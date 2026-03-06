ZUS wysłał miliony listów do seniorów. Do 30 kwietnia trzeba podjąć ważną decyzję
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę dokumentów podatkowych za 2025 rok. Do emerytów, rencistów oraz innych osób pobierających świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych trafiło ponad 10 milionów formularzy PIT. Seniorzy powinni dokładnie sprawdzić, jaki dokument otrzymali, ponieważ od tego zależy, czy muszą składać zeznanie podatkowe. Na rozliczenie z fiskusem jest czas do 30 kwietnia 2026 roku.
Każdego roku osoby pobierające świadczenia z ZUS otrzymują dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku dochodowego. W tym roku instytucja zakończyła już wysyłkę formularzy PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11.
Rodzaj otrzymanego dokumentu decyduje o tym, czy senior musi samodzielnie rozliczyć podatek.
PIT-40A – w wielu przypadkach nic nie trzeba robić
Część emerytów i rencistów otrzymała formularz PIT-40A. W takiej sytuacji ZUS sam dokonał rocznego rozliczenia podatku.
Osoby, które dostały ten dokument, zazwyczaj nie muszą składać dodatkowej deklaracji w urzędzie skarbowym.
Jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata podatku, ZUS potrąci ją automatycznie ze świadczenia wypłacanego w kwietniu.
Dokument PIT-40A trafia przede wszystkim do osób, które pobierały świadczenie przez cały rok i nie korzystały z dodatkowych ulg podatkowych.
PIT-11A – możliwe samodzielne rozliczenie
Część seniorów otrzymała formularz PIT-11A. Dotyczy to osób, które pobierały różnego rodzaju świadczenia z ubezpieczenia społecznego, na przykład:
zasiłek chorobowy
zasiłek opiekuńczy
zasiłek macierzyński
świadczenie rehabilitacyjne
Ten dokument trafia również do emerytów i rencistów w kilku szczególnych sytuacjach, np. gdy:
nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku
przestali być świadczeniobiorcami ZUS przed końcem roku
mieli nadpłatę podatku
złożyli wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek
Osoby, które dostały PIT-11A, mogą samodzielnie złożyć deklarację podatkową albo poczekać, aż system Twój e-PIT automatycznie zaakceptuje rozliczenie po 30 kwietnia.
PIT-11 – dla szczególnych przypadków
Trzecim dokumentem wysyłanym przez ZUS jest formularz PIT-11. Otrzymują go osoby, które w poprzednim roku otrzymały między innymi:
świadczenie po zmarłym świadczeniobiorcy
alimenty potrącane z emerytury lub renty
W tych przypadkach podatnik musi rozliczyć się samodzielnie z urzędem skarbowym.
Uwaga na ulgi podatkowe
Seniorzy, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych, muszą pamiętać o jednej ważnej rzeczy.
Ulgi nie są automatycznie uwzględniane w rozliczeniu przygotowanym przez system Twój e-PIT.
Aby je zastosować, trzeba samodzielnie złożyć deklarację podatkową – najczęściej PIT-37 lub PIT-36 – przed 30 kwietnia.
Może to dotyczyć między innymi ulg:
na internet
rehabilitacyjnych
na darowizny
związanych z wydatkami zdrowotnymi
Zwrot podatku dla części seniorów
W przypadku nadpłaty podatku urząd skarbowy zwraca pieniądze w określonym terminie.
Jeżeli deklaracja została złożona elektronicznie, zwrot powinien nastąpić w ciągu 45 dni. Jeśli podatnik nie złoży deklaracji samodzielnie, urząd zaakceptuje rozliczenie automatycznie po 30 kwietnia i od tego momentu zacznie biec termin zwrotu.
Coraz więcej seniorów korzysta z internetu
Z najnowszych badań wynika, że osoby starsze coraz częściej korzystają z elektronicznych rozliczeń podatkowych.
Według sondażu przeprowadzonego wśród osób powyżej 50 roku życia aż 76,5 proc. badanych deklaruje, że rozlicza PIT przez internet.
To oznacza, że seniorzy coraz częściej korzystają z systemu Twój e-PIT i innych elektronicznych narzędzi oferowanych przez administrację skarbową.
Co to oznacza dla seniorów
Najważniejsze jest sprawdzenie, jaki formularz przyszedł z ZUS. W zależności od dokumentu emeryt lub rencista może być już rozliczony albo będzie musiał złożyć deklarację samodzielnie.
Niezależnie od sytuacji ostateczny termin rozliczenia podatku za 2025 rok mija 30 kwietnia 2026 roku. Po tej dacie urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje rozliczenia przygotowane w systemie e-PIT.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.