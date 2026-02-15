ZUS wypłaci wyższe świadczenia. Tyle wyniosą emerytury po waloryzacji
Od 1 marca 2026 roku miliony emerytów i rencistów zobaczą wyższe przelewy z ZUS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło ostateczny wskaźnik waloryzacji, który okazał się wyższy od wcześniejszych prognoz. Najniższe świadczenia zbliżą się do granicy 2 tys. zł brutto, a podwyżki zostaną naliczone automatycznie, bez składania wniosków.
Od 1 marca 2026 roku emerytury i renty w Polsce wzrosną bardziej, niż jeszcze niedawno zakładano. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń, oparty na najnowszych danych GUS. Dla milionów seniorów oznacza to realne podwyżki, a dla pobierających najniższe świadczenia – symboliczne zbliżenie się do granicy 2 tys. zł brutto. Tegoroczna waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy i zostanie przeprowadzona automatycznie przez ZUS.
Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku. Jak działa mechanizm?
Zasady corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wynikają wprost z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku, powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Celem tego mechanizmu jest ochrona realnej wartości świadczeń przed skutkami inflacji oraz częściowe powiązanie ich z dynamiką płac w gospodarce.
Waloryzacja odbywa się co roku od 1 marca i obejmuje nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki wypłacane przez ZUS, m.in. dodatek pielęgnacyjny, kombatancki czy świadczenia przedemerytalne. Co istotne, cały proces odbywa się z urzędu – bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.
Ostateczny wskaźnik waloryzacji wyższy od prognoz
Jeszcze na etapie prac budżetowych prognozowano, że waloryzacja w 2026 roku wyniesie około 5,08 proc. Kluczowe znaczenie miały jednak komunikaty Prezesa GUS dotyczące faktycznej inflacji emeryckiej oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku. Zgodnie z danymi statystycznymi ceny w gospodarstwach emerytów i rencistów wzrosły średnio o 4,2 proc., natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 5,5 proc.
Po uwzględnieniu ustawowego minimum 20 proc. tego wzrostu płac, ostateczny wskaźnik waloryzacji został ustalony na poziomie 105,3 proc., czyli 5,3 proc. Tę wartość oficjalnie potwierdziło MRPiPS w komunikacie z 11 lutego 2026 roku.
Ile wyniosą emerytury i renty po 1 marca
Największe zainteresowanie budzą kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń. Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wzrośnie do 1 978,49 zł brutto, co oznacza podwyżkę o niemal 100 zł miesięcznie. Taka sama kwota będzie obowiązywać w przypadku najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej oraz renty rodzinnej.
Osoby pobierające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy otrzymają co najmniej 1 483,87 zł brutto. Wyższe kwoty przewidziano dla rent wypadkowych – minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wyniesie 2 374,19 zł brutto.
Podwyżki obejmą również dodatki do świadczeń. Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 366,68 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej do 689,17 zł. Wszystkie te kwoty zostały przeliczone z zastosowaniem jednolitego wskaźnika 5,3 proc.
Waloryzacja procentowa i spór o inne rozwiązania
ZUS potwierdził, że w 2026 roku waloryzacja będzie miała wyłącznie charakter procentowy. Oznacza to, że osoby pobierające wyższe świadczenia otrzymają nominalnie większe podwyżki niż seniorzy z najniższymi emeryturami. To rozwiązanie od lat budzi kontrowersje i dyskusje społeczne.
Alternatywą miałaby być waloryzacja kwotowo-procentowa, proponowana w prezydenckim projekcie ustawy „Godna emerytura”. Projekt zakładał wprowadzenie minimalnej gwarantowanej kwoty podwyżki niezależnej od wysokości świadczenia, jednak na ten moment obowiązujące przepisy nie przewidują takiego mechanizmu.
Co dalej dla seniorów?
Marcowa waloryzacja 2026 roku przyniesie realny wzrost świadczeń, choć jej skala jest wyraźnie mniejsza niż w latach wysokiej inflacji. Dla budżetu państwa oznacza to miliardowe koszty, a dla seniorów – częściową rekompensatę rosnących wydatków, zwłaszcza na energię i leki. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję z nową wysokością świadczenia oraz szczegółowym wyliczeniem waloryzacji.
