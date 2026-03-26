ZUS wypłaci wsparcie na przekwalifikowanie w zawodzie. Kto może otrzymać rentę szkoleniową?

26 marca 2026 17:00 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą kontynuować pracy w swoim zawodzie, mają szansę na specjalne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Renta szkoleniowa, bo o niej mowa, od 1 marca 2026 roku wynosi 1483,87 zł brutto i ma pomóc ubezpieczonym w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych

Fot. Shutterstock

Warunki przyznania i wysokość świadczenia

Aby otrzymać wsparcie, wnioskodawca musi zostać uznany za osobę niezdolną do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie posiadającą rokowania na skuteczne przekwalifikowanie. Kluczowym kryterium jest posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych), którego długość zależy od wieku, w jakim powstała niezdolność:

  • 1 rok – przed 20. rokiem życia,

  • 2 lata – wiek 20–22 lata,

  • 3 lata – wiek 22–25 lat,

  • 4 lata – wiek 25–30 lat,

  • 5 lat – powyżej 30. roku życia.

Standardowa wysokość renty to 75% podstawy wymiaru, co po tegorocznej waloryzacji o 5,3% daje kwotę 1483,87 zł. Wyjątek stanowią osoby, u których niezdolność powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – one otrzymują 100% podstawy wymiaru z funduszu wypadkowego.

Czas trwania i proces wnioskowania

Świadczenie jest przyznawane zazwyczaj na 6 miesięcy, jednak na wniosek starosty okres ten może zostać wydłużony nawet do 36 miesięcy, jeśli wymaga tego specyfika nowego szkolenia zawodowego. Decyzję o zasadności przekwalifikowania podejmuje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania.

Należy pamiętać, że pobieranie renty szkoleniowej wyklucza możliwość podejmowania pracy zarobkowej w tym samym czasie. Jeśli ubezpieczony zacznie zarabiać, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia. Wniosek o rentę (formularz ERN) można złożyć osobiście w placówce, pocztą lub elektronicznie przez platformę PUE ZUS.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl