ZUS zmienia progi dla pracujących seniorów. Przekroczenie tych sum oznacza mniejszą wypłatę

11 maja 2026 15:02 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Od 1 czerwca 2026 roku zmieniają się progi przychodów dla osób pobierających wcześniejsze emerytury oraz renty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował aktualne wyliczenia, które określają, o ile można powiększyć domowy budżet, aby nie narazić się na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia.

Wysokość limitów dorabiania jest bezpośrednio powiązana z poziomem przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmiana średniej płacy wymusza aktualizację progów, które będą obowiązywać przez kolejne trzy miesiące.

Dolny próg dorabiania, kiedy świadczenie zostanie zmniejszone?

Od czerwca 2026 roku bezpieczna kwota dorabiania wynosi 5903,20 zł brutto miesięcznie. Jest to równowartość 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przychód mieszczący się w tej granicy nie wpływa na wysokość wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty.

W sytuacji, gdy zarobki przekroczą kwotę 5903,20 zł, ale nie będą wyższe niż górny limit, ZUS zmniejszy wypłacane świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego rodzaju świadczenia.

Górny próg dorabiania, kiedy ZUS zawiesi wypłatę?

Górna granica przychodów została ustalona na poziomie 10963,10 zł brutto miesięcznie. Kwota ta stanowi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przekroczenie tego limitu skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia emerytalnego lub rentowego za dany miesiąc.

Nowe stawki obowiązują od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku. Kolejna aktualizacja progów zostanie ogłoszona we wrześniu.

Kogo nie dotyczą limity?

Ograniczenia w dorabianiu nie dotyczą wszystkich grup seniorów. Limity nie obejmują osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Seniorzy ci mogą zarabiać bez ograniczeń, a ich przychody nie mają wpływu na wysokość emerytury.

Wyłączenie z limitów dotyczy również części rencistów, w tym osób pobierających renty inwalidów wojennych oraz renty rodzinne po tych inwalidach, których śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

 

Źródło: Business Insider (businessinsider.com.pl)
