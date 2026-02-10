„Zwrot kosztów z NFZ” to oszustwo. Fundusz alarmuje
Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed nową falą fałszywych wiadomości e-mail, w których oszuści podszywają się pod pracowników NFZ i informują o rzekomej refundacji kosztów leczenia. Celem takich działań jest wyłudzenie danych kart płatniczych oraz kradzież pieniędzy.
Narodowy Fundusz Zdrowia alarmuje w sprawie nowej fali oszustw internetowych. Do obywateli trafiają e-maile, w których przestępcy podszywają się pod pracowników NFZ i informują o rzekomym zwrocie kosztów leczenia. Celem takich wiadomości jest wyłudzenie danych kart płatniczych oraz kradzież pieniędzy.
Jak działa oszustwo
Fałszywe wiadomości są konstruowane w sposób, który ma wzbudzić zaufanie odbiorcy. Oszuści wykorzystują logo NFZ oraz sformułowania sugerujące oficjalny charakter korespondencji. W treści maili pojawiają się informacje o domniemanej refundacji kosztów, m.in. za zakup leków, okularów korekcyjnych, wyrobów medycznych czy leczenie za granicą.
Jak wyjaśnił Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ, jest to próba wyłudzenia danych kart płatniczych i bezpośredniej kradzieży środków finansowych.
Charakterystyczne sygnały ostrzegawcze
Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje kilka elementów, które powinny wzbudzić czujność:
- tytuł wiadomości, np. „NFZ zwraca koszty…”, „Zwrot kosztów leczenia”,
- fałszywy adres nadawcy, który tylko pozornie nawiązuje do NFZ, ale nie pochodzi z oficjalnej domeny Funduszu,
- treść informująca o konieczności wypełnienia formularza lub pobrania załącznika,
- linki prowadzące do stron, na których wymagane jest podanie danych karty płatniczej.
Wypełnienie takiego formularza ma rzekomo umożliwić wypłatę pieniędzy, w rzeczywistości jednak prowadzi do przejęcia wrażliwych danych.
NFZ przypomina: nigdy o to nie prosimy
Fundusz podkreśla, że NFZ nigdy nie żąda:
- numeru karty płatniczej,
- daty ważności karty,
- kodu CVV,
- danych do logowania w bankowości elektronicznej,
- kodów autoryzacyjnych.
Każda wiadomość zawierająca takie prośby powinna być traktowana jako próba oszustwa.
Co zrobić, jeśli otrzymasz podejrzanego maila
NFZ apeluje, aby:
- nie klikać w linki i nie otwierać załączników z podejrzanych wiadomości,
- nie podawać żadnych danych finansowych ani osobowych,
- usuwać fałszywe e-maile lub zgłaszać je jako phishing.
Jeżeli dane zostały już podane, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, zablokować kartę, powiadomić policję oraz zgłosić incydent do CERT Polska. NFZ przypomina również o całodobowej, bezpłatnej infolinii: 800 190 590.
Rosnące zagrożenie w sieci
Fundusz zwraca uwagę, że skala cyberoszustw rośnie, a przestępcy coraz częściej wykorzystują zaufanie do instytucji publicznych. Dlatego kluczowe znaczenie ma ostrożność i weryfikowanie każdej wiadomości, która dotyczy pieniędzy lub danych osobowych.
