Zwrot w sprawie aresztu Zbigniewa Ziobry! Jest nowa decyzja sądu

6 maja 2026 20:44 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Sprawa tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry wchodzi w kolejny etap. Sąd wyznaczył termin rozpoznania zażalenia, jednak decyzja nie zapadnie szybko. Postępowanie przedłużało się przez kwestie formalne i organizacyjne, a jego wynik może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu całej sprawy.

Zbigniew Ziobro. Fot. Warszawa w Pigułce

Sąd wyznaczył termin w sprawie aresztu. Decyzja zapadnie jesienią

Warszawski sąd okręgowy wyznaczył termin rozpoznania zażalenia w sprawie tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie zaplanowano na wrzesień, co oznacza kolejne miesiące oczekiwania na rozstrzygnięcie.

Termin rozprawy już znany

Sąd wyznaczył datę rozpoznania zażalenia na decyzję o tymczasowym areszcie na 8 września.

Sprawa dotyczy postanowienia wydanego w lutym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa.

Przedłużające się procedury

Postępowanie nie przebiegało sprawnie. Pojawiły się wnioski o wyłączenie sędziów, a dodatkowo konieczne było uzupełnienie składu orzekającego.

Jedna z osób w składzie przebywała na zwolnieniu, co wymusiło zmiany i wydłużyło analizę akt sprawy.

Zażalenie obrony

Obrona od początku kwestionuje zasadność zastosowania aresztu.

Zdaniem pełnomocnika, zgromadzony materiał dowodowy nie uzasadnia zastosowania tak daleko idącego środka.

Decyzja z lutego i jej konsekwencje

W lutym sąd zgodził się na zastosowanie tymczasowego aresztu, co skutkowało wydaniem listu gończego oraz wnioskiem o Europejski Nakaz Aresztowania.

To jeden z kluczowych elementów całego postępowania.

Równoległe postępowania

Oprócz zażalenia, toczy się również procedura związana z ENA.

Sąd wskazał, że nawet nieprawomocna decyzja o areszcie może być podstawą do jego wydania.

Tło sprawy

Postępowanie dotyczy zarzutów związanych z działalnością Funduszu Sprawiedliwości.

Śledczy wskazują na wiele czynów objętych postępowaniem, które są obecnie analizowane w toku sprawy.

Co to oznacza?

– decyzja zapadnie dopiero jesienią
– sprawa pozostaje w toku
– możliwe dalsze działania procesowe
– znaczenie mają decyzje sądu i rozwój postępowania
– temat pozostaje istotny dla opinii publicznej

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

