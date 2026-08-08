Rząd zdecydował, ile ma wynosić płaca minimalna. Tyle Polacy mają dostać od 1 stycznia 2027 roku
4950 zł brutto miesięcznie i 32,30 zł brutto za godzinę. Takie stawki minimalnego wynagrodzenia na 2027 rok znalazły się w założeniach do projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza to kolejną podwyżkę, ale zdecydowanie mniejszą niż w okresie wysokiej inflacji. Związki zawodowe chciały znacznie więcej.
Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się bez porozumienia. To oznacza, że ostateczne rozstrzygnięcie należy do rządu. Jeżeli zaproponowane kwoty zostaną utrzymane w rozporządzeniu, od 1 stycznia 2027 roku pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie będzie zarabiał o 144 zł brutto miesięcznie więcej niż obecnie.
4950 zł brutto od 1 stycznia. Rząd pozostaje przy swojej propozycji
Obecnie, w 2026 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Rząd chce, aby od początku przyszłego roku wzrosło do 4950 zł brutto.
Różnica wynosi dokładnie 144 zł brutto miesięcznie, czyli 3 proc. W skali pełnego roku daje to 1728 zł brutto więcej dla osoby, która przez cały rok będzie otrzymywać wynagrodzenie minimalne.
To znacznie spokojniejsze tempo wzrostu niż jeszcze kilka lat temu. Po okresie bardzo wysokiej inflacji najniższa krajowa rosła o kilkaset złotych rocznie, a w 2023 i 2024 roku zmieniano ją nawet dwukrotnie.
Minimalna stawka godzinowa również wzrośnie
Równocześnie zmienić ma się minimalna stawka godzinowa stosowana do określonych umów cywilnoprawnych.
Obecnie wynosi ona 31,40 zł brutto. Od 1 stycznia 2027 roku rząd proponuje 32,30 zł brutto za godzinę.
Oznacza to podwyżkę o 90 groszy za każdą godzinę objętą minimalną stawką.
Warto przy tym pamiętać, że minimalna stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za pracę to dwa różne mechanizmy. Kwota 4950 zł dotyczy minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Stawka 32,30 zł dotyczy natomiast określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług objętych ustawową stawką minimalną.
Związki zawodowe chciały 5200 zł
Rządowa propozycja nie zyskała akceptacji strony związkowej w Radzie Dialogu Społecznego.
Związki zawodowe domagały się podwyższenia minimalnego wynagrodzenia przynajmniej do 5200 zł brutto. Byłoby to o 250 zł więcej niż w propozycji rządowej.
Pracodawcy prezentowali odmienne stanowisko i nie chcieli podwyżki przekraczającej poziom zaproponowany przez rząd.
Ostatecznie nie udało się znaleźć kompromisu pomiędzy przedstawicielami pracowników i pracodawców. Brak porozumienia ma konkretne konsekwencje prawne.
Nie było porozumienia. Teraz decyzję podejmuje Rada Ministrów
Procedurę określa ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w wymaganym terminie wspólnego stanowiska, wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
Rząd ma na to czas do 15 września 2026 roku.
Co szczególnie ważne dla pracowników, ostatecznie ustalone stawki nie mogą być niższe od kwot przedstawionych wcześniej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.
Oznacza to, że rządowa propozycja 4950 zł brutto jest obecnie kluczowym punktem odniesienia. Formalne zakończenie procedury nastąpi jednak wraz z wydaniem odpowiedniego rozporządzenia.
O ile faktycznie wzrośnie najniższa krajowa?
Przy utrzymaniu rządowej propozycji zmiana wygląda następująco:
2026 rok: 4806 zł brutto
2027 rok: 4950 zł brutto
Podwyżka: 144 zł brutto miesięcznie
Wzrost: 3 proc.
Różnica w ciągu 12 miesięcy: 1728 zł brutto
W przypadku minimalnej stawki godzinowej zmiana wyniesie z kolei 90 groszy, z 31,40 zł do 32,30 zł brutto.
Podwyżka będzie znacznie mniejsza niż kilka lat temu
Pracownicy, którzy pamiętają podwyżki z ostatnich lat, mogą być zaskoczeni skalą przyszłorocznej zmiany.
Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wynosiła 3490 zł brutto, a od 1 lipca tego samego roku wzrosła do 3600 zł.
W 2024 roku najniższa krajowa ponownie zmieniała się dwukrotnie. Najpierw wzrosła do 4242 zł brutto, a od lipca do 4300 zł brutto.
W 2025 roku osiągnęła 4666 zł brutto, natomiast od 1 stycznia 2026 roku wynosi 4806 zł brutto.
Jeżeli rząd utrzyma obecną propozycję, w 2027 roku będzie to 4950 zł brutto. W porównaniu z ostatnimi latami dynamika wzrostu wyraźnie więc hamuje.
Dlaczego wcześniej płaca minimalna rosła dwa razy w roku?
Podwójne podwyżki w 2023 i 2024 roku nie wynikały wyłącznie z politycznej decyzji rządu. Uruchomił je mechanizm przewidziany w przepisach.
Jeżeli prognozowany na kolejny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi co najmniej 105 proc., ustawa przewiduje dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.
Pierwsza podwyżka następuje wtedy 1 stycznia, a druga 1 lipca.
W 2027 roku sytuacja ma wyglądać inaczej. Dlatego rządowa propozycja zakłada zmianę od 1 stycznia.
Płaca minimalna przeszła ogromną zmianę
Jeszcze w 2015 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1750 zł brutto. Przy poziomie 4950 zł brutto w 2027 roku różnica wyniesie 3200 zł.
Nie oznacza to oczywiście, że siła nabywcza wynagrodzenia wzrosła w identycznym stopniu. W tym samym okresie zmieniały się ceny, przeciętne wynagrodzenia oraz koszty życia.
Mimo to nominalna skala wzrostu jest bardzo duża. Najniższa krajowa staje się również coraz ważniejszym elementem całego rynku pracy, ponieważ jej zmiana wpływa nie tylko na wypłaty osób zarabiających dokładnie ustawowe minimum.
Zmiana wpływa na więcej niż jedną pozycję na pasku wynagrodzenia
Minimalne wynagrodzenie jest wykorzystywane przy obliczaniu lub ustalaniu szeregu należności wynikających z prawa pracy i innych przepisów.
Dlatego jego wzrost może mieć konsekwencje również dla części osób zarabiających powyżej ustawowego minimum.
Zmiana oznacza jednocześnie wyższe koszty po stronie przedsiębiorców. Wynagrodzenie brutto nie jest bowiem pełnym kosztem zatrudnienia ponoszonym przez pracodawcę.
To właśnie dlatego negocjacje dotyczące najniższej krajowej regularnie prowadzą do sporu pomiędzy związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców. Pierwsi wskazują przede wszystkim na sytuację pracowników i koszty życia, drudzy na koszty pracy i możliwości przedsiębiorstw.
W Warszawie i małych miejscowościach będzie obowiązywać ta sama kwota
Płaca minimalna ma charakter ogólnokrajowy. Oznacza to, że 4950 zł brutto będzie takim samym ustawowym minimum w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, mniejszym mieście i na obszarach wiejskich, jeśli właśnie ta kwota zostanie ostatecznie ustalona.
Ekonomiczne znaczenie tej samej stawki może być jednak zupełnie inne. W Warszawie przeciętne wynagrodzenia są wysokie, ale wysokie są również koszty mieszkań i wielu usług. W regionach o niższych przeciętnych wynagrodzeniach minimalna pensja może natomiast stanowić znacznie większą część typowej wypłaty.
Podstawa prawna. Jak ustalana jest najniższa krajowa?
Procedurę określa przede wszystkim ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Rząd przedstawia propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej Radzie Dialogu Społecznego. Następnie prowadzone są negocjacje z przedstawicielami pracowników i pracodawców.
Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, ciężar ostatecznej decyzji przechodzi na Radę Ministrów. Rząd ustala wtedy kwoty w rozporządzeniu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pracujesz na pełnym etacie i w 2026 roku otrzymujesz minimalne wynagrodzenie w wysokości 4806 zł brutto, rządowa propozycja oznacza wzrost do 4950 zł brutto od 1 stycznia 2027 roku.
Twoja minimalna miesięczna pensja brutto wzrosłaby więc o 144 zł. W ciągu pełnych 12 miesięcy oznacza to 1728 zł brutto różnicy.
Jeżeli natomiast wykonujesz umowę cywilnoprawną objętą ustawową minimalną stawką godzinową, kwota ma wzrosnąć z 31,40 zł do 32,30 zł brutto za godzinę.
Trzeba przy tym zachować jedno ważne rozróżnienie. 4950 zł brutto jest obecnie kwotą wynikającą z rządowej propozycji i założeń do projektu rozporządzenia. Po braku porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego formalne ustalenie stawek należy do Rady Ministrów, która ma na to czas do 15 września.
Jednocześnie ostateczna kwota nie może być niższa od przedstawionej wcześniej partnerom społecznym. Dlatego pracownicy zarabiający najniższą krajową powinni przygotować się na kolejną zmianę od początku 2027 roku. Największą niewiadomą pozostaje już nie to, czy minimalna pensja wzrośnie, lecz czy rząd ostatecznie pozostanie dokładnie przy 4950 zł brutto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.