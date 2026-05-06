Zwrot w sprawie aresztu Zbigniewa Ziobry! Jest nowa decyzja sądu
Sprawa tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry wchodzi w kolejny etap. Sąd wyznaczył termin rozpoznania zażalenia, jednak decyzja nie zapadnie szybko. Postępowanie przedłużało się przez kwestie formalne i organizacyjne, a jego wynik może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu całej sprawy.
Sąd wyznaczył termin w sprawie aresztu. Decyzja zapadnie jesienią
Warszawski sąd okręgowy wyznaczył termin rozpoznania zażalenia w sprawie tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie zaplanowano na wrzesień, co oznacza kolejne miesiące oczekiwania na rozstrzygnięcie.
Termin rozprawy już znany
Sąd wyznaczył datę rozpoznania zażalenia na decyzję o tymczasowym areszcie na 8 września.
Sprawa dotyczy postanowienia wydanego w lutym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa.
Przedłużające się procedury
Postępowanie nie przebiegało sprawnie. Pojawiły się wnioski o wyłączenie sędziów, a dodatkowo konieczne było uzupełnienie składu orzekającego.
Jedna z osób w składzie przebywała na zwolnieniu, co wymusiło zmiany i wydłużyło analizę akt sprawy.
Zażalenie obrony
Obrona od początku kwestionuje zasadność zastosowania aresztu.
Zdaniem pełnomocnika, zgromadzony materiał dowodowy nie uzasadnia zastosowania tak daleko idącego środka.
Decyzja z lutego i jej konsekwencje
W lutym sąd zgodził się na zastosowanie tymczasowego aresztu, co skutkowało wydaniem listu gończego oraz wnioskiem o Europejski Nakaz Aresztowania.
To jeden z kluczowych elementów całego postępowania.
Równoległe postępowania
Oprócz zażalenia, toczy się również procedura związana z ENA.
Sąd wskazał, że nawet nieprawomocna decyzja o areszcie może być podstawą do jego wydania.
Tło sprawy
Postępowanie dotyczy zarzutów związanych z działalnością Funduszu Sprawiedliwości.
Śledczy wskazują na wiele czynów objętych postępowaniem, które są obecnie analizowane w toku sprawy.
Co to oznacza?
– decyzja zapadnie dopiero jesienią
– sprawa pozostaje w toku
– możliwe dalsze działania procesowe
– znaczenie mają decyzje sądu i rozwój postępowania
– temat pozostaje istotny dla opinii publicznej
