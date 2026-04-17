1+1 i 6+6 gratis i masło za złotówkę. Tłumy ruszą do Biedronki, weekendowe promocje zwalają z nóg
Weekend w Biedronce zapowiada się wyjątkowo gorąco. Sieć odpaliła serię promocji, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak powrót do dawnych cen. Masło za mniej niż 1 zł, mleko gratis, duże obniżki na mięso i warzywa. Klienci już ruszają do sklepów, bo takie okazje nie trafiają się często.
Masło za 0,99 zł i mleko gratis. To przyciąga klientów
Największe emocje budzi promocja na masło. Kostka 200 g kosztuje tylko 0,99 zł. Obniżka sięga ponad 80%. Takie ceny pamiętają raczej starsi klienci. Są ograniczenia. Promocja obowiązuje tylko z kartą Moja Biedronka i obejmuje maksymalnie 2 sztuki dziennie. To typowa oferta, która ma przyciągnąć klientów do sklepu i trwa aż do 30 kwietnia, więc teoretycznie można kupić jeszcze 24 kostki.
Podobnie wygląda akcja na mleko. Przy zakupie 6 kartonów, kolejne 6 dostajesz gratis. W praktyce oznacza to spore oszczędności, szczególnie dla rodzin. Ta promocja trwa do soboty włącznie.
Mięso i warzywa mocno w dół. Widać sezon
Biedronka obniżyła też ceny produktów świeżych. Schab wieprzowy kosztuje około 7,99 zł za kilogram. To poziom, który jeszcze niedawno był trudny do osiągnięcia.
W oczy rzucają się też promocje na warzywa i owoce. Ogórki szklarniowe są tańsze o ponad połowę i kosztują 6,99 zł za kilogram. Pojawiły się też truskawki w ofercie 1+1 gratis. Za jedno opakowanie zapłacisz 6,49 zł. To sygnał, że sezon na świeże produkty zaczyna się na dobre. Promocja na mięso i warzywa trwa do soboty włącznie.
Chemia i dodatki też w promocji
W weekendowej ofercie znalazły się też produkty do domu. Perfumy do tkanin Eden o pojemności 720 ml można kupić w promocji „2 za 9,99 zł za sztukę”. To wyraźna obniżka względem standardowej ceny. Takie promocje nie są przypadkowe. Klienci przychodzą po jedną rzecz, a wychodzą z pełnym koszykiem. Perfumy do tkanin można zakupić w tej cenie w piątek i sobotę.
Wygląda to jak świetna okazja i faktycznie tak jest
Jeśli robisz większe zakupy, możesz realnie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Trzeba podejść do tego rozsądnie. Najlepsze ceny są objęte limitami, wymagają aplikacji lub karty. Pamiętajcie, że promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i w konkretne dni, które wypisaliśmy powyżej. W praktyce oznacza to jedno. Najlepsze okazje znikają najszybciej i warto się pośpieszyć,
Jeśli planujesz większe zakupy, ten weekend może być dobrym momentem. Jeśli jednak liczysz tylko na szybki wypad po jedną rzecz, możesz się zdziwić, bo ceny i promocje kuszą.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.