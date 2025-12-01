10 km korka. Gigantyczny zator na moście. Warszawiacy stoją w autach i autobusach
Przed 8 na Moście Południowym doszło do kolizji dwóch pojazdów. Choć nikomu nic się nie stało, korek jest gigantyczny i nieprędko się rozładuje.
Do zdarzenia doszło na Moście Południowym wchodzącym w skład trasy S2, na pasie w kierunku Wilanowa.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że doszło do kolizji dwóch aut: ciężarowego i dostawczego. Gabaryty pojazdów spowodowały zablokowanie prawego pasa ruchu. Pomimo tego, że dwa pasy wciąż były czynne, korek ma już ponad 10 km i ciągle rośnie.
Co więcej, reszta trasy S2 również nie wygląda różowo. Korków należy spodziewać się już od samej autostrady A2, a przejechanie problematycznego odcinka zajmuje obecnie blisko godzinę.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.