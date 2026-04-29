Żyjesz dłużej – dostajesz mniej. Od 1 kwietnia ZUS cicho zmienił sposób liczenia emerytur i nikt Cię o tym nie poinformował
Nie było żadnego listu z ZUS. Żadnego komunikatu na skrzynce pocztowej. Żadnej kampanii informacyjnej w telewizji. A jednak od 1 kwietnia 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych liczy emerytury według nowych zasad, które dla osób przechodzących na świadczenie od tego dnia oznaczają niższe wypłaty niż miesiąc wcześniej. Paradoks jest gotowy: Polacy żyją coraz dłużej – i właśnie dlatego dostają mniej. To nie polityczna decyzja, lecz matematyka systemu. Ale są sposoby, żeby ją ograć.
Jak ZUS liczy emeryturę – i dlaczego długość życia ma tu kluczowe znaczenie
System emerytalny wprowadzony w 1999 roku opiera się na jednym prostym wzorze. Emerytura = zgromadzony kapitał ÷ średnia liczba miesięcy dalszego trwania życia. Licznik to suma wszystkich zwaloryzowanych składek zebranych na koncie w ZUS przez całe życie zawodowe. Mianownik to liczba ustalana raz w roku przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie aktualnych danych o umieralności Polaków. Im większy mianownik – tym niższa emerytura. Arytmetyki nie można negocjować.
GUS publikuje te dane w formie „tablicy średniego dalszego trwania życia” co roku, zawsze w marcu, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Komunikat Prezesa GUS z 25 marca 2026 roku (Monitor Polski poz. 319), ogłoszony na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1749 ze zm.), wprowadził nową tablicę obowiązującą od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Nowe dane pokazują, że statystyczna długość życia Polaków wzrosła – dla 60-latków o 2,5 miesiąca, dla 65-latków o 1,9 miesiąca – w stosunku do tablicy obowiązującej rok wcześniej.
W praktyce oznacza to, że ten sam zgromadzony kapitał jest teraz dzielony przez większą liczbę i daje mniejszy wynik. Emerytura przyznana w maju 2026 roku jest niższa niż identyczna emerytura przyznana w marcu 2026 roku – przy tym samym kapitale i tym samym wieku przejścia na świadczenie.
Konkretne liczby – ile można stracić
Eksperci emerytalny Oskar Sobolewski z HRK Payroll Consulting oraz Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek Rady Nadzorczej ZUS, wyliczyli efekt nowych tablic precyzyjnie.
Dla 60-latki z kapitałem 500 000 zł: emerytura wyniesie 1 859 zł miesięcznie – o około 17 zł mniej niż przy poprzedniej tablicy. Kapitał dzielony przez 268,9 miesiąca zamiast przez 266,4 miesiąca.
Dla 65-latka z kapitałem 500 000 zł: emerytura wyniesie 2 245 zł miesięcznie – o około 19 zł mniej. Kapitał dzielony przez 222,7 miesiąca zamiast przez 220,8 miesiąca.
Przy wyższym kapitale różnice rosną. Dla 60-latki z kapitałem 700 000 zł: strata wyniesie około 24 zł miesięcznie. Dla 65-latka z kapitałem 700 000 zł: około 27 zł miesięcznie. To może wydawać się niewiele, ale w perspektywie 20 lat pobierania emerytury – a tyle statystycznie trwa – suma strat sięga od 4 000 do ponad 6 400 zł łącznie.
Kozłowski podsumował to wprost: „Ze względu na wydłużanie się trwania życia, emerytury wyliczane przez ZUS będą nieco niższe – dla 60-latków o 0,93%, a dla 65-latków o 0,85%.” W skali jednego miesiąca to ułamek procenta. W skali 20 lat – realna kwota.
Kogo dotyczą nowe tablice – a kogo nie
Zmiana nie dotyczy wszystkich seniorów. Nowe tablice mają zastosowanie wyłącznie do osób, które złożą wniosek o emeryturę między 1 kwietnia 2026 roku a 31 marca 2027 roku. Konkretnie chodzi o:
Kobiety urodzone między 1 kwietnia 1966 roku a 31 marca 1967 roku – te, które osiągną ustawowy wiek emerytalny 60 lat w ciągu najbliższego roku.
Mężczyźni urodzeni między 1 kwietnia 1961 roku a 31 marca 1962 roku – ci, którzy osiągną 65 lat w tym samym okresie.
Oraz wszyscy, którzy osiągnęli wiek emerytalny wcześniej, ale jeszcze nie złożyli wniosku o świadczenie i zdecydują się to zrobić między kwietniem 2026 a marcem 2027 roku.
Osoby, które już pobierają emeryturę, nie tracą nic. Nowe tablice nie wpływają na świadczenia już przyznane. Coroczna waloryzacja emerytur, która przechodzi automatycznie każdego marca, pozostaje bez zmian. Jeśli masz emeryturę od kilku lat – Twoje świadczenie nie zostało przeliczone w dół.
Jest też jeden ważny mechanizm ochronny dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie złożyły jeszcze wniosku: ZUS zawsze stosuje tablicę korzystniejszą dla ubezpieczonego. Jeśli tablice obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego są bardziej korzystne niż te z dnia złożenia wniosku, ZUS automatycznie użyje starszych danych. Nie trzeba o to wnioskować – ZUS robi to z urzędu.
Lipcowa szansa: jak ograć niekorzystne tablice
Eksperci są zgodni: osoby, które właśnie osiągnęły wiek emerytalny i rozważają złożenie wniosku, powinny poczekać do lipca 2026 roku – o ile pozwala im na to zdrowie i sytuacja zawodowa.
Powód jest konkretny. W czerwcu każdego roku ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek i kapitału początkowego. Wskaźnik tej waloryzacji w 2026 roku szacowany był przez analityków na poziomie około 9% – ostateczna wartość zostanie ogłoszona przez ZUS po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Przy takim wskaźniku przy kapitale 500 000 zł oznaczałoby to dopisanie na konto kilkudziesięciu tysięcy złotych w czerwcu. Wniosek złożony w lipcu, gdy te środki są już uwzględnione w wyliczeniu, daje wyraźnie wyższe świadczenie – w większości przypadków z nawiązką rekompensujące stratę z tytułu nowych tablic GUS.
Krótko: przejście na emeryturę w kwietniu lub maju 2026 roku to najmniej korzystny termin w całym roku. Czerwiec jest trochę lepszy, ale czerwcowa waloryzacja jeszcze nie jest uwzględniona przy składaniu wniosku w tym miesiącu – efekt pojawi się dopiero przy lipcowym wniosku. Lipiec 2026 to optymalny punkt wejścia dla osób, które mogą sobie na to pozwolić.
Co to oznacza dla Ciebie – i jak sprawdzić swój kapitał przed decyzją
Jeśli zbliżasz się do wieku emerytalnego lub planujesz złożyć wniosek w ciągu najbliższego roku, warto zrobić jedną rzecz zanim to nastąpi: sprawdzić aktualną wartość kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Robi się to przez profil na platformie PUE ZUS (zus.pl) – w zakładce „Ubezpieczenia”, sekcja „Stan konta”. Mając tę liczbę, można samodzielnie wyliczyć przewidywaną emeryturę: podziel kapitał przez 268,9 (dla 60-latki) lub 222,7 (dla 65-latka), żeby sprawdzić, ile wyniosłoby świadczenie przy wniosku złożonym dziś.
Warto też pamiętać, że każdy dodatkowy miesiąc pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego działa w dwie strony: powiększa kapitał o kolejne składki i jednocześnie skraca mianownik (dzielnik), bo do wyliczeń brana jest tablica dla danego wieku w chwili złożenia wniosku – a starsi statystycznie żyją krócej niż młodsi, więc mianownik maleje. Dlatego praca po sześćdziesiątce czy sześćdziesiątce pięciu – nawet przez kilka miesięcy – podnosi emeryturę z dwóch powodów jednocześnie.
Decyzja o przejściu na emeryturę rzadko jest czysto finansowa. Ale jeśli data jest elastyczna, różnica między wnioskiem złożonym w maju a wnioskiem złożonym w lipcu może oznaczać kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej – przez resztę życia.
