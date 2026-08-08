Rząd szykuje duże zmiany w zasiłku pogrzebowym. 7000 zł to dopiero początek, padł konkretny termin
Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi 7000 zł. Po latach obowiązywania kwoty 4000 zł rodziny dostały znacznie wyższe wsparcie na organizację pochówku. Na tym jednak zmiany mają się nie skończyć. Nowe rozwiązania mają zabezpieczyć wartość świadczenia przed wzrostem cen, a równolegle trwają prace nad szerszym uporządkowaniem przepisów dotyczących pochówków i cmentarzy.
Najważniejsza dla rodzin zmiana już weszła w życie. Od początku 2026 roku podstawowa kwota zasiłku to 7000 zł. Kolejnym elementem reformy ma być mechanizm, który sprawi, że świadczenie nie pozostanie na tym poziomie przez następne kilkanaście lat bez względu na wzrost kosztów.
7000 zł po śmierci bliskiej osoby. Tyle wynosi zasiłek w 2026 roku
Przez wiele lat wysokość zasiłku pogrzebowego wynosiła 4000 zł. W tym czasie ceny usług pogrzebowych, transportu, trumien, urn, kwiatów i innych elementów związanych z organizacją pochówku rosły.
Od 1 stycznia 2026 roku kwota zasiłku pogrzebowego wzrosła do 7000 zł. To podwyżka aż o 3000 zł, czyli o 75 proc. względem wcześniejszej stawki.
Zmiana ma duże znaczenie dla rodzin, ponieważ koszty pogrzebu często trzeba ponieść w bardzo krótkim czasie. Dla wielu gospodarstw domowych wydatek liczony w kilku lub kilkunastu tysiącach złotych oznacza poważne obciążenie finansowe.
Nie każdy dostaje pieniądze na identycznych zasadach
Zasady wypłacania zasiłku zależą między innymi od tego, kto poniósł koszty pogrzebu.
W przypadku członków rodziny zastosowanie mają szczególne reguły określające prawo do świadczenia. Inaczej wygląda sytuacja, gdy koszty ponosi osoba spoza rodziny, pracodawca, gmina, powiat, dom pomocy społecznej albo inny podmiot.
W takich przypadkach wysokość wypłaty jest powiązana z rzeczywiście poniesionymi i udokumentowanymi kosztami pogrzebu, z uwzględnieniem ustawowego limitu.
Dlatego sama informacja o 7000 zł nie oznacza automatycznie, że każda osoba organizująca pogrzeb otrzyma dokładnie taką kwotę.
Najważniejsza zmiana dopiero przed nami. Chodzi o waloryzację
Podniesienie zasiłku z 4000 do 7000 zł rozwiązuje jeden problem, ale pozostawia drugi. Jeżeli ceny będą nadal rosły, realna wartość świadczenia z każdym kolejnym rokiem będzie spadać.
Dlatego nowe rozwiązania mają przewidywać mechanizm waloryzacji zasiłku pogrzebowego. Chodzi o to, aby nie powtórzyła się sytuacja, w której nominalna wysokość świadczenia przez wiele lat pozostaje praktycznie niezmieniona, mimo wzrostu cen.
To właśnie ten mechanizm może mieć w przyszłości większe znaczenie niż jednorazowa podwyżka do 7000 zł.
Czy 7000 zł będzie rosło co roku?
Tu pojawia się bardzo ważne zastrzeżenie. Waloryzacja nie oznacza automatycznie, że każdego roku 1 stycznia ZUS będzie podnosił zasiłek.
Mechanizm ma być związany ze wzrostem cen. Oznacza to, że możliwość podwyższenia świadczenia będzie zależała od spełnienia warunków określonych w przepisach.
Dlatego osoby planujące wydatki nie powinny zakładać z góry konkretnej kwoty zasiłku w kolejnych latach. Należy sprawdzać stawkę obowiązującą w momencie powstania prawa do świadczenia.
Rząd chce również reagować na wyjątkowo drogie pochówki
Standardowy pogrzeb to niejedyna sytuacja, z którą muszą mierzyć się rodziny.
Szczególnym problemem może być sprowadzenie ciała z zagranicy. W takim przypadku pojawiają się dodatkowe koszty transportu, dokumentów i formalności. W zależności od kraju i odległości całkowity rachunek może znacząco przekroczyć koszt typowego pochówku organizowanego w Polsce.
W planowanych rozwiązaniach pojawia się więc kwestia dodatkowego wsparcia w szczególnych okolicznościach, gdy standardowy zasiłek nie wystarcza na pokrycie nadzwyczajnych kosztów.
Nie oznacza to jednak powszechnego podwyższenia zasiłku ponad 7000 zł dla wszystkich rodzin. Chodzi o rozwiązania przeznaczone dla szczególnych sytuacji.
Duże zmiany mają objąć również formalności
Reforma nie ogranicza się do wysokości świadczenia. Kolejnym kierunkiem jest cyfryzacja procedur związanych ze śmiercią i pochówkiem.
Dzisiaj po śmierci bliskiej osoby rodzina musi w bardzo krótkim czasie załatwić szereg formalności. W najtrudniejszym emocjonalnie momencie pojawiają się dokumenty, urzędy, zakład pogrzebowy, cmentarz oraz sprawy związane ze świadczeniami.
Docelowo większa część wymiany informacji ma odbywać się elektronicznie. Ma to ograniczyć liczbę dokumentów przekazywanych pomiędzy rodziną, instytucjami i podmiotami uczestniczącymi w organizacji pochówku.
Zmiany także na cmentarzach. Przepisy wymagają uporządkowania
Równolegle dyskutowana jest szersza reforma prawa dotyczącego cmentarzy i pochówków. Obecne regulacje w znacznej części powstały wiele dekad temu i nie odpowiadają wszystkim problemom współczesnego rynku funeralnego.
Jednym z tematów wymagających uporządkowania są opłaty związane z miejscami na cmentarzach, w tym zasady dalszego korzystania z grobów po upływie określonego czasu.
Dla mieszkańców Warszawy i innych dużych miast jest to szczególnie istotne ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na części nekropolii oraz wysokie koszty związane z organizacją pochówków.
Co z opłatą po 20 latach?
Jedną z kwestii budzących najwięcej pytań są zasady dotyczące grobów po upływie 20 lat.
Rodziny często określają związane z tym należności jako opłatę za przedłużenie miejsca lub opłatę prolongacyjną. W praktyce wysokość i sposób naliczania poszczególnych opłat może zależeć od regulaminu konkretnego cmentarza i jego zarządcy.
Planowane zmiany mają prowadzić do większej przejrzystości systemu i uporządkowania zasad obowiązujących na polskich cmentarzach.
7000 zł może nie wystarczyć na cały pogrzeb
Podwyższenie zasiłku nie oznacza, że państwo gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów pochówku.
Ostateczna cena zależy od wielu czynników: miejscowości, wybranego zakładu pogrzebowego, rodzaju ceremonii, trumny lub urny, transportu, opłat cmentarnych, kwiatów, organizacji stypy czy dodatkowych usług.
W Warszawie i innych dużych miastach rachunek może być szczególnie wysoki. Zasiłek należy więc traktować jako wsparcie w pokryciu kosztów, a nie gwarancję sfinansowania całej ceremonii.
Kto może wystąpić o zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy może przysługiwać osobie lub podmiotowi, który pokrył koszty pogrzebu, jeżeli spełnione zostały warunki przewidziane w przepisach.
W praktyce najczęściej wnioskują o niego członkowie rodziny zmarłego. Przepisy przewidują jednak również sytuacje, w których koszty ponoszą inne osoby lub instytucje.
Kluczowe jest więc nie tylko pokrewieństwo ze zmarłym, ale również ustalenie, kto faktycznie poniósł koszty pochówku i na jakiej podstawie powstaje prawo do świadczenia.
Trzeba pilnować terminu na złożenie wniosku
Osoby organizujące pogrzeb powinny pamiętać, że zasiłek nie jest wypłacany automatycznie. Konieczne jest wystąpienie o świadczenie i przedstawienie wymaganych dokumentów.
Co do zasady prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, jeżeli wniosek nie zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której świadczenie przysługuje.
Przepisy przewidują szczególne rozwiązania dla sytuacji, w których dotrzymanie podstawowego terminu nie było możliwe z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej.
Nie warto jednak odkładać formalności. Im szybciej dokumenty zostaną skompletowane, tym szybciej można rozpocząć procedurę wypłaty świadczenia.
Podstawa prawna
Podstawowe zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego wynikają z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
To przepisy tej ustawy określają między innymi krąg osób uprawnionych, zasady ustalania świadczenia oraz terminy związane z dochodzeniem prawa do zasiłku.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najważniejsza informacja jest konkretna: od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi 7000 zł. Jeżeli więc w Twojej rodzinie pojawi się konieczność organizacji pogrzebu, nie należy kierować się starą kwotą 4000 zł, która obowiązywała przez wiele lat.
Po drugie, sprawdź, kto formalnie ponosi koszty. Ma to znaczenie dla zasad ustalania wysokości świadczenia. Zachowuj również dokumenty związane z organizacją pogrzebu, szczególnie gdy wydatki ponosi osoba spoza najbliższej rodziny albo inny podmiot.
Po trzecie, pilnuj terminu na złożenie wniosku. Samo poniesienie kosztów nie powoduje automatycznego przelewu pieniędzy.
Najważniejsza zmiana na przyszłość dotyczy natomiast zabezpieczenia wartości zasiłku przed wzrostem cen. Mechanizm waloryzacji ma sprawić, że nie powtórzy się wieloletnie zamrożenie świadczenia na jednym poziomie.
7000 zł obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku nie musi więc być kwotą, która pozostanie niezmienna przez następne kilkanaście lat. Równolegle zmieniać mają się procedury i przepisy dotyczące cmentarzy. To oznacza, że reforma zasiłku pogrzebowego jest tylko częścią znacznie większych zmian dotyczących organizacji pochówków w Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.