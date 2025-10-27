ZUS wypłaci w listopadzie specjalny dodatek. Kto dostanie nawet 1878,91 zł?

W listopadzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże tysiącom seniorów rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane jako „Mama 4 plus”. To wsparcie finansowe dla osób, które poświęciły życie wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, rezygnując z pracy zawodowej. Najwyższa możliwa kwota dodatku wynosi 1878,91 zł, czyli tyle, ile aktualnie wynosi minimalna emerytura.

„Mama 4 plus” – komu przysługuje świadczenie?

Program ma zapewnić minimalny dochód osobom, które wychowywały liczne rodziny, ale nie wypracowały prawa do pełnej emerytury. Najczęściej otrzymują go kobiety, które ukończyły 60 lat i wychowały co najmniej czworo dzieci.

ZUS podkreśla jednak, że świadczenie mogą otrzymać także mężczyźni – jeśli ukończyli 65 lat i wychowali dzieci samodzielnie, np. po śmierci lub opuszczeniu rodziny przez matkę.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest brak wystarczających dochodów – przysługuje ono tym osobom, które nie pobierają żadnej emerytury lub mają świadczenie niższe niż minimalne.

Ile wynosi wsparcie z ZUS?

Jeśli senior nie ma żadnych innych dochodów, ZUS przyznaje świadczenie w pełnej wysokości, czyli 1878,91 zł miesięcznie. W przypadku osób, które otrzymują niższą emeryturę lub rentę, „Mama 4 plus” stanowi dopłatę do tej kwoty, tak aby łączne świadczenie nie było mniejsze niż minimalna emerytura.

ZUS waloryzuje ten dodatek co roku wraz z marcową podwyżką emerytur. Obecnie przeciętna kwota wypłacanych świadczeń wynosi około 1017 zł miesięcznie.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie w listopadzie?

Pieniądze trafią do beneficjentów w siedmiu terminach. ZUS wypłaca świadczenia „Mama 4 plus” razem z podstawową emeryturą, zgodnie z ustalonym harmonogramem:

  • 31 października (piątek) – wcześniejsza wypłata z uwagi na święto 1 listopada,

  • 5, 6, 10, 14, 20 i 25 listopada – kolejne terminy przelewów.

Świadczenia wpływają bezpośrednio na konta seniorów lub są dostarczane przez listonoszy, jeśli taka forma została wcześniej wybrana.

Jak złożyć wniosek o „Mamę 4 plus”?

Aby uzyskać świadczenie, trzeba złożyć wniosek do Prezesa ZUS (lub do Prezesa KRUS, jeśli dotyczy to rolników). Formularz dostępny jest w każdej placówce Zakładu oraz na stronie www.zus.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o sytuacji majątkowej i rodzinnej,

  • numery PESEL dzieci,

  • dokumenty potwierdzające wychowanie co najmniej czwórki dzieci (np. akty urodzenia),

  • a w przypadku ojców – dokumenty potwierdzające brak udziału matki w wychowaniu (np. akt zgonu lub orzeczenie sądu).

ZUS rozpatruje wnioski indywidualnie i może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Po przyznaniu świadczenia senior ma obowiązek zgłaszać każdą zmianę, która może wpływać na jego prawo do dodatku – np. podjęcie pracy, uzyskanie innego źródła dochodu czy zmianę miejsca zamieszkania.

Kto nie otrzyma dodatku?

Świadczenie nie przysługuje osobom, które:

  • pobierają emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej minimalnej,

  • odbywają karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem dozoru elektronicznego),

  • zostały pozbawione praw rodzicielskich,

  • nie mieszkają na terytorium Polski.

Wsparcie dla tysięcy rodzin

Od momentu wprowadzenia programu w 2019 roku, świadczenie „Mama 4 plus” otrzymało już ponad 70 tysięcy seniorów – głównie kobiet. Dla wielu z nich to jedyne źródło utrzymania i symboliczna rekompensata za lata poświęcone wychowaniu dzieci.

W listopadzie ZUS przypomina, że osoby, które spełniają warunki, mogą wciąż złożyć wniosek – świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca, w którym został on złożony.

To wsparcie ma dać seniorom poczucie bezpieczeństwa i stabilności, a jednocześnie docenić ich wkład w wychowanie kolejnych pokoleń.

