ZUS wypłaci 689 zł miesięcznie od marca. Mało kto wie, komu dokładnie przysługuje ten dodatek
Od 1 marca 2026 r. ZUS będzie wypłacał 689,17 zł miesięcznie dodatku dla sieroty zupełnej. Świadczenie przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną, które nie mają obojga rodziców lub których ojciec był nieznany. Kwota jest zwolniona z podatku i składki zdrowotnej.
Dodatek dla sieroty zupełnej: od 1 marca 2026 r. 689,17 zł miesięcznie z ZUS
Od 1 marca 2026 r. wzrośnie kwota dodatku dla sieroty zupełnej. Po waloryzacji świadczenie wyniesie 689,17 zł miesięcznie. To pieniądze wypłacane w pełnej wysokości, ponieważ dodatek jest zwolniony z podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej. Nie podlega także egzekucji komorniczej.
Kwota wzrosła o około 34 zł w stosunku do poprzedniego roku. Podwyżka wynika z corocznej waloryzacji rent i emerytur, która obejmuje również ten dodatek.
Co to za świadczenie?
Dodatek dla sieroty zupełnej nie jest samodzielnym świadczeniem. To dodatek do renty rodzinnej. Oznacza to, że przysługuje wyłącznie osobom, które mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu lub rodzicach.
Świadczenie przysługuje osobie, która:
– utraciła oboje rodziców,
– lub pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec był nieznany.
Nie ma znaczenia wiek uprawnionego ani liczba osób pobierających rentę rodzinną po tym samym rodzicu. Każda osoba spełniająca warunki otrzymuje pełną kwotę dodatku.
Jak uzyskać dodatek w 2026 roku?
Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS. Wniosek składa się na formularzu ERRD. Można go przekazać osobiście w placówce ZUS, przez pełnomocnika, w konsulacie lub wysłać pocztą.
Do wniosku trzeba dołączyć:
– dokumenty potwierdzające daty zgonu obojga rodziców
lub
– akt zgonu matki oraz akt urodzenia potwierdzający brak danych ojca.
Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do rozpatrzenia sprawy.
Warto podkreślić, że dodatek nie przysługuje półsierotom, czyli osobom, które mają jednego żyjącego i znanego rodzica.
W skali kraju świadczenie pobiera mniej niż 10 tys. osób. Mimo niewielkiej liczby uprawnionych, dla wielu z nich to realne wsparcie budżetu domowego.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 76) oraz przepisy dotyczące corocznej waloryzacji emerytur i rent.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.