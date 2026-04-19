Zwrot podatku? To może być oszustwo. Oszuści podszywają się pod skarbówkę

19 kwietnia 2026 23:27 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W okresie rozliczeń PIT rośnie liczba prób wyłudzeń. Polacy otrzymują fałszywe maile i SMS-y podszywające się pod urząd skarbowy, a część osób daje się nabrać na informacje o rzekomym zwrocie podatku lub pilnej dopłacie. Eksperci ostrzegają, że to jeden z najbardziej aktywnych momentów dla cyberprzestępców.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Coraz więcej prób oszustw w Polsce

Fałszywe wiadomości o zwrocie podatku

Najczęstszy scenariusz jest prosty. Odbiorca dostaje wiadomość o rzekomym zwrocie podatku, konieczności dopłaty lub poprawienia deklaracji.

Treść wygląda wiarygodnie i przypomina oficjalne komunikaty instytucji publicznych. Wiadomości są tworzone tak, aby wywołać presję czasu i skłonić do szybkiego działania.

Jedno kliknięcie w link może prowadzić do fałszywej strony, która wyłudza dane logowania lub informacje finansowe.

Dlaczego teraz ryzyko jest większe?

Końcówka kwietnia to okres intensywnych rozliczeń PIT. Wiele osób działa w pośpiechu, co zwiększa ryzyko pomyłki.

Eksperci podkreślają, że to właśnie wtedy cyberprzestępcy są najbardziej aktywni. Wykorzystują naturalne sytuacje, z którymi użytkownicy mają kontakt, aby zwiększyć wiarygodność swoich wiadomości.

Oszustwa dopasowane do odbiorców

Przestępcy coraz częściej dostosowują treść komunikatów do konkretnych grup. Wiadomości mogą różnić się w zależności od wieku czy miejsca zamieszkania.

Popularne są także inne scenariusze, np.:

– prośba o dopłatę do przesyłki

– informacja o zaległościach

– konieczność aktualizacji danych

– prośba o potwierdzenie tożsamości

Każdy z nich ma jeden cel – skłonić odbiorcę do szybkiej reakcji.

Różne kanały kontaktu

Fałszywe komunikaty docierają do użytkowników różnymi drogami. Najczęściej są to e-maile i SMS-y, ale zdarzają się także połączenia telefoniczne.

Wybór kanału zależy od grupy docelowej. Młodsze osoby częściej otrzymują SMS-y, a starsze – wiadomości e-mail.

Sprawdziliśmy, jak rozpoznać próbę oszustwa

Eksperci wskazują kilka sygnałów ostrzegawczych. Najważniejszy to presja czasu – jeśli wiadomość wymaga natychmiastowej reakcji, należy zachować ostrożność.

Niepokojące są także:

– linki prowadzące do nieznanych stron

– prośby o podanie danych osobowych

– komunikaty o pilnych płatnościach

W takich sytuacjach najlepiej samodzielnie skontaktować się z daną instytucją poprzez oficjalne kanały.

Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj ostrożność

Jeśli otrzymasz wiadomość o zwrocie podatku lub dopłacie, nie klikaj od razu w linki i nie podawaj danych.

Zawsze warto sprawdzić nadawcę i upewnić się, że komunikat pochodzi z oficjalnego źródła. Instytucje publiczne nie wymagają pilnego działania poprzez linki w wiadomościach.

Najważniejsze jest zachowanie spokoju. Pośpiech to najczęstsza przyczyna błędów, które mogą prowadzić do utraty danych lub pieniędzy.

