ZUS zmienia datę wypłaty sierpniowych emerytur. Ci seniorzy, także w Warszawie, dostaną pieniądze wcześniej
Dwa razy w sierpniu kalendarz psuje ZUS-owi standardowy harmonogram – i dwa razy oznacza to dla części emerytów pieniądze na koncie wcześniej niż zwykle. Zmiana obejmuje seniorów w całej Polsce, także w Warszawie, i nie wymaga z ich strony żadnego działania.
Które terminy się zmieniają
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. W sierpniu 2026 roku dwa z nich wypadają w dni wolne od pracy. 1 sierpnia to sobota, więc świadczeniobiorcy z tym terminem otrzymają pieniądze już w piątek, 31 lipca. 15 sierpnia wypada w sobotę, będącą jednocześnie świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dlatego ta grupa seniorów dostanie przelew w piątek, 14 sierpnia. Pozostałe terminy – 6, 10, 20 i 25 sierpnia – pozostają bez zmian.
Dlaczego ZUS przesuwa te wypłaty
Zasada jest stała i obowiązuje od lat niezależnie od miesiąca – jeżeli ustawowy termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS przekazuje pieniądze najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Dotyczy to zarówno przelewów na konto bankowe, jak i wypłat realizowanych przez Pocztę Polską – w tym drugim przypadku środki trafiają do operatora z dodatkowym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas potrzebny na doręczenie.
To nie dodatkowa wypłata
Warto rozwiać nieporozumienie, które regularnie pojawia się przy takich zmianach harmonogramu. Przelew, który trafi na konto 31 lipca, to pełne świadczenie należne za sierpień, wypłacone wcześniej – nie dodatkowa, druga emerytura. Osoba otrzymująca pieniądze pierwszego dnia miesiąca nie zobaczy więc kolejnego przelewu tuż po tym wcześniejszym – następna wypłata nastąpi zgodnie z wrześniowym harmonogramem.
Sprawdź swój termin i nie planuj wydatków na starych zasadach
Senior, którego świadczenie standardowo trafia na konto 1 lub 15 sierpnia, nie musi składać żadnego wniosku ani kontaktować się z ZUS w tej sprawie – zmiana terminu następuje automatycznie, tak samo dla przelewów bankowych, jak i wypłat gotówkowych realizowanych przez listonosza. Warto jednak od razu zaplanować domowy budżet z uwzględnieniem wcześniejszej daty, zwłaszcza jeśli z tego świadczenia opłacane są stałe zobowiązania w konkretnym dniu miesiąca – odstęp do kolejnej wypłaty we wrześniu będzie w tym przypadku dłuższy niż zwykle.
Osoba, u której pieniądze nie pojawią się na koncie w nowym terminie, sprawdza najpierw stan rachunku następnego dnia roboczego, zanim zgłosi problem – opóźnienia bankowe w księgowaniu przelewów zdarzają się częściej właśnie wtedy, gdy wypłaty są przyspieszane względem standardowego kalendarza. Jeśli pieniądze nie wpłyną również po tym czasie, kontakt z właściwym oddziałem ZUS pozwala szybko wyjaśnić przyczynę opóźnienia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.