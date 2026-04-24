1 czerwca 2027 wejdą w życie nowe zasady 800 plus. Rząd szykuje zmiany dla wszystkich beneficjentów
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dla 4,8 miliona rodzin pobierających świadczenie na ponad 7,4 miliona dzieci to koniec jednej z najbardziej irytujących biurokratycznych pętli polskiego systemu świadczeń. Ale jest jeden warunek.
Co się zmieni i kiedy? Trzy elementy nowelizacji
Projekt opublikowany w wykazie prac legislacyjnych rządu pod numerem UDER106, skierowany 22 kwietnia 2026 roku do uzgodnień, konsultacji i opiniowania, wprowadza trzy konkretne zmiany. Rada Ministrów ma przyjąć gotowy projekt w II kwartale 2026 roku.
Pierwsza zmiana – automatyczne odnawianie świadczenia. Od okresu świadczeniowego 2027/2028, który rozpoczyna się 1 czerwca 2027 roku, ZUS samodzielnie przedłuży prawo do 800 plus na kolejne 12 miesięcy na podstawie danych już posiadanych w systemie. Rodzic nie składa żadnego formularza. Przepisy dotyczące mechanizmu automatycznego odnawiania wejdą w życie formalnie 1 lutego 2027 roku, ale zastosowanie znajdą po raz pierwszy właśnie na okres świadczeniowy startujący w czerwcu 2027. ZUS informuje, że wymaga to gruntownej przebudowy systemów teleinformatycznych – stąd termin wdrożenia jest oddalony o ponad rok od planowanego przyjęcia ustawy przez rząd.
Druga zmiana – kroczący okres świadczeniowy. Dziś wszyscy rodzice składają wnioski jednocześnie od początku lutego, a okres świadczeniowy kończy się jednolicie 31 maja dla wszystkich. Po zmianie każdy rodzic będzie miał indywidualny, 12-miesięczny okres liczony od momentu przyznania świadczenia – niezależnie od miesiąca złożenia pierwszego wniosku. W praktyce oznacza to koniec sytuacji, w której setki tysięcy wniosków spływają do ZUS w jednym czasie i przeciążają system. Każda rodzina będzie miała przypisany stały dzień miesiąca wypłaty.
Trzecia zmiana – nowa grupa uprawnionych. Nowelizacja doprecyzowuje katalog osób mających prawo do świadczenia. Do tej pory osoby sprawujące tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu – czyli opiekunów wyznaczonych przez sąd do sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem, gdy rodzice biologiczni są nieobecni lub niezdolni do opieki – nie były wprost wskazane w ustawie jako uprawnione do 800 plus. Efekt: ZUS odmawiał, sprawy trafiały do sądów administracyjnych, które zazwyczaj przyznawały rację wnioskującym, ale trwało to miesiącami. Zmiana jest postulatem Rzecznika Praw Dziecka i porządkuje lukę prawną, która generowała setki zbędnych postępowań rocznie.
Kiedy wniosek będzie nadal konieczny?
Automatyzacja nie oznacza całkowitego zniesienia wniosków. Złożenie ich pozostanie obowiązkowe w 4 sytuacjach. Po pierwsze – przy narodzinach dziecka: pierwszy wniosek na nowego członka rodziny musi trafić do ZUS tradycyjną drogą. Po drugie – przy powrocie rodziny z zagranicy z dzieckiem: osoby wracające do Polski po dłuższym pobycie za granicą muszą zarejestrować swoje prawo do świadczenia w systemie. Po trzecie – przy zmianie numeru rachunku bankowego: ZUS wypłaca wyłącznie elektronicznie, nieaktualny numer konta oznacza brak przelewu. Po czwarte – przy każdej istotnej zmianie sytuacji rodzinnej, np. przejściu na opiekę naprzemienną po rozstaniu rodziców, zmianie adresu zamieszkania lub przejęciu opieki przez inną osobę. Modyfikacji danych można dokonać przez aplikację mZUS lub platformę PUE ZUS.
Uwaga: ta obietnica ma swoją historię
Nie jest to pierwsza zapowiedź zniesienia corocznych wniosków o 800 plus. Identyczna obietnica padła już w 2021 roku – gdy obsługę programu przenoszono z gmin do ZUS, rząd zapowiadał, że centralizacja pozwoli wkrótce na automatyczne odnawianie świadczenia. Automatyzacja nie nastąpiła ani w 2022, ani w 2023, ani w 2024. Teraz ponownie pojawia się konkretna data – czerwiec 2027 – i po raz pierwszy projekt trafił do formalnych konsultacji publicznych z zapisanym w uzasadnieniu mechanizmem prawnym oraz vacatio legis uwzględniającym czas na dostosowanie systemów ZUS. To bardziej zaawansowany etap legislacyjny niż poprzednia obietnica, ale harmonogram może się przesunąć, jeśli prace nad nowelizacją systemów ZUS napotkają opóźnienia. Warto śledzić losy projektu w II kwartale, gdy Rada Ministrów powinna go przyjąć.
Warszawa: 800 plus pobiera ponad 200 tys. dzieci. Co zmiana oznacza dla stołecznych rodzin?
Warszawa i Mazowsze to region z jednym z największych odsetków rodzin pobierających 800 plus – przy ponad 1,8 mln mieszkańców stolicy i wysokiej gęstości zaludnienia aglomeracji. Zgodnie z danymi ZUS, od lutego 2025 roku na nowy okres świadczeniowy wpłynęło w Polsce łącznie 4 mln 869 tys. wniosków na ponad 7 mln 415 tys. dzieci. Mazowsze odpowiada za ponad 10 proc. ogólnopolskiej liczby beneficjentów – co oznacza, że z samego regionu pochodzi blisko 500 tys. wniosków rocznie.
Dla stołecznych rodziców automatyzacja ma jeden szczególny wymiar. Warszawa skupia dużą liczbę rodzin, w których oboje rodzice pracują w pełnym wymiarze godzin w sektorze prywatnym – bez dostępu do elastycznych godzin pracy ułatwiających bieganie z formularzami. Obowiązek corocznego wnioskowania do końca lutego lub końca kwietnia (w zależności od wybranego kanału i terminu gwarantującego ciągłość wypłat) był dla tej grupy uciążliwością nieproporcjonalną do faktycznej zmiany sytuacji rodzinnej, która przy kolejnym wniosku rzadko zachodzi. Automatyzacja rozwiązuje ten problem. Zmiana numeru konta – najczęstszy powód konieczności aktualizacji danych – pozostanie obowiązkiem, ale jest to czynność jednorazowa.
Co to oznacza dla Ciebie? W 2026 roku działasz po staremu – 30 kwietnia to twarda granica
1. Złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Automatyczne odnawianie zacznie działać dopiero od 1 czerwca 2027 roku. W bieżącym roku rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek jak zawsze – drogą elektroniczną przez PUE ZUS, aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Jak podkreśla ZUS, złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje, że wypłata za czerwiec pojawi się na koncie najpóźniej do 30 czerwca – bez przerwy w świadczeniu. Wniosek złożony po 30 kwietnia, ale przed 31 maja, da prawo do świadczenia od miesiąca złożenia bez wyrównania za poprzednie miesiące.
2. Sprawdź, czy numer rachunku bankowego w ZUS jest aktualny. ZUS wypłaca wyłącznie przelewem na konto – nie istnieje wypłata gotówkowa ani przekaz pocztowy. Jeśli zmieniałeś konto w banku od złożenia ostatniego wniosku, zaktualizuj dane zanim złożysz wniosek na nowy okres. Numer konta wpisuje się bezpośrednio w formularzu.
3. Jeśli sprawujesz pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu – złóż wniosek już teraz. Choć zapis wprost przyznający prawo do 800 plus tej grupie wejdzie w życie z nową ustawą, sądy administracyjne już dziś przyznają rację wnioskującym w postępowaniach odwoławczych od decyzji ZUS. Warto złożyć wniosek i w razie odmowy złożyć odwołanie – szanse na wygraną są wysokie, co potwierdza utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych, do którego odwołuje się sama nowelizacja.
4. Jeśli planujesz wyjazd za granicę na dłuższy czas – sprawdź, czy świadczenie nie zostanie wstrzymane. Prawo do 800 plus przysługuje osobom zamieszkałym w Polsce. Długotrwały pobyt za granicą może prowadzić do wstrzymania wypłat. Po powrocie konieczne będzie złożenie nowego wniosku – nawet po wejściu w życie automatyzacji w 2027 roku, bo ten wyjątek pozostaje.
5. Śledź harmonogram legislacyjny w II kwartale 2026 roku. Rząd ma przyjąć projekt nowelizacji między kwietniem a czerwcem. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt trafi do Sejmu. Jeśli prace legislacyjne przebiegną sprawnie, ustawa może wejść w życie jeszcze w 2026 roku – z zastrzeżeniem, że przepisy o automatycznym odnawianiu zaczną działać dopiero od 1 lutego 2027 roku i po raz pierwszy zastosowane zostaną na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2027. Wszelkie opóźnienia w pracach ZUS nad systemem IT mogą przesunąć ten termin.
