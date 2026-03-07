13-latek bił bezdomnego w galerii. „W pewnym momencie wyciągnął młotek”. Prokuratura skierowała sprawę do sądu
Nagranie z przasnyskiej galerii handlowej obiegło sieć w kilka godzin. Na filmie widać, jak 13-latek kopie i uderza 56-latka w kryzysie bezdomności, podczas gdy grupka dziewcząt zachęca go do kolejnych ciosów. Sprawa trafiła już do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przasnyszu – prokuratura przesłała kompletną dokumentację 3 marca. Łącznie zarzuty usłyszało 6 osób.
Piątkowy wieczór, galeria handlowa, 20 nastolatków
Sprawę i nagranie opublikował portal infoprzasnysz.pl. Do zdarzenia doszło 20 lutego 2026 roku, przed godziną 20:00. Dyżurny przasnyskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednej z galerii handlowych grupa młodzieży zaczepia mężczyznę. Kiedy patrol dotarł na miejsce, nie było już ani napastników, ani pokrzywdzonego. Funkcjonariuszom udało się jednak odnaleźć 56-latka – mężczyznę w kryzysie bezdomności. Przesłuchano go, zabezpieczono zapis z kamer monitoringu i ustalono tożsamość uczestników całego zdarzenia.
Okazało się, że w galerii tego wieczoru było łącznie 20 nieletnich z powiatu przasnyskiego w wieku od 12 do 16 lat. Głównym agresorem był 13-latek, który kopał leżącego mężczyznę i uderzał go młotkiem po głowie i ciele. Pozostali nagrywali telefonami, dopingowali i śmiali się. Jak wynika z relacji policji, ochrona obiektu nie zareagowała.
Wideo z 23 lutego zapoczątkowało lawinę
Sprawa stała się głośna 23 lutego, gdy portal infoprzasnysz.com opublikował nagranie z miejsca zdarzenia. Film, na którym wyraźnie słychać wulgaryzmy i okrzyki zachęcające 13-latka do bicia, rozszedł się po sieci błyskawicznie i trafił do ogólnopolskich mediów. „13-latek wymachiwał ręką w kierunku mężczyzny, kopał go i wyciągnął w pewnym momencie młotek” – relacjonowała wówczas aspirant Ilona Cichocka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu w rozmowie z TVN24. Pokrzywdzony mężczyzna, mimo brutalności ataku, na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Sześć osób z zarzutami, akta już w sądzie
Postępowanie wobec 13-latka dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawa prowadzona jest w trybie demoralizacji nieletniego – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700). Osobno odpowiadać będzie pięć dziewcząt.
„Pięć mieszkanek powiatu przasnyskiego w wieku od 14 do 16 lat zostało przesłuchanych jako sprawcy czynów karalnych, zakwalifikowanych wstępnie jako podżeganie i pomocnictwo do udziału w bójce. W sprawie wobec 13-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego podjęto działania dotyczące jego demoralizacji” – przekazała TVN24 prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
Łukasiewicz potwierdziła jednocześnie, że 3 marca dokumentacja opuściła Prokuraturę Rejonową w Przasnyszu i trafiła bezpośrednio do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich tamtejszego Sądu Rejonowego. To sąd zdecyduje o dalszym losie nastolatków – może zastosować nadzór kuratora, skierowanie do ośrodka wychowawczego lub inne środki przewidziane ustawą.
Część z tłumu miała zaledwie 12 lat
Sprawa stawia też pytanie o granicę odpowiedzialności – i o to, gdzie była ta granica w momencie, gdy dorosłe osoby z tłumu przyglądały się zajściu i nie reagowały. Najmłodsi spośród zidentyfikowanych uczestników mieli tylko 12 lat. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich obejmuje osoby, które dopuściły się czynu karalnego po ukończeniu 13. roku życia – wobec młodszych możliwe jest jedynie postępowanie w sprawie demoralizacji, bez przypisania odpowiedzialności za konkretny czyn.
Przasnyska policja po nagłośnieniu sprawy zaapelowała do rodziców o kontrolę nad tym, z kim i jak dzieci spędzają czas oraz jakie treści publikują w internecie. „Brak reakcji na pierwsze przejawy agresji, braku empatii czy demoralizacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i społecznych” – napisała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu.
