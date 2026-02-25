ZUS wypłaci dodatkowo 1025,15 zł. Tysiące Polek otrzyma wyższy przelew, ale muszą pamiętać o wniosku
Polski system emerytalny skrywa rozwiązania, które stanowią kluczowe wsparcie dla domowych budżetów najstarszych obywateli, zwłaszcza tych, którzy poświęcili życie na wychowanie dzieci. Już od marca 2026 roku seniorki mogą spodziewać się wyraźnego wzrostu wpływów na konto dzięki corocznej waloryzacji świadczeń. Choć średnia kwota wypłaty w ostatnim czasie wynosiła 1025,15 zł, nowe stawki sprawią, że maksymalna pomoc od państwa zbliży się do bariery 2000 zł brutto.
Program „Mama 4 plus”, znany oficjalnie jako rodzicielskie świadczenie uzupełniające, został stworzony z myślą o osobach, które ze względu na opiekę nad licznym potomstwem nie mogły podjąć pracy zawodowej i odprowadzać składek emerytalnych. W listopadzie 2025 roku z tego rozwiązania korzystało niemal 60 tysięcy osób, co potwierdza ogromną skalę potrzeb społecznych. Warto jednak pamiętać, że pieniądze te nie są przyznawane z urzędu – aby je otrzymać, konieczne jest dopełnienie formalności i spełnienie konkretnych wymogów majątkowych.
Waloryzacja 2026. O ile wzrośnie Twoja emerytura?
Marzec to tradycyjnie czas zmian w wysokości świadczeń długoterminowych, co bezpośrednio wpłynie na portfele beneficjentów programu.
Wskaźnik waloryzacji: W 2026 roku wysokość świadczeń wzrośnie o 5,3 proc..
Nowa kwota maksymalna: Do końca lutego 2026 roku limit wypłaty wynosi 1878,91 zł brutto, natomiast od 1 marca kwota ta wzrośnie do 1978,94 zł brutto.
Zasada dopełnienia: ZUS nie wypłaca każdemu pełnej kwoty; jeśli pobierasz już niską emeryturę (np. 900 zł), urząd wypłaci jedynie różnicę brakującą do poziomu emerytury minimalnej.
Średnia wypłata: Statystyki z 2025 roku pokazują, że średnie wsparcie wynosiło 1025,15 zł miesięcznie, co wskazuje, że większość seniorek posiada minimalne własne uprawnienia emerytalne.
Kto może ubiegać się o świadczenie? Restrykcyjne warunki
Dostęp do „emerytury za wychowanie dzieci” jest obwarowany szeregiem przepisów, które precyzyjnie definiują grupę odbiorców.
- Liczba dzieci**: Kluczowym warunkiem jest wychowanie co najmniej czwórki dzieci (własnych, przysposobionych lub w ramach rodzin zastępczych).
- Wiek emerytalny**: Wnioskodawca musi osiągnąć wiek 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
- Sytuacja ojców**: Mężczyźni mogą ubiegać się o świadczenie tylko w skrajnych przypadkach, np. po śmierci matki lub porzuceniu przez nią rodziny; obecnie stanowią oni mniej niż 1 proc. beneficjentów.
- Brak środków do życia**: ZUS analizuje sytuację dochodową i przyznaje wsparcie tylko osobom, które nie posiadają niezbędnych środków na podstawowe potrzeby.
W 2026 roku rodzicielskie świadczenie uzupełniające staje się realną szansą na godną jesień życia dla kobiet, które wcześniej były wykluczone z systemu emerytalnego. Jeśli wychowałaś przynajmniej czwórkę dzieci i Twoja obecna emerytura jest niższa od minimalnej (lub nie masz jej wcale), musisz samodzielnie złożyć wniosek w placówce ZUS, dołączając oświadczenia o sytuacji majątkowej oraz numery PESEL dzieci.
Pamiętaj, że marcowa waloryzacja o 5,3 proc. automatycznie podniesie kwotę Twojego „dopełnienia”, co przy średniej wypłacie na poziomie 1025,15 zł pozwoli na skuteczniejsze załatanie dziur w domowym budżecie. Nie czekaj na ruch urzędu – to świadczenie ma charakter socjalny i wymaga Twojej inicjatywy, by pieniądze mogły trafić na Twoje konto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.