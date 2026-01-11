ZUS wypłaci wyższe emerytury wcześniej niż zwykle. Wszystko przez jeden szczegół
W 2026 roku emerytów czeka waloryzacja świadczeń na niższym poziomie niż w ostatnich latach, ale z jedną istotną różnicą. Ze względu na układ kalendarza Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci część podwyższonych emerytur wcześniej niż zwykle, a pierwsi seniorzy zobaczą wyższe kwoty na kontach jeszcze pod koniec lutego.
ZUS przyspiesza waloryzację emerytur. Część seniorów dostanie wyższe przelewy wcześniej
W 2026 roku waloryzacja emerytur odbędzie się na nieco innych zasadach niż zwykle. Choć podwyżka świadczeń będzie wyraźnie niższa niż w latach wysokiej inflacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspieszy wypłaty. Powodem jest kalendarz, który sprawi, że część seniorów zobaczy zwaloryzowane kwoty jeszcze pod koniec lutego.
Jaki wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 roku?
W projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok rząd przyjął, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 4,88 procent. Oznacza to dalsze wyhamowanie tempa wzrostu świadczeń po rekordowych podwyżkach z ostatnich lat.
Dla porównania:
- w 2023 roku waloryzacja wyniosła około 14,8 procent,
- w 2024 roku sięgnęła około 12,12 procent,
- w 2025 roku emerytury wzrosły o 5,5 procent.
Niższy wskaźnik w 2026 roku jest bezpośrednim efektem spadającej inflacji i stabilizacji sytuacji makroekonomicznej. Z punktu widzenia finansów publicznych oznacza to mniejsze obciążenie budżetu, natomiast dla seniorów – skromniejsze podwyżki.
O ile wzrosną emerytury po waloryzacji?
Przy wskaźniku 4,88 procent podwyżki będą miały charakter procentowy, a ich wysokość zależeć będzie od aktualnej kwoty świadczenia.
Minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto, po waloryzacji wzrośnie do około 1970,60 zł brutto, co oznacza blisko 1800 zł netto.
Przykładowe wyliczenia pokazują:
- emerytura 3000 zł brutto wzrośnie do około 3146 zł,
- świadczenie 3500 zł brutto zwiększy się do około 3671 zł.
Choć podwyżki nie będą spektakularne, dla wielu seniorów dodatkowe kilkadziesiąt lub kilkaset złotych miesięcznie ma istotne znaczenie przy rosnących kosztach życia, zwłaszcza energii, żywności i leków.
Dlaczego ZUS wypłaci wyższe świadczenia wcześniej?
Standardowo waloryzacja emerytur przeprowadzana jest 1 marca, a ZUS realizuje wypłaty według stałego harmonogramu: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Jeśli termin wypłaty wypada w weekend lub święto, pieniądze trafiają do seniorów wcześniej.
W 2026 roku 1 marca przypada w niedzielę, co oznacza konieczność przyspieszenia przelewów. W praktyce część emerytów otrzyma zwaloryzowane świadczenia jeszcze w lutym.
Najwcześniej pieniądze dostaną osoby, których termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca. W ich przypadku ZUS zrealizuje przelew najpóźniej w piątek, 27 lutego 2026 roku. Dla pozostałych seniorów wypłaty odbędą się już w marcu, zgodnie z obowiązującym kalendarzem.
Co to oznacza dla seniorów?
Choć waloryzacja w 2026 roku będzie jedną z niższych w ostatnich latach, wcześniejsze wypłaty mogą okazać się realnym wsparciem finansowym pod koniec zimy. Dla części emerytów oznacza to szybszy dostęp do wyższych świadczeń, jeszcze przed rozpoczęciem marca.
Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że marcowa waloryzacja pozostanie jedyną obowiązkową podwyżką w roku. O ewentualnej drugiej waloryzacji rząd na razie nie informuje, a jej wprowadzenie zależeć będzie od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej i inflacyjnej.
