest około 100 osób, które otrzymują wyłącznie emeryturę honorową.
Jak długo wypłacane jest świadczenie?
Emerytura honorowa przysługuje dożywotnio. Oznacza to, że od momentu przyznania jest wypłacana co miesiąc aż do końca życia.
Od 2025 roku obowiązuje także zasada, że wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenie w tej samej wysokości. Wcześniej kwoty mogły się różnić.
Co to oznacza dla seniorów?
Dla osób, które osiągnęły 100 lat, świadczenie honorowe stanowi istotne wsparcie finansowe. W wielu przypadkach znacząco podnosi miesięczne dochody, zwłaszcza jeśli podstawowa emerytura jest niska.
To także jedno z nielicznych świadczeń, które nie wymaga spełnienia skomplikowanych warunków – liczy się wyłącznie wiek.
Emerytura honorowa to dodatkowe świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat. W 2026 roku wynosi niemal 7 tysięcy złotych miesięcznie i przysługuje niezależnie od historii zawodowej.
Choć korzysta z niej niewielka grupa seniorów, dla uprawnionych stanowi realne wsparcie i znaczące zwiększenie miesięcznych dochodów.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.