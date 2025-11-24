ZUS wypłaci nawet 400 zł więcej miesięcznie. Jeden prosty wniosek wystarczy, by natychmiast podnieść emeryturę
Wielu seniorów wciąż nie zdaje sobie sprawy, że mogą podwyższyć swoje świadczenie niemal od ręki – bez czekania na waloryzację czy kolejne zmiany przepisów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że złożenie jednego dokumentu może zwiększyć emeryturę nawet o 400 zł miesięcznie. Chodzi o formularz EPD-21, który zwalnia z potrącania zaliczek na podatek dochodowy. To rozwiązanie proste i natychmiastowe, a dla osób o niskich świadczeniach – niezwykle opłacalne.
Na czym polega wniosek EPD-21
Dokument EPD-21 to krótkie oświadczenie, w którym emeryt potwierdza, że jego dochody w danym roku nie przekroczą 30 tysięcy złotych, a więc kwoty wolnej od podatku. Jeśli spełnia ten warunek, ZUS nie pobiera miesięcznych zaliczek na PIT. Efekt jest widoczny od razu: świadczenie netto wzrasta, bo pieniądze, które normalnie byłyby potrącane, pozostają w kieszeni seniora.
W zależności od wysokości emerytury podwyżka może wynieść nawet do 400 zł miesięcznie. Co ważne, ulga obejmuje także wypłaty dodatkowe – trzynastkę i czternastkę.
Dla kogo jest to rozwiązanie
Wniosek przeznaczony jest przede wszystkim dla osób pobierających minimalne lub niewiele wyższe świadczenia. Jeżeli ich łączny roczny dochód nie przekroczy 30 tysięcy złotych, mogą legalnie korzystać z pełnej kwoty wolnej od podatku już w trakcie roku.
Seniorzy muszą jednak pamiętać o jednym: jeśli w ciągu roku dochody przekroczą limit, podatek trzeba będzie dopłacić przy rozliczeniu PIT.
Jak złożyć wniosek
EPD-21 jest jednym z najprostszych formularzy w ZUS. Można go:
– pobrać ze strony internetowej ZUS,
– złożyć elektronicznie przez PUE ZUS,
– dostarczyć osobiście do oddziału,
– albo wysłać tradycyjną pocztą.
Wystarczy uzupełnić dane osobowe i zaznaczyć odpowiednie oświadczenie. Nie są wymagane żadne zaświadczenia ani dodatkowe dokumenty. Po złożeniu formularza ZUS wprowadza zmiany natychmiast, a wyższe świadczenie wpływa już przy kolejnej wypłacie.
Dlaczego warto działać od razu
Dla wielu seniorów 300–400 zł więcej co miesiąc to realna poprawa jakości życia: możliwość opłacenia leków, rachunków, czy po prostu większy komfort finansowy. Formularz EPD-21 pozwala zatrzymać pieniądze, które i tak należą się emerytom – zamiast oddawać je w formie zaliczek podatkowych.
Im szybciej wniosek trafi do ZUS, tym szybciej wzrośnie wysokość świadczenia. Dla wielu emerytów to jeden z najprostszych i najbardziej opłacalnych sposobów, by podnieść swój miesięczny budżet bez żadnych dodatkowych formalności.
