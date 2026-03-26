ZUS wypłaci wsparcie na przekwalifikowanie w zawodzie. Kto może otrzymać rentę szkoleniową?
Osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą kontynuować pracy w swoim zawodzie, mają szansę na specjalne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Renta szkoleniowa, bo o niej mowa, od 1 marca 2026 roku wynosi 1483,87 zł brutto i ma pomóc ubezpieczonym w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych
Warunki przyznania i wysokość świadczenia
Aby otrzymać wsparcie, wnioskodawca musi zostać uznany za osobę niezdolną do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie posiadającą rokowania na skuteczne przekwalifikowanie. Kluczowym kryterium jest posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych), którego długość zależy od wieku, w jakim powstała niezdolność:
1 rok – przed 20. rokiem życia,
2 lata – wiek 20–22 lata,
3 lata – wiek 22–25 lat,
4 lata – wiek 25–30 lat,
5 lat – powyżej 30. roku życia.
Standardowa wysokość renty to 75% podstawy wymiaru, co po tegorocznej waloryzacji o 5,3% daje kwotę 1483,87 zł. Wyjątek stanowią osoby, u których niezdolność powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – one otrzymują 100% podstawy wymiaru z funduszu wypadkowego.
Czas trwania i proces wnioskowania
Świadczenie jest przyznawane zazwyczaj na 6 miesięcy, jednak na wniosek starosty okres ten może zostać wydłużony nawet do 36 miesięcy, jeśli wymaga tego specyfika nowego szkolenia zawodowego. Decyzję o zasadności przekwalifikowania podejmuje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania.
Należy pamiętać, że pobieranie renty szkoleniowej wyklucza możliwość podejmowania pracy zarobkowej w tym samym czasie. Jeśli ubezpieczony zacznie zarabiać, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia. Wniosek o rentę (formularz ERN) można złożyć osobiście w placówce, pocztą lub elektronicznie przez platformę PUE ZUS.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.