10 km korka. Gigantyczny zator na moście. Warszawiacy stoją w autach i autobusach

1 grudnia 2025 08:55 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Przed 8 na Moście Południowym doszło do kolizji dwóch pojazdów. Choć nikomu nic się nie stało, korek jest gigantyczny i nieprędko się rozładuje.

Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło na Moście Południowym wchodzącym w skład trasy S2, na pasie w kierunku Wilanowa.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że doszło do kolizji dwóch aut: ciężarowego i dostawczego. Gabaryty pojazdów spowodowały zablokowanie prawego pasa ruchu. Pomimo tego, że dwa pasy wciąż były czynne, korek ma już ponad 10 km i ciągle rośnie.

Co więcej, reszta trasy S2 również nie wygląda różowo. Korków należy spodziewać się już od samej autostrady A2, a przejechanie problematycznego odcinka zajmuje obecnie blisko godzinę.

