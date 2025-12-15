Zwrot PIT dla seniorów w 2026 roku. Sprawdź, czy ty też dostaniesz pieniądze
Na początku 2026 roku część emerytów i rencistów może otrzymać zwrot nadpłaconego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Pieniądze trafią na konto automatycznie, bez składania wniosków, ale tylko po spełnieniu konkretnych warunków. Sprawdzamy, komu przysługuje zwrot i ile można odzyskać.
Skarbówka zwróci pieniądze emerytom. Nawet 800 zł bez składania wniosków
Na początku 2026 roku część emerytów i rencistów może otrzymać zwrot nadpłaconego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez dodatkowych formalności. Kluczowe znaczenie ma wysokość rocznych dochodów oraz termin rozliczenia podatku. Wyjaśniamy, kto może liczyć na zwrot, ile wyniesie i kiedy środki pojawią się na koncie.
Co się zmienia?
Zwrot PIT wynika z rozliczenia podatku za 2025 rok. W trakcie wypłaty 13. i 14. emerytury w 2025 roku od świadczeń pobierano zaliczkę na podatek dochodowy. Dla części seniorów okazało się to nadpłatą, ponieważ ich roczne dochody nie przekroczyły 30 tys. zł, czyli obowiązującej kwoty wolnej od podatku. W efekcie fiskus będzie musiał oddać pobrane wcześniej pieniądze.
Kto może dostać zwrot PIT w 2026 roku?
Prawo do zwrotu mają emeryci i renciści, którzy w 2025 roku otrzymali 13. emeryturę lub zarówno 13., jak i 14. emeryturę, a ich łączne roczne dochody ze wszystkich źródeł nie przekroczyły 30 tys. zł. W praktyce chodzi głównie o osoby pobierające świadczenia na poziomie około 1800–2100 zł brutto miesięcznie. Warunkiem jest brak dodatkowych dochodów, które podniosłyby roczny limit ponad kwotę wolną.
Ile pieniędzy można odzyskać?
Wysokość zwrotu zależy od wysokości podstawowej emerytury lub renty. W większości przypadków zwrot wyniesie od około 200 do 400 zł na osobę. W gospodarstwach domowych, w których oboje małżonkowie spełniają warunki, łączna kwota może sięgnąć nawet około 800 zł. Seniorzy pobierający świadczenia powyżej 2500 zł brutto miesięcznie zwrotu już nie otrzymają, ponieważ ich dochody przekraczają próg uprawniający do nadpłaty.
Czy trzeba składać wniosek?
Nie. Zwrot podatku nastąpi automatycznie na podstawie rocznego rozliczenia PIT za 2025 rok. Urząd skarbowy przygotuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe w systemie elektronicznym. Jeśli podatnik je zaakceptuje, a z rozliczenia wynika nadpłata, pieniądze zostaną zwrócone bez żadnych dodatkowych działań. Zwrot trafi na konto bankowe lub przekazem pocztowym, w zależności od danych podanych wcześniej do urzędu.
Kiedy pieniądze trafią do seniorów?
Rozliczenie PIT za 2025 rok będzie możliwe od 15 lutego 2026 roku. Osoby, które zaakceptują deklarację najszybciej, mogą otrzymać zwrot nawet jeszcze w lutym. Ostateczny termin złożenia PIT mija 30 kwietnia 2026 roku, ale im wcześniej nastąpi rozliczenie, tym szybciej urząd skarbowy wypłaci nadpłatę.
Kto zwrotu nie dostanie?
Zwrot PIT nie przysługuje seniorom, których emerytura lub renta przekracza 2500 zł brutto miesięcznie ani osobom osiągającym dodatkowe dochody, np. z pracy lub wynajmu, jeśli przekroczą one limit 30 tys. zł rocznie. Nadpłata nie trafi również do osób posiadających zaległości podatkowe – w takim przypadku zostanie zaliczona na poczet długu wobec fiskusa.
Dla wielu emerytów i rencistów początek 2026 roku może więc oznaczać realny zastrzyk gotówki. Warto dopilnować rozliczenia PIT i sprawdzić, czy spełnia się warunki do zwrotu, bo pieniądze mogą wrócić bez żadnych dodatkowych formalności.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.