ZUS zmienia zasady gry. 800 plus zależy od jednego terminu
Od 1 czerwca 2026 rusza nowy okres wypłat 800 plus, a rodzice muszą dopilnować formalności, by nie stracić pieniędzy. Kluczowe znaczenie mają terminy złożenia wniosku, które decydują o ciągłości świadczenia.
800 plus od czerwca 2026. Kluczowe terminy decydują o wypłatach
Nowy okres świadczeniowy programu 800 plus rozpoczyna się 1 czerwca 2026 roku. Rodzice złożyli już miliony wniosków, jednak wciąż nie wszyscy dopełnili formalności. W tym roku szczególne znaczenie mają terminy – to od nich zależy ciągłość wypłat.
Nowy okres świadczeniowy. Kiedy ruszają wypłaty?
Świadczenie 800 plus będzie wypłacane w nowym cyklu od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027 roku. Aby otrzymywać pieniądze bez przerwy, konieczne jest złożenie wniosku w odpowiednim czasie.
Do końca kwietnia do ZUS trafiło już ponad 3,5 mln wniosków, obejmujących niemal 5 mln dzieci.
Terminy decydują o pieniądzach. Można stracić wypłatę
Data złożenia wniosku ma bezpośredni wpływ na moment wypłaty środków:
– do 30 kwietnia – gwarancja ciągłości wypłat, przelew najpóźniej do 30 czerwca
– maj-czerwiec – wypłata z wyrównaniem, ale możliwe opóźnienie nawet do sierpnia
– po 30 czerwca – brak wyrównania za czerwiec, pieniądze dopiero od miesiąca złożenia wniosku
Nawet jednodniowe opóźnienie może oznaczać utratę części pieniędzy.
Wniosek tylko online. ZUS nie przyjmuje papierowych formularzy
W 2026 roku wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są:
– aplikacja mZUS
– platforma eZUS
– bankowość elektroniczna
– portal Emp@tia
Nie ma możliwości złożenia dokumentów w formie papierowej.
Nowe zasady dla cudzoziemców. Wchodzą od czerwca
Od 1 czerwca 2026 obowiązują dodatkowe warunki dla osób spoza Polski. Dotyczą one m.in. obywateli Ukrainy oraz innych cudzoziemców spoza UE.
Aby otrzymać świadczenie, trzeba:
– pracować w Polsce
– mieszkać na terenie kraju
– zapewnić dziecku realizację obowiązku szkolnego (od 6. roku życia)
Brak spełnienia tych warunków może skutkować odmową wypłaty.
Kto może otrzymać 800 plus?
Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów. O pieniądze mogą wnioskować:
– rodzice
– opiekunowie prawni i faktyczni
– rodziny zastępcze
– placówki opiekuńcze
W przypadku opieki naprzemiennej każdy z rodziców otrzymuje 400 zł miesięcznie.
Kiedy ZUS odmówi wypłaty?
Świadczenie nie przysługuje w określonych sytuacjach, m.in. gdy:
– dziecko zawarło związek małżeński
– przebywa w placówce zapewniającej pełne utrzymanie
– pobierane jest podobne świadczenie poza UE/EFTA
Decyzja o odmowie przekazywana jest wyłącznie elektronicznie.
Warszawa i duże miasta. Procedury takie same
Zasady przyznawania 800 plus są identyczne w całej Polsce, również w Warszawie. Różnice mogą dotyczyć jedynie sposobu składania wniosków – mieszkańcy dużych miast częściej korzystają z bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnych.
Kluczowe pozostaje dotrzymanie terminów, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Co to oznacza dla Ciebie? Pilnuj terminów i formalności
– złóż wniosek jak najszybciej, aby uniknąć przerwy w wypłatach
– pamiętaj o terminie 30 czerwca
– korzystaj wyłącznie z kanałów online
– sprawdzaj status wniosku na eZUS
– upewnij się, że spełniasz wszystkie warunki świadczenia
