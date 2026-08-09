12 kamer pilnuje kierowców w tunelu. Tego systemu nie widać i nie da się uniknąć kary
Wjeżdżając do najdłuższego tunelu drogowego w Polsce, większość kierowców patrzy na ograniczenie prędkości na znaku, a nie na to, co wisi nad ich głowami przy samym wjeździe i wyjeździe. A tam, na specjalnych bramownicach wykorzystujących konstrukcję portali tunelu, zamontowano system, który rejestruje dosłownie każdy przejazd – bez wyjątku, bez względu na porę dnia i pogodę.
Dwanaście kamer na trzech pasach w obu kierunkach
W ponad dwukilometrowym tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy na trasie S2, łączącym Ursynów z Wilanowem, kontrola odbywa się za pomocą 12 kamer systemu odcinkowego pomiaru prędkości, rozmieszczonych na wjazdach i wyjazdach z tunelu. Jak wyjaśniała przy uruchomieniu systemu Monika Niżniak, rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, kontrole prowadzone są na trzech pasach ruchu w każdym kierunku, a do montażu urządzeń wykorzystano istniejącą infrastrukturę – bramownice i same portale tunelu – zamiast budować dodatkowe konstrukcje. Automatyczną kontrolą objęto odcinek o długości 2,5 km, a obowiązujące w tunelu ograniczenie prędkości wynosi 80 km/h.
System nie mierzy prędkości chwilowej w jednym punkcie, tylko oblicza średnią prędkość przejazdu na podstawie czasu, jaki upłynął między zarejestrowaniem tablicy rejestracyjnej na wjeździe a jej ponownym odczytem na wyjeździe z tunelu. Rozwiązanie to eliminuje najstarszy trik kierowców, czyli gwałtowne hamowanie tuż przed pojedynczym fotoradarem – tutaj liczy się cały przejazd, a nie moment. Zdjęcia wykonywane są w podczerwieni, dzięki czemu system działa równie skutecznie w środku nocy, jak i w biały dzień, niezależnie od opadów deszczu czy śniegu, a dane trafiają automatycznie do Centralnego Systemu Przetwarzania, zintegrowanego z bazą CEPiK, co pozwala od razu zidentyfikować właściciela pojazdu.
Od uruchomienia systemu w tunelu nie doszło do poważnego wypadku
Skuteczność tego rozwiązania GITD ocenia jednoznacznie pozytywnie – od momentu uruchomienia systemu w tunelu pod Ursynowem nie odnotowano tam żadnego poważnego, tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. To właśnie ten argument resort infrastruktury przywołuje jako uzasadnienie dla rozbudowy podobnych rozwiązań na innych, pobliskich odcinkach – pod koniec 2025 roku uruchomiono drugi system odcinkowego pomiaru na S2, tym razem na dziesięciokilometrowym odcinku między węzłami Wilanów i Lubelska, gdzie samochody osobowe mogą jechać do 100 km/h, a autobusy i ciężarówki nadal obowiązuje limit 80 km/h. Do jego budowy wykorzystano kamery przeniesione z budowanej wcześniej autostrady A1, gdzie pracowały tymczasowo.
Mandat zależy od skali przekroczenia, a zawiadomienie przychodzi nawet po kilku tygodniach
Wysokość kary rośnie skokowo wraz z tym, o ile przekroczono dozwoloną średnią prędkość na kontrolowanym odcinku. Za przekroczenie limitu do 10 km/h grozi mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny, przy przekroczeniu w przedziale 31-40 km/h kara wzrasta do 800 zł i 7 punktów karnych, a powyżej 70 km/h kierowca musi liczyć się z mandatem sięgającym 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Jeśli w ciągu dwóch lat od poprzedniego wykroczenia dojdzie do kolejnego, kara może zostać podwojona. Zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu najczęściej trafia do właściciela pojazdu w ciągu kilku dni do kilku tygodni, choć zgodnie z obowiązującymi przepisami system ma na to czas maksymalnie 180 dni od samego zdarzenia.
Dla kierowców praktyczny wniosek jest prosty: w tunelu pod Ursynowem nie ma sensu liczyć na to, że uda się przekroczyć prędkość niezauważenie, bo cały odcinek, od wjazdu po wyjazd, jest objęty ciągłym, zautomatyzowanym nadzorem działającym 24 godziny na dobę przez cały rok. Jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie mandatu pozostaje utrzymanie średniej prędkości poniżej 80 km/h przez cały przejazd – nie tylko w okolicy samych kamer, które i tak trudno zauważyć, bo są wkomponowane w konstrukcję samego tunelu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.