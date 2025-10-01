Zwolnienie z abonamentu RTV. Ta grupa Polaków nie musi płacić ani grosza
Abonament RTV to jeden z najbardziej nielubianych obowiązków w Polsce. Mało kto wie, że istnieje długa lista osób zwolnionych z tej opłaty. Sprawdź, czy należysz do uprawnionej grupy – może zaoszczędzisz nawet 327 złotych rocznie.
Zgodnie z polskim prawem każda osoba posiadająca odbiornik radiowy lub telewizyjny ma obowiązek jego rejestracji i opłacania abonamentu RTV. W 2025 roku miesięczna stawka za radio wynosi 8,70 złotych, a za telewizor (lub oba urządzenia) – 27,30 złotych. Rocznie daje to odpowiednio 104,40 złotych za radio lub 327,60 złotych za telewizor.
Kto automatycznie nie płaci abonamentu?
Jedyną grupą uprawnioną do automatycznego zwolnienia są seniorzy po 75. roku życia. W ich przypadku zwolnienie następuje z mocy prawa – Poczta Polska ustala uprawnienia na podstawie danych z rejestru PESEL.
Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, nie muszą składać żadnych dokumentów ani spełniać kryteriów dochodowych. Zwolnienie jest całkowite i bezwarunkowe, o ile wcześniej zarejestrowali swój odbiornik.
To jedyna grupa, która nie musi dopełniać formalności w urzędzie pocztowym. Wszystkie pozostałe osoby uprawnione do zwolnienia muszą złożyć odpowiedni wniosek i przedstawić wymagane dokumenty.
Seniorzy po 60. roku życia – zwolnienie z warunkiem
Znacznie szersza grupa seniorów może skorzystać ze zwolnienia już po ukończeniu 60. roku życia. Warunek jest jeden, ale kluczowy – wysokość emerytury nie może przekraczać 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
W 2025 roku limit ten wynosi 4090,86 złotych brutto miesięcznie. Kwota ta wynika z przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS na poziomie 8181,72 złotych. To oznacza znaczący wzrost w porównaniu z 2024 rokiem, gdy limit wynosił 3577,74 złotych.
Dzięki podwyższeniu progu więcej seniorów może teraz ubiegać się o zwolnienie z abonamentu RTV. Jeśli twoja emerytura nie przekracza 4090,86 złotych brutto, masz prawo do całkowitego zwolnienia z opłat – ale musisz o to wnioskować.
Niepełnosprawni i osoby z orzeczeniami
Z obowiązku płacenia abonamentu RTV zwolnione są osoby z orzeczeniem o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ta kategoria obejmuje również osoby z trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.
Prawo do zwolnienia przysługuje także osobom niesłyszącym oraz niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent. W ich przypadku wymagane jest posiadanie odpowiednich orzeczeń lekarskich lub legitymacji, na przykład Polskiego Związku Niewidomych.
Weterani i inwalidzi wojenni lub wojskowi oraz ich rodziny również są zwolnieni z opłat. Dotyczy to kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członków rodzin po zmarłym kombatancie.
Osoby otrzymujące świadczenia socjalne
Długa lista zwolnień obejmuje osoby otrzymujące różnego rodzaju świadczenia socjalne. Z abonamentu RTV nie muszą płacić osoby pobierające:
- świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
- rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,
- zasiłek dla bezrobotnych,
- zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
- zasiłek dla opiekuna.
Zwolnienie przysługuje również osobom spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku. Dotyczy to także osób mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zasiłków okresowych, celowych, stałych czy pomocy dla rodzin zastępczych.
Jak skorzystać ze zwolnienia? Praktyczny przewodnik
Poza seniorami po 75. roku życia wszystkie osoby uprawnione muszą złożyć wniosek w placówce Poczty Polskiej. Procedura jest prosta, ale wymaga osobistego stawiennictwa – zgłoszenia online nie są akceptowane.
Musisz udać się do najbliższej placówki Poczty Polskiej z dokumentem tożsamości oraz dokumentem potwierdzającym uprawnienie. Dla seniorów będzie to decyzja ZUS o wysokości emerytury. Osoby niepełnosprawne muszą przedstawić orzeczenie właściwego organu, a inwalidzi wojenni – książkę inwalidy.
Na miejscu należy wypełnić „Wniosek o zwolnienie od opłat abonamentowych” oraz „Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych”. Wzory dokumentów dostępne są w placówkach lub na stronie Poczty Polskiej.
Od kiedy obowiązuje zwolnienie?
Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym. Oznacza to, że jeśli złożysz dokumenty na przykład 15 października, zwolnienie zacznie obowiązywać od 1 listopada.
Ważne: samo posiadanie statusu osoby uprawnionej nie wystarczy, by uniknąć kar za zaległości. Dopóki nie zgłosisz się do Poczty Polskiej z odpowiednimi dokumentami, obowiązek płacenia abonamentu formalnie pozostaje w mocy.
W przypadku zwolnień okresowych (na przykład związanych z czasowym pobieraniem świadczeń) należy pamiętać o konieczności zgłoszenia posiadania uprawnień na kolejny okres. Brak takiego zgłoszenia skutkuje koniecznością wznowienia opłacania abonamentu.
Co grozi za niepłacenie abonamentu?
Poczta Polska, odpowiedzialna za pobieranie opłat, regularnie przeprowadza kontrole. Za brak rejestracji odbiornika grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki, czyli 819 złotych za telewizor.
Urząd skarbowy może dodatkowo ściągnąć zaległości za okres do pięciu lat wstecz. Oznacza to, że osoba, która przez pięć lat nie płaciła abonamentu za telewizor, może zostać obciążona kwotą przekraczającą 1600 złotych samych zaległości, plus kary.
Co to oznacza dla twojego portfela?
Jeśli należysz do grupy uprawnionych do zwolnienia, możesz zaoszczędzić od 104,40 złotych (samo radio) do 327,60 złotych (telewizor lub telewizor i radio) rocznie. To niemała kwota, szczególnie dla seniorów żyjących z niskich emerytur.
Dla osoby otrzymującej emeryturę w wysokości 4000 złotych brutto oszczędność 327 złotych rocznie oznacza dodatkowy budżet na leki, opłaty czy jedzenie. W skali pięciu lat to już ponad 1600 złotych – kwota, która może realnie wpłynąć na jakość życia.
Warto pamiętać, że zwolnienie obejmuje wszystkie zarejestrowane odbiorniki w gospodarstwie domowym. Nie ma znaczenia, ile masz telewizorów czy radioodbiorników – jeśli spełniasz warunki, nie płacisz za żaden z nich.
Jak sprawdzić swoje uprawnienia?
Jeśli nie jesteś pewien, czy przysługuje ci zwolnienie, możesz:
- zadzwonić na infolinię Poczty Polskiej pod numer 43 842 06 06 (czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00),
- odwiedzić stronę rtv.poczta-polska.pl, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o zwolnieniach,
- udać się do najbliższej placówki pocztowej i zapytać o warunki zwolnienia.
Pracownicy Poczty Polskiej są zobowiązani do udzielania informacji o uprawnieniach do zwolnień i pomocy w wypełnieniu wymaganych dokumentów.
Dodatkowe zniżki dla płacących abonament
Osoby, które nie kwalifikują się do zwolnienia, mogą skorzystać z systemu zniżek. Poczta Polska oferuje 10-procentową zniżkę dla wszystkich, którzy opłacą abonament RTV za cały rok z góry. Wystarczy dokonać wpłaty do 25 stycznia danego roku.
Dostępne są również zniżki za opłacanie abonamentu za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Im dłuższy okres, za który płacisz z góry, tym większa zniżka. To prosty sposób na obniżenie kosztów dla osób, które muszą płacić abonament.
Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany?
Od lat trwają prace nad zmianami w ustawie medialnej, które mogłyby doprowadzić do likwidacji abonamentu RTV. W planach rządu jest zastąpienie go nową opłatą audiowizualną, pobieraną być może w ramach rozliczenia podatku PIT w kwocie 108 złotych rocznie od każdego dorosłego członka gospodarstwa domowego.
Do momentu wejścia nowych przepisów w życie opłaty abonamentowe pozostają obowiązkowe. Osoby uprawnione do zwolnienia powinny więc dopełnić formalności, by uniknąć niepotrzebnych kar i zaległości.
