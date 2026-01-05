1100 zł zamiast 800 plus? Od stycznia 2026 r. rodzice mogą otrzymać wyższy przelew. Sprawdź, czy dotyczy to Ciebie
Podczas gdy w Polsce dyskusja o waloryzacji świadczenia wychowawczego wciąż budzi emocje, za naszą zachodnią granicą zapadły konkretne decyzje, które bezpośrednio wpłyną na domowe budżety tysięcy polskich rodzin. Od 1 stycznia 2026 roku kwota wsparcia na dziecko wzrosła do poziomu, który deklasuje krajowe 800 plus. Mowa o około 1100 złotych miesięcznie, wypłacanych niezależnie od dochodu, nawet do 25. roku życia dziecka. Kto może zamienić polskie 800 zł na europejskie 1100 zł i jak działają przepisy o koordynacji systemów?
Rok 2026 rozpoczął się od dobrych wiadomości dla rodzin, których życie zawodowe lub prywatne związane jest z Niemcami. Tamtejszy rząd zdecydował się na podniesienie flagowego świadczenia rodzinnego – Kindergeld. Choć jest to zasiłek niemiecki, przepisy unijne sprawiają, że jest on masowo pobierany przez Polaków. W dobie rosnących kosztów życia różnica między polskim a niemieckim świadczeniem staje się na tyle wyraźna, że warto sprawdzić, czy nie przysługuje nam prawo do tzw. dodatku dyferencyjnego lub pełnej wypłaty w euro.
Kindergeld 2026: Kwoty, które robią różnicę
Do końca 2025 roku wysokość Kindergeld wynosiła 255 euro miesięcznie. Od 1 stycznia 2026 roku stawka ta wzrosła do 259 euro na każde dziecko. Przy obecnym kursie walut daje to kwotę oscylującą w granicach 1100 złotych miesięcznie. To o 300 złotych więcej niż wynosi standardowe polskie świadczenie wychowawcze.
Co kluczowe, Kindergeld przysługuje nie tylko obywatelom Niemiec. Prawo do niego mają również obcokrajowcy (w tym Polacy), którzy pracują i podlegają obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, nawet jeśli ich dzieci na stałe mieszkają w Polsce. Jest to jeden z najczęstszych przypadków transgranicznego pobierania świadczeń w Unii Europejskiej.
Pieniądze nawet dla dorosłych dzieci. Zasady są łagodniejsze niż w Polsce
Jednym z największych atutów niemieckiego odpowiednika 800 plus jest wiek dziecka, do którego można pobierać wsparcie. W Polsce świadczenie wychowawcze kończy się bezwzględnie w momencie ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Niemieckie przepisy są w tym zakresie znacznie bardziej hojne.
Świadczenie w wysokości ok. 1100 zł przysługuje:
- Na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia – bezwarunkowo.
- Na dziecko do 25. roku życia, jeśli kontynuuje ono naukę (studiuje, uczy się zawodu).
- Na dziecko bezrobotne do 21. roku życia, które jest zarejestrowane w urzędzie pracy.
Dla rodziców studentów to gigantyczna różnica. W polskim systemie rodzic 20-latka na studiach nie otrzymuje już 800 plus. W systemie niemieckim – wciąż może liczyć na comiesięczny przelew w wysokości blisko 1100 zł, pod warunkiem udokumentowania nauki dziecka.
800 plus a Kindergeld. Czy można łączyć dwa świadczenia?
To najczęściej zadawane pytanie przez rodziców pracujących za granicą. Odpowiedź brzmi: i tak, i nie. W Unii Europejskiej obowiązuje zasada, że na jedno dziecko nie można pobierać dwóch pełnych świadczeń o tym samym charakterze. Nie oznacza to jednak, że musimy wybierać „albo to, albo to”. Działa tu mechanizm tzw. dodatku dyferencyjnego.
Jak to działa w praktyce w 2026 roku?
- Jeśli jeden z rodziców pracuje w Niemczech, a drugi nie pracuje i mieszka z dziećmi w Polsce – pierwszeństwo do wypłaty ma kraj zatrudnienia, czyli Niemcy. Rodzina otrzyma pełne Kindergeld (ok. 1100 zł).
- Jeśli oboje rodzice pracują (jeden w Polsce, drugi w Niemczech) i dzieci mieszkają w Polsce – pierwszeństwo ma Polska. Rodzina otrzyma z ZUS 800 plus, a z Niemiec tzw. dodatek dyferencyjny, czyli różnicę między świadczeniami. W tym przypadku będzie to dopłata około 300 zł miesięcznie do każdego dziecka.
Warto pamiętać, że urzędy (polski Urząd Wojewódzki i niemiecka Familienkasse) wymieniają się informacjami. Próba pobierania dwóch pełnych świadczeń bez zgłoszenia tego faktu niemal zawsze kończy się koniecznością zwrotu tysięcy euro.
Brak kryterium dochodowego to standard
Podobnie jak w przypadku polskiego 800 plus, niemieckie świadczenie w 2026 roku jest wypłacane niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę. Nie ma znaczenia, czy rodzic pracujący w Niemczech zarabia pensję minimalną, czy jest wysokiej klasy specjalistą. Jedynym warunkiem jest podleganie pod niemiecki system podatkowy (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy), co zazwyczaj wiąże się z legalnym zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej za Odra.
Co to oznacza dla Ciebie?
Podwyżka Kindergeld do 259 euro to realny zastrzyk gotówki, o który warto zawalczyć, jeśli Twoja sytuacja życiowa na to pozwala. Oto co powinieneś zrobić:
- Zweryfikuj miejsce pracy: Jeśli Ty lub Twój małżonek pracujecie legalnie w Niemczech (nawet sezonowo), macie prawo ubiegać się o świadczenie lub dopłatę do polskiego 800 plus.
- Sprawdź wiek dzieci: Jeśli masz dziecko w wieku 19-25 lat, które wciąż się uczy, w Polsce nie dostaniesz już nic. W systemie niemieckim to dziecko wciąż jest uprawnione do otrzymywania ok. 1100 zł miesięcznie. To kwota, która może pokryć np. czynsz za pokój studencki.
- Złóż wniosek w Familienkasse: Pieniądze nie przyjdą same. Musisz złożyć wniosek w niemieckiej Kasie Rodzinnej. Pamiętaj, że świadczenie można odzyskać nawet do 6 miesięcy wstecz, więc jeśli zwlekałeś – zrób to teraz.
- Pilnuj formalności w Polsce: Jeśli pobierasz 800 plus w ZUS, a składasz wniosek w Niemczech, koniecznie poinformuj o tym polski urząd. Unikniesz w ten sposób biurokratycznego chaosu i konieczności zwrotu odsetek.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.