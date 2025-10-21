Zwrot 400 zł dla emerytów! Wiadomo, kto i kiedy dostanie pieniądze.
Zwrot 400 zł dla seniorów. Wiadomo, kiedy ruszą wypłaty. Dla wielu emerytów nadchodzi dobra wiadomość. Już w przyszłym roku część seniorów otrzyma zwrot podatku sięgający nawet 400 zł. Chodzi o osoby, które zapłaciły podatek od dodatkowych świadczeń takich jak trzynasta i czternasta emerytura.
Zwrot rozpocznie się w lutym 2026 roku wraz ze składaniem zeznań podatkowych. Skarbówka wyliczy kwotę automatycznie, a pieniądze trafią na konto seniorów w ramach standardowego rozliczenia PIT. To oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków.
Kto może liczyć na wypłatę? Zwrot obejmie emerytów, których roczne dochody nie przekroczyły 30 tysięcy złotych. To właśnie ta grupa najczęściej odczuwa skutki opodatkowania dodatkowych świadczeń i dla niej przewidziano ulgę.
Co to oznacza dla ciebie? Jeśli jesteś seniorem i twoje dochody nie przekroczyły wskazanego progu, możesz spodziewać się dodatkowego przelewu nawet w wysokości 400 zł. To realne wsparcie w czasie, gdy koszty życia rosną, a każda złotówka w domowym budżecie ma znaczenie.
Eksperci podkreślają, że choć kwota nie jest wysoka, stanowi wyraźny sygnał, że system podatkowy zaczyna dostrzegać potrzeby mniej zamożnych seniorów. Dla wielu osób może to być impuls, by uważniej śledzić zmiany podatkowe i korzystać z dostępnych ulg.
Źródło: money.pl/warszawawpigulce.pl
