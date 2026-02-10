„Zwrot kosztów z NFZ” to oszustwo. Fundusz alarmuje

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed nową falą fałszywych wiadomości e-mail, w których oszuści podszywają się pod pracowników NFZ i informują o rzekomej refundacji kosztów leczenia. Celem takich działań jest wyłudzenie danych kart płatniczych oraz kradzież pieniędzy.

Fot. Warszawa w Pigułce

NFZ ostrzega przed fałszywymi mailami. Oszuści wyłudzają dane i pieniądze

Narodowy Fundusz Zdrowia alarmuje w sprawie nowej fali oszustw internetowych. Do obywateli trafiają e-maile, w których przestępcy podszywają się pod pracowników NFZ i informują o rzekomym zwrocie kosztów leczenia. Celem takich wiadomości jest wyłudzenie danych kart płatniczych oraz kradzież pieniędzy.

Jak działa oszustwo

Fałszywe wiadomości są konstruowane w sposób, który ma wzbudzić zaufanie odbiorcy. Oszuści wykorzystują logo NFZ oraz sformułowania sugerujące oficjalny charakter korespondencji. W treści maili pojawiają się informacje o domniemanej refundacji kosztów, m.in. za zakup leków, okularów korekcyjnych, wyrobów medycznych czy leczenie za granicą.

Jak wyjaśnił Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ, jest to próba wyłudzenia danych kart płatniczych i bezpośredniej kradzieży środków finansowych.

Charakterystyczne sygnały ostrzegawcze

Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje kilka elementów, które powinny wzbudzić czujność:

  • tytuł wiadomości, np. „NFZ zwraca koszty…”, „Zwrot kosztów leczenia”,
  • fałszywy adres nadawcy, który tylko pozornie nawiązuje do NFZ, ale nie pochodzi z oficjalnej domeny Funduszu,
  • treść informująca o konieczności wypełnienia formularza lub pobrania załącznika,
  • linki prowadzące do stron, na których wymagane jest podanie danych karty płatniczej.

Wypełnienie takiego formularza ma rzekomo umożliwić wypłatę pieniędzy, w rzeczywistości jednak prowadzi do przejęcia wrażliwych danych.

NFZ przypomina: nigdy o to nie prosimy

Fundusz podkreśla, że NFZ nigdy nie żąda:

  • numeru karty płatniczej,
  • daty ważności karty,
  • kodu CVV,
  • danych do logowania w bankowości elektronicznej,
  • kodów autoryzacyjnych.

Każda wiadomość zawierająca takie prośby powinna być traktowana jako próba oszustwa.

Co zrobić, jeśli otrzymasz podejrzanego maila

NFZ apeluje, aby:

  • nie klikać w linki i nie otwierać załączników z podejrzanych wiadomości,
  • nie podawać żadnych danych finansowych ani osobowych,
  • usuwać fałszywe e-maile lub zgłaszać je jako phishing.

Jeżeli dane zostały już podane, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, zablokować kartę, powiadomić policję oraz zgłosić incydent do CERT Polska. NFZ przypomina również o całodobowej, bezpłatnej infolinii: 800 190 590.

Rosnące zagrożenie w sieci

Fundusz zwraca uwagę, że skala cyberoszustw rośnie, a przestępcy coraz częściej wykorzystują zaufanie do instytucji publicznych. Dlatego kluczowe znaczenie ma ostrożność i weryfikowanie każdej wiadomości, która dotyczy pieniędzy lub danych osobowych.

 

 

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:

    • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
    • Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
    • Kodeks karny – art. 286 (oszustwo)
    • Komunikaty Narodowego Funduszu Zdrowia
