117 zł co miesiąc, przez cały rok. Od lutego 2026 roku miliony Polaków będą musiały płacić. Sprawdź, czy Ty też zapłacisz
Od 1 lutego wchodzą znaczące zmiany w prawie. Część osób będzie płaciła ponad 117 zł co miesiąc, przez cały rok. Sprawdź czy Ciebie też obejmuje ta zmiana i z czego to wynika.
Co się zmienia od lutego 2026 roku?
W Polsce jest 2,7 mln przedsiębiorców. Większość z nich rozlicza się skalą podatkową, część na podatku liniowym, a pozostała część na ryczałcie i karcie podatkowej. Od 1 lutego 2026 roku minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców wzrośnie do 432,54 złotych miesięcznie. Obecnie wynosi 314,96 złotych. Wzrost o 117,58 złotych oznacza podwyżkę o 37 procent w porównaniu z rokiem 2025. W skali roku to dodatkowe 1411 złotych wydatków tylko z tytułu składki zdrowotnej.
Zmiana dotyczy przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej i podatkiem liniowym. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wróci do poziomu 100 procent minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4806 złotych. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na skali podatkowej wyniesie 9 procent podstawy wymiaru, ale nie mniej niż 432,54 złotych. Przedsiębiorcy na podatku liniowym zapłacą 4,9 procent podstawy wymiaru, również z minimalną kwotą 432,54 złotych.
Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem nie są objęci tą zmianą. Ich składka nadal będzie liczona od przychodów według stawek ryczałtu. Przedsiębiorcy na karcie podatkowej również płacą składkę według odrębnych zasad.
Rząd chciał zmiany, ale prezydent zawetował
W 2025 roku rząd wprowadził na jeden rok preferencyjne rozwiązanie. Najniższa podstawa wymiaru składki zdrowotnej była obliczana od 75 procent minimalnego wynagrodzenia, a nie od pełnej kwoty. Rozwiązanie miało obowiązywać do 31 stycznia 2026 roku, a następnie zostać zastąpione reformą składki zdrowotnej.
Sejm uchwalił w kwietniu 2025 roku ustawę, która miała na stałe obniżyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Prezydent Andrzej Duda zawetował tę ustawę w maju 2025 roku. Weto oznacza powrót do zasad sprzed 2025 roku. Resort zdrowia nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych nad przedłużeniem ulgi ani nad nową reformą składki zdrowotnej.
Mimo, że przedsiębiorcy apelują do rządu o ponowne zajecie się tematem, rząd poinformował, ze nie prowadzi w tym zakresie żadnych prac.
Co to oznacza dla ciebie? Masz działalność? Zapłacisz więcej
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, od lutego 2026 roku zapłacisz minimalnie 432,54 złotych miesięcznej składki zdrowotnej. To 117,58 złotych więcej niż obecnie. W skali roku dodatkowy koszt wyniesie 1411 złotych.
Jeśli osiągasz dochody niższe niż minimalne wynagrodzenie lub prowadzisz działalność ze stratą, zapłacisz minimalną składkę 432,54 złotych. Wcześniej ta grupa przedsiębiorców płaciła 314,96 złotych miesięcznie. Dla osób o niewielkich dochodach wzrost o 37 procent może być trudny do udźwignięcia.
Jeśli osiągasz dochody wyższe niż minimalne wynagrodzenie, składka będzie liczona od faktycznego dochodu. Przedsiębiorcy na skali podatkowej płacą 9 procent dochodu, przedsiębiorcy liniowi 4,9 procent dochodu. Minimalna kwota składki wyniesie 432,54 złotych niezależnie od dochodu.
Przedsiębiorcy liniowi nadal mogą odpisać składkę zdrowotną od dochodu lub zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu. Ryczałtowcy odejmują połowę składki od przychodu, przy czym efekt zależy od stawki ryczałtu. Przedsiębiorcy na karcie podatkowej pomniejszają podatek o 19 procent zapłaconych składek, pod warunkiem że korzystają z tej formy opodatkowania od 2021 roku.
Możesz rozważyć zmianę formy opodatkowania na ryczałt, jeśli się kwalifikujesz. Ryczałtowcy płacą składkę zdrowotną według odrębnych zasad, które mogą być korzystniejsze niż skala podatkowa lub podatek liniowy. Musisz złożyć odpowiednią deklarację do końca lutego 2026 roku, jeśli chcesz zmienić formę opodatkowania od początku roku.
Możesz też skorzystać z wakacji składkowych ZUS, jeśli spełniasz warunki. Wakacje ZUS pozwalają na zwolnienie z opłacania składek społecznych przez jeden miesiąc w roku. Nie dotyczą składki zdrowotnej, ale zmniejszają ogólne obciążenia związane z prowadzeniem działalności.
Jeśli zastanawiasz się nad zawieszeniem działalności, pamiętaj że podczas zawieszenia nie płacisz składki zdrowotnej. Musisz jednak mieć ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu – na przykład jako członek rodziny osoby ubezpieczonej lub przez dobrowolne ubezpieczenie.
Powrót do wyższej składki bez zmian w prawie
Od lutego 2026 roku minimalna składka zdrowotna wzrośnie do 432,54 złotych miesięcznie dla przedsiębiorców na skali podatkowej i podatku liniowym. Wzrost o 117,58 złotych wynika z powrotu do zasad sprzed 2025 roku po zawetowaniu przez prezydenta ustawy obniżającej składkę. Rząd nie planuje obecnie prac legislacyjnych nad zmianami w składce zdrowotnej.
