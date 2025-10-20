ZUS zdradza trik! Przejdź na emeryturę w tym miesiącu i zyskaj nawet 500 zł więcej.
Przejdź na emeryturę w tym miesiącu i zyskaj nawet 500 zł więcej. Osoby planujące przejście na emeryturę powinny dokładnie sprawdzić, kiedy składają wniosek w ZUS.
Okazuje się, że wybór odpowiedniego miesiąca może znacząco podnieść wysokość świadczenia. Różnica może wynieść nawet kilkaset złotych miesięcznie, co w skali roku daje kilka tysięcy złotych dodatkowego dochodu.
Dlaczego termin jest tak ważny
Wysokość emerytury zależy od zgromadzonego kapitału i momentu, w którym złożymy wniosek. Kluczowe znaczenie ma czerwcowa waloryzacja środków zapisanych na koncie w ZUS. Jeśli decyzję o przejściu na emeryturę podejmiemy już po waloryzacji, świadczenie zostanie obliczone od wyższej podstawy. Dzięki temu emerytura może być większa nawet o 270 do 500 zł miesięcznie.
Jak działa mechanizm
Każdego roku w czerwcu ZUS przeprowadza waloryzację, która powiększa zgromadzony kapitał emerytalny. Osoby, które poczekają ze złożeniem wniosku do tego momentu, mogą liczyć na realny wzrost świadczenia. Różnice w wysokości emerytur są na tyle duże, że eksperci zachęcają, by dobrze zaplanować datę odejścia z pracy.
Co zrobić, aby skorzystać
Przede wszystkim warto sprawdzić, kiedy dokładnie nabywa się prawo do emerytury i jakie korzyści może przynieść przesunięcie wniosku o kilka tygodni. Można to zweryfikować w ZUS lub z pomocą doradcy emerytalnego. Czasem wystarczy miesiąc różnicy, aby świadczenie było zauważalnie wyższe i przynosiło korzyści przez kolejne lata.
Dlaczego to ważne dla przyszłych emerytów
Dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego to praktyczna wskazówka, która może znacząco wpłynąć na poziom życia. Wyższa emerytura co miesiąc to większe bezpieczeństwo finansowe i większa stabilność w późniejszych latach. Świadome zaplanowanie przejścia na emeryturę staje się więc jednym z kluczowych elementów budowania spokojnej przyszłości.
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.