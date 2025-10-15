Zwykłe przedmioty, które mogą uczynić Cię bogatym. Sprawdź, czy masz je w domu
W domowych szufladach, między starymi rachunkami, zdjęciami i dokumentami, mogą dziś leżeć prawdziwe skarby – książeczki oszczędnościowe z PRL-u oznaczone literą „F”. Właśnie teraz ich właściciele mają szansę odzyskać nawet 27 479 zł, dzięki nowemu rządowemu programowi rekompensat. Warunek? Musisz znaleźć oryginał lub numer seryjny tej książeczki.
Czym były książeczki F i kto je miał?
System książeczek F powstał w latach 70., by umożliwić Polakom zakup upragnionego auta – np. Malucha lub FSO 1500 – w czasach, gdy samochód był luksusem. Wpłacało się początkowo 5 tysięcy złotych, a potem kolejne raty, czekając często wiele lat na odbiór pojazdu.
Niestety, wielu nigdy nie doczekało się auta. Transformacja ustrojowa zmiotła system, a książeczki przez lata były warte grosze. Aż do teraz.
Nowy program rekompensat 2025. Ile można dostać?
Rząd, po latach starań obywateli i organizacji społecznych, uruchomił oficjalny program rekompensat. Wypłaty są znaczne:
-
Fiat 126p – do 19 391 zł
-
FSO 1500 – aż 27 479 zł
To równowartość kilku miesięcznych pensji – pieniądze, które można odzyskać, pokazując książeczkę w PKO BP.
Co trzeba zrobić, by dostać pieniądze?
-
Znajdź oryginał książeczki F – często trzymane były razem z aktami urodzenia, na strychach lub w starych walizkach.
-
Udaj się do oddziału PKO BP – tam eksperci sprawdzą autentyczność i rozpoczną procedurę wypłaty.
-
Czas oczekiwania – zwykle do 2 tygodni.
-
Nie masz książeczki? Bank może pomóc odnaleźć dane w archiwum, jeśli podasz dane właściciela.
Uwaga! Tylko do końca 2026 roku
Zgłoszenia do programu przyjmowane są tylko do 31 grudnia 2026 roku. Po tym terminie środki przepadną, a odzyskanie pieniędzy będzie praktycznie niemożliwe.
Co to oznacza dla czytelników?
Jeśli masz starszych rodziców lub dziadków, zapytaj ich o książeczki F. Wspólne przeszukiwanie rodzinnych archiwów może przynieść zaskakujący zastrzyk gotówki. Nie wyrzucaj starych dokumentów! Czasem to, co wygląda jak nic nieznaczący papier, może być warte tysiące złotych.
