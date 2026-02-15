ZUS wypłaci 329,28 zł na prąd bez względu na dochód. Sprawdź, jak odebrać te pieniądze od 1 marca
Dobre wieści dla wybranej grupy seniorów. Już od 1 marca 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie wypłacać wyższy ryczałt energetyczny, który ma pomóc w opłaceniu rachunków za energię elektryczną. Co najważniejsze, przyznanie tego wsparcia nie zależy od Twojej sytuacji finansowej ani wieku, a kwota trafia do uprawnionych w pełnej wysokości, bez potrącania podatków. Dowiedz się, kto znajduje się na liście beneficjentów i jakie formalności trzeba spełnić, aby co miesiąc otrzymywać dodatkowy przelew.
Ryczałt energetyczny to specjalny dodatek przyznawany na podstawie ustawy o kombatantach, którego celem jest odciążenie domowych budżetów osób szczególnie zasłużonych lub represjonowanych. Kwota ta jest corocznie waloryzowana wraz z emeryturami i rentami. Dzięki najnowszym danym o wzroście płac i inflacji wiemy już, że wskaźnik waloryzacji na 2026 rok wyniesie 5,3 proc., co przełoży się na konkretny wzrost świadczenia.
Ile pieniędzy trafi na Twoje konto?
Obecnie ryczałt energetyczny wynosi 312,71 zł miesięcznie. Po marcowej waloryzacji kwota ta wzrośnie o kilkanaście złotych, co w skali roku daje znaczącą sumę wsparcia.
Kwota od 1 marca 2026: Świadczenie wzrośnie do poziomu 329,28 zł miesięcznie.
Wypłata „na rękę”: Ryczałt jest zwolniony z opodatkowania, co oznacza, że otrzymasz pełną kwotę 329,28 zł bez żadnych potrąceń.
Brak rozliczeń: Jako beneficjent nie musisz dokumentować wydatków ani udowadniać, że całą kwotę przeznaczyłeś na opłacenie prądu.
Kto może ubiegać się o ryczałt energetyczny?
Świadczenie to jest ściśle powiązane ze statusem kombatanckim lub doznanymi represjami. ZUS wypłaci pieniądze osobom, które pobierają emeryturę lub rentę i należą do jednej z poniższych grup:
Kombatanci oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej.
Żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo kierowani do pracy w trudnych warunkach, np. w kopalniach węgla czy uranu.
Wdowy i wdowcy po kombatantach i osobach uprawnionych, o ile sami pobierają emeryturę lub rentę.
Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, również pod warunkiem posiadania prawa do emerytury lub renty.
Jak złożyć wniosek krok po kroku?
Pieniądze nie są przyznawane automatycznie – konieczne jest złożenie odpowiedniej dokumentacji do ZUS. Możesz to zrobić w dowolnym momencie.
Zdobądź decyzję potwierdzającą status: Kluczowym dokumentem jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca okresy działalności lub represji.
Wypełnij formularz ZUS-ERK: Druki są dostępne w placówkach ZUS lub na stronie internetowej urzędu.
Dostarcz załączniki: W przypadku wdów/wdowców potrzebne będą dokumenty potwierdzające pokrewieństwo i prawo do świadczeń jako członka rodziny.
Złóż komplet dokumentów: Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub – będąc za granicą – za pośrednictwem konsulatu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.