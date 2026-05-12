ZUS wysyła ważne listy do milionów Polaków. W środku dwie decyzje i nowe kwoty
Miliony emerytów i rencistów powinny w najbliższych tygodniach sprawdzić swoje skrzynki pocztowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę listów zawierających dwie ważne decyzje dotyczące świadczeń. Chodzi o potwierdzenie tegorocznej waloryzacji oraz informację o wypłacie 13. emerytury. Korespondencja ma dotrzeć do seniorów najpóźniej do końca maja.
Dla wielu osób będzie to pierwszy oficjalny dokument pokazujący dokładną wysokość nowych świadczeń po marcowej podwyżce. W części przypadków chodzi o dodatkowe kilkaset złotych rocznie.
ZUS wysyła jedną kopertę zamiast dwóch
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił sposób informowania seniorów o świadczeniach. Zamiast dwóch oddzielnych przesyłek emeryci i renciści otrzymają jedną kopertę zawierającą dwa dokumenty.
Pierwszy dotyczy marcowej waloryzacji świadczeń. Seniorzy znajdą tam dokładną informację o nowej wysokości emerytury lub renty po podwyżce obowiązującej od 1 marca 2026 r.
Drugi dokument dotyczy wypłaty 13. emerytury. To dodatkowe roczne świadczenie, które przysługuje osobom mającym prawo do emerytury lub renty na dzień 31 marca 2026 r.
W tym roku 13. emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto. Kwota odpowiada aktualnej minimalnej emeryturze.
Miliony seniorów czekają na decyzje z ZUS
Cała operacja obejmuje ponad 8 mln osób w całej Polsce. ZUS podkreśla, że połączenie dwóch decyzji w jednej przesyłce pozwoli ograniczyć koszty administracyjne.
Według szacunków instytucja może zaoszczędzić nawet kilkanaście milionów złotych na kosztach papieru, druku oraz wysyłki.
Dla seniorów najważniejsze pozostają jednak konkretne kwoty. Wielu emerytów traktuje korespondencję z ZUS jako oficjalne potwierdzenie stabilności domowego budżetu.
W praktyce część osób dopiero po otrzymaniu listu sprawdza dokładnie, jak zmieniła się wysokość świadczenia po waloryzacji.
Warszawa ma jedną z największych grup seniorów w Polsce
Zmiany szczególnie odczują mieszkańcy Warszawy, gdzie liczba osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe należy do najwyższych w kraju.
Według danych ZUS i GUS seniorzy stanowią coraz większą część mieszkańców stolicy. W wielu dzielnicach osoby po 60. roku życia odpowiadają już za ponad jedną czwartą populacji.
W Warszawie problem kosztów życia jest szczególnie widoczny. Seniorzy wydają znaczną część świadczeń na czynsze, leki, energię i żywność, których ceny w ostatnich latach mocno wzrosły.
Stołeczne organizacje senioralne od miesięcy zwracają uwagę, że nawet po waloryzacji część emerytów nadal ma problem z pokryciem podstawowych wydatków.
Wysokie koszty utrzymania sprawiają, że dodatkowe świadczenia, takie jak 13. emerytura, dla wielu osób mają realne znaczenie finansowe.
Waloryzacja miała chronić przed inflacją
Marcowa waloryzacja emerytur i rent została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Mechanizm ma chronić świadczenia przed utratą wartości wynikającą ze wzrostu cen i inflacji.
W ostatnich latach seniorzy szczególnie mocno odczuwali wzrost kosztów życia. Najszybciej drożały:
- żywność,
- energia i ogrzewanie,
- leki i usługi medyczne,
- czynsze oraz opłaty komunalne.
Dla osób pobierających najniższe świadczenia każda podwyżka ma bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie.
Z danych ZUS wynika, że setki tysięcy osób nadal otrzymują emerytury niższe od minimalnych świadczeń. Najczęściej wynika to z krótkiego okresu opłacania składek.
Kto dostanie 13. emeryturę?
Dodatkowe świadczenie przysługuje wszystkim osobom, które miały prawo do emerytury lub renty na dzień 31 marca 2026 r.
Nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłata realizowana jest automatycznie razem z podstawowym świadczeniem.
13. emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu zdrowotnemu na takich samych zasadach jak zwykła emerytura.
W praktyce oznacza to, że część seniorów otrzyma kwotę niższą niż pełne 1 978,49 zł brutto.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto sprawdzić jedną rzecz po otrzymaniu listu
- Sprawdź dokładnie nową wysokość świadczenia po waloryzacji.
- Upewnij się, że ZUS prawidłowo naliczył 13. emeryturę.
- Zachowaj decyzje – mogą być potrzebne np. przy składaniu wniosków o dodatki lub świadczenia socjalne.
- Jeśli kwota się nie zgadza, skontaktuj się z ZUS lub złóż odwołanie.
- Regularnie sprawdzaj skrzynkę pocztową – wysyłka potrwa do końca maja.
