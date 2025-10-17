Związki partnerskie przed notariuszem? Prezes PiS znów wywołał polityczną burzę.
Związki partnerskie przed notariuszem. Polityczna burza wokół propozycji prezesa PiS. Scena polityczna w Polsce zadrżała po słowach prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Lider ugrupowania przedstawił koncepcję, według której związki partnerskie mogłyby być zawierane przed notariuszem, a następnie rejestrowane w urzędzie stanu cywilnego.
Propozycja natychmiast wywołała falę komentarzy i gorącą dyskusję o tym, czy takie rozwiązanie nie osłabi roli rodziny w polskim prawie.
Nowy model i jego skutki
Według projektu osoby żyjące w związkach nieformalnych mogłyby podpisać umowę u notariusza, co dawałoby im ponad dwadzieścia praw, m.in. dziedziczenie, wspólne rozliczanie podatków czy dostęp do informacji medycznej partnera. W praktyce oznacza to znaczące ułatwienia dla par, które do tej pory były pozbawione takich możliwości.
Obawy o rodzinę
Propozycja spotkała się jednak z ostrą krytyką. Przeciwnicy ostrzegają, że wprowadzenie takiej formy związku może osłabić instytucję małżeństwa. Padają argumenty, że kontrakt notarialny sprowadzi związek partnerski do zwykłej umowy, pozbawiając go społecznego i symbolicznego wymiaru. Politycy prawicy mówią wręcz o uderzeniu w rodzinę jako fundament państwa.
Spór o nazwę i zakres
Największe kontrowersje dotyczą nazwy oraz tego, jakie prawa faktycznie miałyby przysługiwać partnerom. Lewica i część opozycji deklarują gotowość do kompromisu, podkreślając, że kluczowe jest zapewnienie obywatelom praktycznych rozwiązań. Zrezygnowano już z niektórych najbardziej spornych zapisów, takich jak możliwość adopcji dziecka partnera.
Polska przed wyborem
Propozycja prezesa PiS otworzyła debatę o przyszłości polskiego prawa rodzinnego. Czy wprowadzenie statusu osoby najbliższej w formie notarialnej stanie się kompromisem, który pogodzi obie strony sporu, czy też tylko zaostrzy podziały? Odpowiedź poznamy w najbliższych tygodniach, gdy projekt trafi do dalszych prac parlamentarnych.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.