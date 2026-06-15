Zwrot w pogodzie, zacznie się już w piątek. Służby wydadzą alerty? To nie żart, trzeba się przygotować
Po burzach i ulewach, które w poniedziałek przeszły przez zachodnią Warszawę i dotarły na Białołękę, pogoda zacznie gwałtownie skręcać w drugą stronę. Już od wtorku robi się cieplej, a w piątek 19 czerwca do Polski wchodzi fala gorąca. Sobota 20 czerwca zapowiada się jako najgorętszy dzień – termometry na zachodzie i południu kraju mogą pokazać 33-34 stopnie Celsjusza.
Dzień po dniu – jak zmienia się pogoda do weekendu
Z prognozy numerycznej IMGW na okres 15-24 czerwca wynika następujący scenariusz:
- Wtorek 16 czerwca: wyraźne ocieplenie, temperatury wzrastają do ok. 23°C,
- Środa 17 czerwca: powrót typowo letniej aury, 20-28°C,
- Czwartek 18 czerwca: dalsze ocieplenie, możliwe lokalne burze,
- Piątek 19 czerwca: pierwsze upały – zachodnia Polska do 31°C,
- Sobota 20 czerwca: szczyt fali gorąca – 33-34°C w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i na Mazowszu,
- Niedziela-poniedziałek (21-22 czerwca): stopniowe ochłodzenie do 18-27°C.
Najchłodniej w weekend będzie na Suwalszczyźnie i Podhalu – tam termometry pokażą 21-22 stopnie. Kolejna fala upałów prognozowana jest na przełom czerwca i lipca.
Alerty IMGW i RCB – kiedy się spodziewać
IMGW nie wydał jeszcze formalnych ostrzeżeń przed upałami na weekend – instytut zazwyczaj robi to z 24-48-godzinnym wyprzedzeniem. Przy prognozowanych wartościach 33-34°C alert I stopnia przed upałem dla Mazowsza i kilku innych województw jest bardzo prawdopodobny w czwartek lub piątek. W przypadku przekroczenia 35°C nie można wykluczyć alertu II stopnia.
Równolegle możliwy jest alert RCB rozsyłany SMS-em do wszystkich telefonów w zasięgu sieci – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła go przy ekstremalnych zdarzeniach pogodowych stanowiących zagrożenie dla życia. Śledź komunikaty na imgw.pl i rcb.gov.pl.
Warszawa: upał po burzach – szczególnie uważaj na pierwsze dni
Po intensywnych opadach z dziś gleba jest nasycona wodą, co w połączeniu z gwałtownym wzrostem temperatury od środy wygeneruje wysoką wilgotność powietrza. Pierwsze dni upałów w Warszawie będą szczególnie duszne – efekt „parni” po deszczu jest mocniej odczuwalny w zwartej zabudowie miejskiej niż na otwartym terenie. Szczyt dyskomfortu termicznego przypadnie na piątek-sobotę.
Co zrobić przed upałami – zanim zacznie się w piątek
- Zaciemnij mieszkanie we wtorek i środę. Opuszczone żaluzje i zasłony w dzień ograniczają nagrzewanie się pomieszczeń – zanim zacznie się właściwa fala gorąca.
- Uzupełnij zapas wody. 2-3 litry dziennie na osobę w upale to minimum. Dla osób starszych i dzieci – więcej.
- Sprawdź leki w lodówce. Część leków wymaga przechowywania poniżej 25°C – przy 33 stopniach na zewnątrz temperatura w mieszkaniu bez klimatyzacji może przekraczać normę przechowywania.
- Unikaj wysiłku na zewnątrz w piątek i sobotę między 11:00 a 16:00. To godziny szczytowego nasłonecznienia – ryzyko udaru cieplnego rośnie dramatycznie.
- Śledź alerty IMGW od czwartku. Na imgw.pl i w aplikacji Moja Pogoda pojawią się ostrzeżenia przed upałem – ich zakres i stopień powie, jak poważna będzie ta fala.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.