ZUS wypłaci nawet 2400 zł na jedno dziecko. Potrójne przelewy trafią na konta już w piątek
Niektórzy rodzice mogą zobaczyć na swoich kontach znacznie większy przelew z programu 800 plus niż zazwyczaj. ZUS kończy sierpniowe wypłaty, a w przypadku osób, które złożyły wniosek w czerwcu, pieniądze mogą zostać przekazane wraz z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. W efekcie jednorazowo na jedno dziecko może trafić nawet 2400 zł.
Ostatni sierpniowy termin wypłaty przypada 22 sierpnia. Ponieważ w 2026 roku jest to sobota, ZUS przekazuje pieniądze wcześniej – w piątek 21 sierpnia.
Nawet 2400 zł z ZUS. Skąd tak wysoka kwota?
Nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 800 plus rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy chcieli zachować ciągłość wypłat, powinni byli złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które zrobiły to dopiero w czerwcu. W ich przypadku ZUS ma więcej czasu na rozpatrzenie dokumentów i przekazanie pieniędzy.
Nie oznacza to jednak utraty świadczenia za czerwiec i lipiec. Przy zachowaniu wymaganego terminu rodzic otrzymuje należne wyrównanie.
Dlatego sierpniowa wypłata może być wyjątkowo wysoka.
800 zł plus 800 zł plus 800 zł
W przypadku jednego dziecka wyliczenie jest proste. Rodzicowi może przysługiwać:
800 zł za czerwiec,
800 zł za lipiec,
800 zł za sierpień.
Łącznie daje to 2400 zł na jedno dziecko.
Nie jest to jednak nowe dodatkowe świadczenie ani specjalna premia od ZUS. Kwota 2400 zł wynika z połączenia bieżącej wypłaty z wyrównaniem za poprzednie miesiące.
Jeżeli rodzina ma więcej dzieci objętych świadczeniem i wnioski zostały złożone w odpowiednim terminie, łączna suma może być odpowiednio większa.
Kluczowa była data złożenia wniosku
Termin przekazania dokumentów ma ogromne znaczenie w programie 800 plus.
Osoby, które złożyły prawidłowy wniosek do końca kwietnia, miały zapewnioną ciągłość wypłat od początku nowego okresu świadczeniowego.
Rodzice składający dokumenty później musieli natomiast liczyć się z tym, że na pieniądze poczekają dłużej.
W przypadku wniosków złożonych w czerwcu ZUS powinien wypłacić świadczenie wraz z wyrównaniem od czerwca najpóźniej do końca sierpnia.
To właśnie dlatego część rodzin może teraz otrzymać jednorazowo równowartość trzech miesięcznych świadczeń.
ZUS ma dziesięć terminów wypłat 800 plus
Świadczenie wychowawcze nie jest przekazywane wszystkim rodzinom tego samego dnia. ZUS realizuje wypłaty w dziesięciu terminach w miesiącu.
Są to: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień miesiąca.
Jeżeli wyznaczony termin przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny, pieniądze są przekazywane odpowiednio wcześniej.
I właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia pod koniec sierpnia.
Pieniądze już w piątek
22 sierpnia 2026 roku przypada w sobotę. Oznacza to, że osoby mające wyznaczony właśnie ten termin nie powinny czekać na przelew do początku kolejnego tygodnia.
Ostatnia sierpniowa transza zostanie zrealizowana wcześniej, czyli w piątek 21 sierpnia.
Dla części rodziców będzie to zwykłe 800 zł na dziecko. Inni mogą natomiast otrzymać znacznie większą sumę ze względu na przysługujące im wyrównanie.
Nie każdy dostanie 2400 zł
Warto podkreślić, że informacja o potrójnym przelewie nie oznacza wypłaty 2400 zł wszystkim beneficjentom programu.
Tak wysoka jednorazowa kwota dotyczy sytuacji, w której rodzic oczekuje jeszcze na należności za czerwiec i lipiec, a jednocześnie przysługuje mu świadczenie za sierpień.
Rodzice, którzy otrzymywali 800 plus na bieżąco, nie dostaną z tego powodu dodatkowych 1600 zł.
Kolejne miesiące już według normalnego harmonogramu
Po rozliczeniu zaległości ZUS będzie przekazywał świadczenie zgodnie ze standardowym miesięcznym harmonogramem.
Dla rodziców oczekujących na wyrównanie końcówka sierpnia może jednak przynieść znaczący zastrzyk pieniędzy. Przy jednym dziecku będzie to nawet 2400 zł, czyli równowartość trzech miesięcy świadczenia 800 plus.
Najważniejszy jest jednak powód tak wysokiej wypłaty: nie jest to nowy bonus od państwa, lecz skumulowane świadczenie należne za kilka miesięcy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.