Możesz przerwać pracę w upale bez pytania szefa o zgodę. PIP tłumaczy, jak to zrobić zgodnie z prawem

9 sierpnia 2026 00:30 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Duszące biuro, brak klimatyzacji, temperatura zbliżająca się do 35 stopni – wielu pracowników w takiej sytuacji czeka bezradnie na decyzję przełożonego, bo zakłada, że samodzielne odejście od stanowiska to jednoznaczne narażenie się na zwolnienie. Państwowa Inspekcja Pracy w najnowszych wyjaśnieniach, wydanych w związku z falą upałów, rozwiewa tę obawę – i robi to w sposób, który zaskakuje samą swoją stanowczością.

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Upał w biurze w centrum Warszawy. | Obraz wygenerowany przy pomocy AI.
Upał w biurze w centrum Warszawy. | Obraz wygenerowany przy pomocy AI.

Nie musisz czekać na zgodę szefa – wystarczy go poinformować

Wysoka temperatura w miejscu pracy może stanowić podstawę do powstrzymania się przez pracownika od wykonywania obowiązków, jeżeli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia – podstawą prawną jest art. 210 Kodeksu pracy. Kluczowy w praktyce jest sposób, w jaki PIP interpretuje tryb takiej decyzji: pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o zamiarze przerwania pracy, ale nie musi czekać na jego zgodę, żeby to zrobić. „To pracownik ocenia, czy zagrożenie jest na tyle realne, że musi przerwać pracę” – wskazała Karolina Główczyńska-Woelke, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, w wyjaśnieniach przekazanych Serwisowi Samorządowemu PAP. Za czas takiego powstrzymania się od pracy pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie, tak jakby normalnie wykonywał swoje obowiązki.

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To ważne rozróżnienie, bo odwraca intuicję wielu pracowników przyzwyczajonych, że każda przerwa w pracy wymaga wcześniejszego zezwolenia. W tym konkretnym przypadku ustawodawca świadomie odwrócił kolejność – decyzja należy do pracownika, a poinformowanie przełożonego jest tylko formalnością następczą, nie warunkiem wstępnym. Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń potwierdził tę zasadę wprost, przypominając w lipcowym komunikacie, że pracownik może podjąć decyzję o powstrzymaniu się od wykonywania obowiązków, gdy warunki BHP nie odpowiadają wymogom i stwarzają bezpośrednie zagrożenie – a o zaistniałej sytuacji należy jedynie niezwłocznie poinformować przełożonego.

Nie ma sztywnej liczby stopni, ale są grupy szczególnego ryzyka

W odróżnieniu od zimy, gdzie przepisy podają konkretne progi – 18°C dla biur i lekkiej pracy fizycznej, 14°C dla pozostałych prac fizycznych – obecnie obowiązujące prawo nie wyznacza żadnej maksymalnej temperatury, po przekroczeniu której z automatu nie wolno pracować latem. Zamiast sztywnej liczby decyduje kryterium realnego, bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, ocenianego indywidualnie. Jak zaznaczyła Główczyńska-Woelke, wysokie temperatury mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, szczególnie w przypadku, gdy osoba z chorobą serca albo krążenia czuje, że wykonywanie danej pracy może zagrażać jej zdrowiu – co oznacza, że próg uruchamiający prawo do przerwania pracy jest inny dla zdrowej, młodej osoby pracującej w klimatyzowanym biurze, a inny dla kogoś z obciążeniami zdrowotnymi pracującego fizycznie na słońcu.

Niezależnie od tego, czy dojdzie do przerwania pracy, pracodawca ma już dziś konkretne obowiązki związane z upałem, wynikające z rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Musi zapewnić pracownikom napoje przy temperaturze przekraczającej 28°C w pomieszczeniach oraz przy temperaturze powyżej 25°C podczas pracy na otwartej przestrzeni. Może też zdecydować się na skrócenie czasu pracy lub wprowadzenie dodatkowych przerw w najgorętszych godzinach – w takiej sytuacji, jak przypominają Ministerstwo Rodziny i PIP, pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, mimo krótszego czasu faktycznie przepracowanego.

PIP wzmacnia kontrole i uruchomiła osobną infolinię na czas upałów

W związku z kolejną falą wysokich temperatur Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie wzmożonych kontroli warunków pracy, zwłaszcza w firmach, których pracownicy wykonują obowiązki na otwartej przestrzeni – place budowy, prace drogowe, magazyny bez klimatyzacji. Na czas upałów PIP uruchomiła też specjalną infolinię pod numerem 22 626 43 67, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, gdzie zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą uzyskać dodatkowe informacje o stosowaniu obowiązujących przepisów w konkretnej, spornej sytuacji.

Warto przy tym pamiętać, że wszystkie opisane tu gwarancje dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – to właśnie Kodeks pracy, a nie ogólne przepisy BHP, daje prawo do powstrzymania się od pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych czy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie są objęte tą konkretną ochroną i muszą w praktyce polegać na własnej ocenie ryzyka oraz ewentualnych zapisach umowy ze zleceniodawcą.

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