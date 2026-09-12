ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w 2026 roku. Sprawdź nowy harmonogram, waloryzację i wypłaty „trzynastek”
Układ kalendarza w 2026 roku przynosi istotne roszady w harmonogramie wypłat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na weekendy i dni ustawowo wolne od pracy, miliony emerytów i rencistów otrzymają swoje świadczenia w nietypowych terminach – często wcześniej, niż wynika to ze stałego harmonogramu. Przesunięcia obejmują nie tylko coroczne przelewy podstawowe, ale również wypłatę zwaloryzowanych świadczeń oraz dodatkowych finansowych wsparć w postaci 13. i 14. emerytury.
Wcześniejsze przelewy i marcowa waloryzacja. Kalendarz przesunięć ZUS
Zgodnie ze stałymi zasadami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w sześciu głównych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Gdy wyznaczona data przypada w sobotę, niedzielę lub święto, ZUS ma prawny obowiązek przekazać środki najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Wymóg ten regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.).
Pierwsza duża zmiana ma miejsce na przełomie lutego i marca. Ponieważ 1 marca 2026 roku przypada w niedzielę, seniorzy z pierwszym terminem płatności otrzymają zwaloryzowane świadczenie już w piątek, 27 lutego. Zgodnie z założeniami rządowymi, wskaźnik waloryzacji podniesie podstawowe emerytury o planowane 4,88 proc., co oznacza wyższe kwoty na kontach świadczeniobiorców jeszcze przed rozpoczęciem nowego miesiąca.
13. i 14. emerytura w 2026 roku. Zasady wypłat i próg dochodowy
Wypłata dodatkowych corocznych świadczeń pieniężnych również nakłada się na kalendarzowe przesunięcia:
- Trzynasta emerytura (kwiecień): Ze względu na Święta Wielkanocne (5–6 kwietnia), wypłatę przed świętami otrzymają wyłącznie osoby z terminem ustalonym na 1 oraz 6 kwietnia (w kwocie szacowanej na ok. 1 970,60 zł brutto). Pozostali seniorzy dostaną dodatek w swoich standardowych terminach po świętach.
- Czternasta emerytura (wrzesień): Wypłata rusza 1 września. Wypłacana jest w pełnej wysokości osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2 900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”.
Jak krok po kroku bezpiecznie planować domowy budżet przy przesunięciach ZUS
Zobacz zestaw kluczowych instrukcji, które pozwolą uniknąć problemów z płynnością finansową przy wcześniejszych przelewach:
- Zapamiętaj, że wcześniejsza wypłata nie oznacza dodatkowych pieniędzy – przelew otrzymany pod koniec miesiąca to świadczenie za kolejny okres, które musi wystarczyć na cały nadchodzący miesiąc.
- Weryfikuj wysokość 14. emerytury pod kątem progu dochodowego – jeśli Twoja emerytura przekracza 2900 zł brutto, wylicz kwotę pomniejszenia, aby dokładnie zaplanować wydatki.
- Skorzystaj z wypłaty na konto bankowe zamiast przekazu pocztowego – przelewy elektroniczne docierają do odbiorców bez opóźnień wynikających z pracy listonoszy w dni przedświąteczne.
- Sprawdzaj szczegóły wypłat na profilu PUE ZUS / eZUS – w zakładce dla ubezpieczonych zobaczysz dokładne daty zaksięgowania oraz wyliczenia waloryzacyjne.
- Zachowaj ostrożność przy planowaniu opłat stałych i rachunków – dostosuj terminy zleceń stałych w banku do modyfikowanego kalendarza wypłat ze strony ZUS.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.