ZUS zmienia zasady wypłat? Sprawdź, ile wynosi nowa renta w 2026 roku i kto ją dostanie.

Komu przysługuje renta w 2026 roku? Kluczowe warunki

Renta z tytułu niezdolności do pracy nie jest przyznawana automatycznie ze względu na sam stan zdrowia. Aby ZUS wydał decyzję pozytywną, wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy twarde warunki ustawowe:

Orzeczenie o niezdolności do pracy: Lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić całkowitą lub częściową niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Wymagany okres składkowy i nieskładkowy: Długość stażu pracy zależy od wieku, w którym powstała niezdolność (np. 5 lat stażu w ostatnim dziesięcioleciu dla osób powyżej 30. roku życia). Moment powstania niezdolności: Musi ona wystąpić w okresach ubezpieczenia (np. podczas zatrudnienia) lub nie później niż 18 miesięcy od ich ustania.

Warto zaznaczyć, że ZUS coraz częściej kładzie nacisk na tzw. prewencję rentową i rehabilitację, co oznacza, że zamiast renty, ubezpieczony może zostać skierowany na turnus leczniczy mający na celu przywrócenie zdolności do pracy.